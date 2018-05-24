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Çakıcı’yı ziyaret etti

, “ülkü ve ülke sevdalısı” olarak bahsettiği tutuklu ve hükümlü ’ya, hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Çakıcı’yı ziyaret etti
MHP Genel Başkanı , yeraltı dünyasının ünlü ismi hükümlü Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Buluşmayı, Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan 'yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret ediyor" diye yayınladı. Bahçeli ile Çakıcı'nın fotoğraflarını paylaştı. Çakıcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli'nin bir de tespih hediye ettiği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli, bir süre önce af çağırısı yaparken, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" demişti. Çakıcı ve Yılmaz, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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