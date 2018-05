Vakt-i Hira Dünyaya bir Mola

HÜSNâ

oradayım...Bu ilk buluşmamız. Ürpertili bir heyecan.diyen bir sevgili huzurundayım sanki. Mihrabımdiyerek her gün beş kez yüz vurduğumHerkes ihramda.Herkes beyazda. Masumiyetin renginde.Süfliden ulviye geçişin simgesi beyaz. Ötelerin,ebediyetin sembolü ihram. Biz biriz, eşitizve bütünüz diyen bir sembol. Zarar vermeninyasaklığına işaret eden bir simge.Alnınıza konan bir sineğe dahi el kaldırmamanızgerektiğini hatırlatan bir elbise.İşte şimdi beyaz halkadayım. Evrenseldönüşün izdüşümündeyim.Sonsuzalemin küçük sonsuzuyum. Şimdi bir tevhityumağındayım. Güneşi çevreleyen gezegenlergibi Allah'ın yörüngesindeyim.İşte Müslüman kardeşlerim. Malezya'dan,Endonezya'dan, dedemin askerlik yaptığıYemen'den... Hacı annelere bakıyorum.Bunlar Pakistanlı olmalı. Acaba bunlarınninesi miydi Kurtuluş Savaşı'nda bizebileziğini gönderenler? Malcolm X'ihatırlıyorum. O da girmişti bu beyazhalkaya. Irkçı bir zenci olarak gelmişti taaaAmerikalardan 1964 yılında. Ama şaşırmıştıgördüğü ümmet manzarası karşısında.Bu tavaf halkası az daha hızlansa biruçan daire olup gökyüzüne akar sanki. Arzdansemaya yükselme noktası burası. Buhislerle kaldırıyorum başımı. Ama modernbir küheylan gibi üstümde Zemzem Tower.Sanki yukarıyla bağlantıyı kesmiş gibi. SankiKabe ağlıyor "der gibi. Beni saran kutsallıkhissi içimden çekiliyor bir an. Çünkü kutsalve mistik mekan özdeş zihnimde. Sekülerdünyadan beni üst alemlere alıp götürenmanevi bir atmosfer olmalı kutsal mekanda.Bir taraftan mekanın sahipleri, diğertaraftan ziyaretçiler maneviyat ortamınahalel getiriyorlar el ele. Messi tişörtü giymişdelikanlıya ilişiyor gözüm. Derken"Bize her yer Trabzon" afişini açan gençlergeliyor aklıma. Tabii gülümsüyorumelde olmadan. Ama hızla toparlıyorum kendimi.diyerekbizim sütçü Muhammet Abi'yi hatırlıyorum.Geçen Pazar yine kapımızdaydı. "Abihaftaya süt getirme, biz Hicaza gidiyoruz"demiştim de,deyip salmıştı gözyaşlarını.Ertesi gün büyük bir heyecan daha... Hira Mağarası'na çıkacağız. Peygamberimiz'in inzivaya çekildiği, Cahiliye Devri'nin tasallutlarından kaçtığı, ilk vahyi aldığı mağaraya. Cebrail'indiye seslendiği yere. Şairin,dediği yere... Ama o da ne... Mağara yolu mezbelelik. Pet şişenin, çöpün olmadığı bir metrekare yok gibi... Çevrede saldırgan maymunlar ve profesyonel dilenciler. Böyle bir ortamda ulvi düşünceler yerine Darwin teorisi ve "Çaylak Milyoner" filmi kaplıyor zihnimi. Ve sonunda oradayız. Heyecanla Kabe'yi arıyor gözlerim. Peygamberimiz öyle yaparmış,Ama şimdi gökdelenler engel... Meşgaleli bir tırmanışın ardından geri dönüş başlıyor. Kafiledeki herkes iki şey konuşuyor. Maymunlar ve dilenciler. Kimisi maymunlardan ne kadar korktuğunu anlatıyor, kimisi dilencilerin "Ver hacı ver" nakaratını tekrarlıyor. Herkes maymunların ve dilencilerin varlığını spontan zannediyor. Oysa bu, mekanın kutsallaştırılmasını şirk sayanların bir kurgusu. Sosyal psikoloji derslerine konu olacak başarılı bir kurgu. Şimdi kurban günü. Hac ibadetinin zamandaşı olan ibadet vakti. Dün sineğe bile el kaldırmak yasakken bugün bir canlıyı adayacağız yaratıcıya. Bir sembolden ötekine geçeceğiz. Kurban bir sembol. En sevdiğiniz şeyden vazgeçebileceğinizi gösteren bir sembol.Allah, Hz. İbrahim'den, önce oğlunu kurban etmesini ama daha sonra kurban kesmesini bu nedenle istemiş. İşte bu sembolü hatırlıyoruz kurbanla... Ve kurbanı paylaşarak bizim olanın yalnızca bize ait olmadığını, varlığı kardeşlerimizle paylaştığımızı gösteriyoruz.Zaman, mekan ve beden. İnsanoğlunun evrenle buluşmasını anlatan üçlü devran. İşte hac, bu devranın adı. Muayyen zamanda, muayyen mekanda var olmanın adı. Ama bu üçlüye bir dördüncü gerek.demişti rahmetli Cahit Zarifoğlu zarif şiirinde.kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın Peygamberi Dâvûd aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi"size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor."Kalplerimizi birleştir,aramızı ıslah et, bizekurtuluş yollarını göster,bizi karanlıklardanaydınlığa çıkar, biziaçık ve gizli tüm türlüçirkinliklerden uzaklaştır.Bize kulaklarımızı,gözlerimizi, kalplerimizi,eşlerimizi ve neslimizimübarek eyle.Tövbelerimizi kabul eyle,şüphesiz ki sen tövbeleriçok kabul edensin, çokmerhametlisin. Bizinimetlerine şükredenler,nimetlerinle seni övenler,verdiğin nimetleri kabuledenler eyle ve bizenimetlerin devamınıihsan eyle..."Bütün fayda ve güzellikleri en ince ayrıntılarıyla bilen, mahlûkatın ihtiyaçlarını incelikle onlara ulaştıran, yarattıklarına yumuşaklıkla davranan, merhametli ve lütufkar olan demektir. Küçük de olsa yaptığımız her davranışı Allah'ın en ince ayrıntısına kadar bildiğini ve onu kıyamet günü mutlaka karşımıza çıkaracağını unutmamalıyız. Yapılan küçük bir iyilik Allah tarafından kaydedilir ve üzerine her iyilik koydukça küçük iyiliklerin değeri artmaya, bire on, bire yüz, bire yedi yüz, bire yedi bin şeklinde mükâfatlandırılmaya başlanır. Sonunda insan iyilik yapmaya alışır ve daha büyük iyilikler, sevaplar ona kolaylaştırılır. Latif olan Allah, kıyamet günü unutmaksızın ve atlamaksızın yapılan en küçük iyiliği bile insanın karşısına çıkarır ve hesabını ona göre görür.olan kardeşe zekât verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir. Hatta zekât verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber,buyurarak bunu teşvik etmiştir.bir geliri bulunduğu hâlde,bu değerde bir mal bulunmayan kişilereverilebilir. Bu kişilerin ücretli memur, esnaf veya işsiz olması fark etmez. Ancak zekât verirken daha yoksul olanlara öncelik verilmesi uygun olur.