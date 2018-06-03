Bir babanın zaferi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu hafta içinde, filmlere konu olacak bir olaydan sonra açılan velayetin değiştirilmesi davasını karara bağladı. Kayseri'de oturan Ömer ve Berrin D. çifti. uzun yıllar sonra bebek sahibi oldu. Adını da Deniz koydular. Bir süre sonra çift boşandı. Anne Berrin bir süre sonra intihar etti. Bu sırada baba Ömer, Hakkari'de terörle mücadelenin aktif olarak sürdüğü sınır bölgesinde görev yapıyordu. Çocuk, annesi intihar ettiği dönemde anneanne ve dedesinin yanında duruyordu. Astsubay Ömer D., eski kayınvalidesi ve kayınpederinden uzun süre çocuğu istedi, ancak savcılık marifetiyle alabildi. Çocuğu aldıktan sonra Hakkari'de görev yaptığı için kendi anne ve babasının yani Deniz'in babaannesi ve diğer dedesinin yanına bırakmak zorunda kaldı. Deniz'in anne tarafından dedesi bu durumu gerekçe gösterip, "Babası çocukla ilgilenemez" diyerek babadaki velayetin kendisine verilmesini istedi. Mahkame de dedeyi haklı buldu. Temyiz üzerine dosya önce Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, "her ne kadar Hakkari'de görev yapıyor olsa da çocuğun baba şefkatine ihtiyacı vardır" diyerek velayetin babaya verilmesi gerektiğini belirtip Aile Mahkemesi'nin "velayet anne tarafından dedeye verilsin" kararını bozdu. Kayseri Aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi ve velayet babaya verildi.
ERSAN ATAR
ERSAN ATAR
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