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payını istiyor

MFÖ payını istiyor
Müzik grubu MFÖ, 26 yıl önce piyasaya çıkan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' ve 'Agannaga Rüşvet' adlı iki albümün satışlarından paylarını düşeni alamadıklarını iddia ederek Avrupa Müzik şirketine 25 bin liralık tazminat davası açtı. Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'dan oluşan 'nin en sevilen müzik gruplarından , davayı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtı. MFÖ, şimdilik 10 bin lira maddi, her bir davacı için 5'er bin liradan 15 bin lira manevi olmak üzere 25 bin liralık tazminat davası açtıklarını, 10 yıllık süreçte uğradıkların zararın ise bilirkişi incelemesi ile hesaplanmasını istedi. Avrupa Müzik'in avukatı, "İki albümle 'in herhangi bir ilgisi yoktur. MFÖ'ye ait herhangi bir albüm ya da şarkı satın almamıştır. İddia edilen hakların zaman aşımına uğramıştır. Davanın reddine karar verilsin" dedi.



ALİ OKTAY

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