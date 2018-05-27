Rus buketi

Avrupa ile Rusya arasında gündem bu kez çiçekti! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir demet beyaz gül verdi. Merkel bu jest karşısında adeta eridi! Alman başbakan çiçekleri kabul ederken memnun gözükse de Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild buna tepki gösterdi. "Rusya liderinin bu maço davranışla şansölyeyi aşağıladığını ve Almanya'ya hakaret ettiğini" iddia etti! İşte bu tartışma bitmeden Putin aynı jesti bir kez daha gerçekleştirdi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sıcak sözlerle karşılayan Putin, eşi Brigitte Macron'a da bir demet beyaz gül takdim etti. Macron çifti bu jestten son derece memnun gözüktü. Putin, "Kadınlara çiçek vermek bizde bir gelenektir" dedi.
Angela Merkel
Angela Merkel
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