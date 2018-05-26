Zoraki dehşet!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Reddedilen şehir eşkıyası cinayet işledi. Olay dün İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İki çocuk annesi Seher Çetintaş (34), 5 ay önce eşinden boşandı. Çocuklarıyla bir başına ayakta kalma mücadelesi veren kadının peşine eski işyerinden arkadaşı Ahmet Kalender (36), düştü. Genç adam sevgili olmak istedi. Ancak kadın istemedi. Durumu kabullenemeyen Kalender, tacizlere başladı. Çetin bu yüzden çalıştığı tekstil atölyesinden ayrılmak zorunda kaldı. Şehir eşkıyası, Seher Çetintaş'ı çocuklarına zarar vermekle tehdit etmekle kalmadı dövüp kemiğini kırdı.
'RAHAT BIRAK'
Çilesi katlanamaz hale gelen Çetintaş, çocuklarına zarar gelmesin diye Kalender'le buluşmaya karar verdi. İkili bir kafede oturdu. Çetintaş, "Beni ve ailemi rahat bırak. Görüşmek istemiyorum" dedi ve kafeden ayrıldı. Genç kadın, dışarıda taksi beklerken Ahmet Kalender kurşun yağdırdı. Halihsiz kadın öldü. Katil zanlısı tutuklandı.
YUNUS EMRE KAVAK
'RAHAT BIRAK'
Çilesi katlanamaz hale gelen Çetintaş, çocuklarına zarar gelmesin diye Kalender'le buluşmaya karar verdi. İkili bir kafede oturdu. Çetintaş, "Beni ve ailemi rahat bırak. Görüşmek istemiyorum" dedi ve kafeden ayrıldı. Genç kadın, dışarıda taksi beklerken Ahmet Kalender kurşun yağdırdı. Halihsiz kadın öldü. Katil zanlısı tutuklandı.
YUNUS EMRE KAVAK
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