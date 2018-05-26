Dadaşlar diyarından başlangıç

24 Haziran seçim kampanyası süresince 31 miting yapmayı planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 3 seçimde olduğu gibi mitinglerine bugün yine Erzurum'da başlayacak. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015'teki 7 Haziran seçimi ve 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu için mitinglerine Erzurum'dan başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için de aynı kararı verdi. Erdoğan bugün Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Erdoğan yarın ise Isparta ve Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya gelecek.
"Vakit Türkiye Vakti" sloganıyla yürütülecek seçim kampanyasında, Erdoğan önceki gün seçim beyannamesinde açıkladığı vaatlerini ziyaret ettiği illerdeki vatandaşlarla paylaşacak.
GÜNDE BİR VEYA İKİ İL
Erdoğan, pazartesi günü Manisa Akhisar'da, Salı günü ise Tekirdağ'da mitingler düzenleyecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından Süleymaniye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı.
ERDOĞAN'A BASKI İŞE YARAMAZ
RUS lider Putin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri ve ABD'nin tepkisini değerlendirdi: Türkiye, S-400 sistemleri ile en gelişmiş sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi. Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Bu, Erdoğan'ı daha da cesaretlendirir.
"Vakit Türkiye Vakti" sloganıyla yürütülecek seçim kampanyasında, Erdoğan önceki gün seçim beyannamesinde açıkladığı vaatlerini ziyaret ettiği illerdeki vatandaşlarla paylaşacak.
GÜNDE BİR VEYA İKİ İL
Erdoğan, pazartesi günü Manisa Akhisar'da, Salı günü ise Tekirdağ'da mitingler düzenleyecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından Süleymaniye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı.
ERDOĞAN'A BASKI İŞE YARAMAZ
RUS lider Putin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri ve ABD'nin tepkisini değerlendirdi: Türkiye, S-400 sistemleri ile en gelişmiş sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi. Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Bu, Erdoğan'ı daha da cesaretlendirir.
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