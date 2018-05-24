MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeraltı dünyasının ünlü ismi hükümlü Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Buluşmayı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret ediyor" diye yayınladı. Bahçeli ile Çakıcı'nın fotoğraflarını paylaştı. Çakıcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli'nin bir de tespih hediye ettiği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli, bir süre önce af çağırısı yaparken, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" demişti. Çakıcı ve Yılmaz, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.
Çakıcı’yı ziyaret etti
Devlet Bahçeli, “ülkü ve ülke sevdalısı” olarak bahsettiği tutuklu ve hükümlü Alaattin Çakıcı’ya, hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Etiketler: Devlet Bahçeli , Alaattin Çakıcı , Semih Yalçın , MHP
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
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