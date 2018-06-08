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Milyonların i

’nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak , yarın akşam 750. bölümüyle evlerinize konuk olacak. kadar dağıtılan 42.489.500 liralık ödül ise daha da artacak...

Milyonların milyoneri
ATV ekranlarında yayınlanan 'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yarın akşam 750. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. 750 bölümlük kültür serüvenin rakamsal değerleri ise şöyle: kadar 750 bölümde toplam 2 bin 883 yarışmacı ağırlandı. Katılımcılar toplam 42.489.500 lira ödül kazandı. 750 bölüm boyunca içerisinde birçok özel bölümlerle de ekrana gelen programda, toplam 1.080.000 TL çeşitli kurumlara bağış yapıldı. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması olan Kim Olmak , 2011 yılından itibaren atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster dağıttığı ödüller ile bir rekoru da elinde bulunduruyor. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, yarın saat 21.00'de merak edilen 750. bölümüyle evlerinize konuk oluyor.
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