Sıla’sını savdı!

bir vatandaştı! Milletin doğal hayatıyla oynadı.deyip paraları topladı. Çiftlik Bank ismini uydurup kumpaslarını hazırladı. Ancak 1.3 milyon TL toplayıp yurt dışına kaçtı. Hakkında Kırmızı Bülten 'le yakalama kararı çıkarıldı. Son olarak Brezilya 'da görüldüğü bilgisi gündemi salladı.Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın her yerde aranırken geride bıraktıkları da onun dolandırıcılığından nasibini aldı. Bu kapsamda eşi Sıla Aydın tutuklandı. 3 aydır cezaevinde olan Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın 'ın eşi Hava Aydın'ın da aralarında bulunduğu diğer bazı zanlıların da tahliye edildiği açıklandı. Genç kadın yakın çevresine yaşadığı sıkıntıya anlattı. Sıla Aydın'ın yakın çevresinedediği anlaşıldı. Sıla Aydın geçtiğimiz Mayıs ayında ise ayında ek ifade verip eşiyle ilgili her şeyi anlatmıştı. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi.Firari Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için her yolu denedi. Aydın'ın adamlarından olan ve tutuklanan Kalender Kemal, planı deşifre etti. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'dan boşanmak için kendisinden yardım istediğini anlattı. Kalender Kemal'in verdiği bilgilere göre Aydın, Brezilya'ya Türkiye 'den bir noter getirilmesini istedi. Ama Kemal noteri ikna edemedi. Bunun üzerine Kemal, bu kez Kıbrıs'tan bir noter buldu. O noteri de alıp Aydın'ın yanına Brezilya'ya gitti. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verdi. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyon liranın da çekilmesi notere vekalet verildi. Ancak Sıla Aydın 1 milyon TL tazminat isteyince boşanmaktan vazgeçti.Firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, "Onun soyadını taşımak istemiyorum" diye isyan etti.Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde olduğu belirtildi. Aydın burada Brezilyalı sevgilisiyle gününü gün etmekteydi.