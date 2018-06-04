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Sıla’sını savdı!

, milleti kandırdı. Paraları topladı, kaçtı. Eşi Sıla soruşturma kapsamında tutuklandı. Avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Genç kadın “Şimdi ilk işim ondan boşanmak. İnşallah yakalanır” deyip firari Aydın’a mesajı yolladı!

Sıla’sını savdı!
28 yaşında bir vatandaştı! Milletin doğal hayatıyla oynadı. "Ne kadar tavuk o kadar zenginlik" deyip paraları topladı. ismini uydurup kumpaslarını hazırladı. Ancak 1.3 milyon TL toplayıp yurt dışına kaçtı. Hakkında 'le yakalama kararı çıkarıldı. Son olarak 'da görüldüğü bilgisi gündemi salladı.

YENGESİ DE TAHLİYE EDİLDİ
Çiftlik Bank'ın firari CEO'su her yerde aranırken geride bıraktıkları da onun dolandırıcılığından nasibini aldı. Bu kapsamda eşi tutuklandı. 3 aydır cezaevinde olan Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın ağabeyi 'ın eşi Hava Aydın'ın da aralarında bulunduğu diğer bazı zanlıların da tahliye edildiği açıklandı. Genç kadın yakın çevresine yaşadığı sıkıntıya anlattı. Sıla Aydın'ın yakın çevresine "İnşallah Mehmet Aydın kısa sürede yakalanır. Şimdi ilk işim ondan boşanmak. Onun soyadını taşımak istemiyorum" dediği anlaşıldı. Sıla Aydın geçtiğimiz Mayıs ayında ise ayında ek ifade verip eşiyle ilgili her şeyi anlatmıştı. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.

HER YOLU DENEDİ
Firari Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için her yolu denedi. Aydın'ın adamlarından olan ve tutuklanan Kalender Kemal, planı deşifre etti. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'dan boşanmak için kendisinden yardım istediğini anlattı. Kalender Kemal'in verdiği bilgilere göre Aydın, Brezilya'ya 'den bir noter getirilmesini istedi. Ama Kemal noteri ikna edemedi. Bunun üzerine Kemal, bu kez Kıbrıs'tan bir noter buldu. O noteri de alıp Aydın'ın yanına Brezilya'ya gitti. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verdi. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyon liranın da çekilmesi notere vekalet verildi. Ancak Sıla Aydın 1 milyon TL tazminat isteyince boşanmaktan vazgeçti.


SOYADINI İSTEMİYOR
Firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, "Onun soyadını taşımak istemiyorum" diye isyan etti.


BREZİLYALI SEVGİLİSİ İLE GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR
Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın kentinde olduğu belirtildi. Aydın burada Brezilyalı sevgilisiyle gününü gün etmekteydi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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