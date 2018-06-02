Acı biber!

Biber tartışması, ölümle bitti. Olay, 21 Mayıs 2016'da meydana geldi. Anne Ayşe Nurten Timuçin, hizmetlileri Nesrin Gölbaşı'dan biberleri doğramasını istedi. Mutfağa giren Timuçin'in ikiz kızlarından Dilara (34) ise biberleri ikizi Dilan'ın aldığını söyleyerek "O biberleri kullanmayın" dedi. Biberlerin eşi tarafından alındığını söyleyen anne ise sinirlendi. Biber tartışmasına baba Necati Timuçin (64) ve Dilan da dahil olunca ortam gerildi. Baba Timuçin kızlarını kenara itti. İkiz kardeşler, annelerini bıçakla yaralayıp, çanak ve tabak fırlattıkları babalarını da darp etti. Kargaşa sırasında baba Necati Timuçin kalp krizi geçirerek can verdi.
'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Adli Tıp raporunda yaşanan tartışma ve alınan darbenin Necati Timuçin'in kalbini tetiklediği belirtildi. Haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açılan Dilan ve Dilara Timuçin'in 12 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan ikizler, önceki gün hakim karşısına geçti. İkizlerden Dilan Timuçin, "Bababım kalp hastası olduğunu bilmiyordum" dedi. Anne Ayşe Nurten Timuçin ise "Şikayetçi değilim, kızlarımın cezalandırılmasını istemiyorum" diye ifade verdi. Mahkeme, Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi alınması için duruşmayı erteledi.
BİR SEBZE YÜZÜNDEN BİR AİLE DAĞILDI
Biber tartışmasında eşini kaybeden Ayşe Nurten Timuçin, "Olay sırasında kimin ne yaptığını hatırlamıyorum" dedi.
'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Adli Tıp raporunda yaşanan tartışma ve alınan darbenin Necati Timuçin'in kalbini tetiklediği belirtildi. Haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açılan Dilan ve Dilara Timuçin'in 12 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan ikizler, önceki gün hakim karşısına geçti. İkizlerden Dilan Timuçin, "Bababım kalp hastası olduğunu bilmiyordum" dedi. Anne Ayşe Nurten Timuçin ise "Şikayetçi değilim, kızlarımın cezalandırılmasını istemiyorum" diye ifade verdi. Mahkeme, Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi alınması için duruşmayı erteledi.
BİR SEBZE YÜZÜNDEN BİR AİLE DAĞILDI
Biber tartışmasında eşini kaybeden Ayşe Nurten Timuçin, "Olay sırasında kimin ne yaptığını hatırlamıyorum" dedi.
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