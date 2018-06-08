ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yarın akşam 750. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. 750 bölümlük kültür serüvenin rakamsal değerleri ise şöyle: Bugüne kadar 750 bölümde toplam 2 bin 883 yarışmacı ağırlandı. Katılımcılar toplam 42.489.500 lira ödül kazandı. 750 bölüm boyunca içerisinde birçok özel bölümlerle de ekrana gelen programda, toplam 1.080.000 TL çeşitli kurumlara bağış yapıldı. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, 2011 yılından itibaren atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster dağıttığı ödüller ile bir rekoru da elinde bulunduruyor. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, yarın saat 21.00'de merak edilen 750. bölümüyle evlerinize konuk oluyor.
Milyonların milyoneri
Türkiye’nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yarın akşam 750. bölümüyle evlerinize konuk olacak. Bugüne kadar dağıtılan 42.489.500 liralık ödül ise daha da artacak...
Etiketler: Murat Yıldırım , Türkiye , İSTER , Bugüne , Milyoner
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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