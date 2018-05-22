Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Listeye göre AK Parti'de adayların yaş ortalaması 44 olurken 25 yaş altı adayların sayısı ise 57 oldu. En yaşlı aday ise 70 yaşındaki Mardin 4. sıra adayı Ahmet Munip Yıldızoğlu oldu. AK Parti'nin yanı sıra MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin milletvekili aday listesini isim isim sıra sıra sizler için hazırladık.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADAY LİSTESİ
ADANA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15
1- JÜLİDE SARIEROĞLU
2- TAMER DAĞLI
3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
4- AHMET ZENBİLCİ
5- ABDULLAH DOĞRU
6- SEVİL CAN
7- MUHAMMED AKSOY
8- SAMİR ALTUNKAYNAK
9- RAMAZAN ÇIRAK
10- EROL KAHRAMAN
11- REŞAN ARLIER
12- NECİP FAZIL CENGİL
13- MEHMET GAZİOĞLU
14- MUHAMMED ZEKİ AÇ
15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU
ADIYAMAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- AHMET AYDIN
2- İBRAHİM HALİL FIRAT
3- MUHAMMED FATİH TOPRAK
4- YAKUP TAŞ
5- ABDULAZİZ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- VEYSEL EROĞLU
2- ALİ ÖZKAYA
3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN
4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR
5- MEHMET ZEYBEK
6- İBRAHİM ÜNLÜER AĞRI ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- EKREM ÇELEBİ AKSARAY ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- İLKNUR İNCEÖZ AMASYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL ANKARA 1. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13 1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ ANKARA 2. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 11 1- MUSTAFA DESTİCİ ANKARA 3. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 12 1- MEHMET NACİ BOSTANCI ANTALYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 16 1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ARDAHAN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- ORHAN ATALAY ARTVİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- ERTUNÇ ERKAN BALTA AYDIN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8 1- MUSTAFA SAVAŞ BALIKESİR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 9 1- ADİL ÇELİK BARTIN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- YILMAZ TUNÇ BATMAN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- ZİVER ÖZDEMİR BAYBURT ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 1 1- FETANİ BATTAL BİLECİK ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- SELİM YAĞCI 2- HALİL ELDEMİR BİNGÖL ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- CEVDET YILMAZ 2- FEYZİ BERDİBEK 3- ZEKİ KORKUTATA BİTLİS ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- CEMAL TAŞAR 2- VAHİT KİLER 3- FEVZİ TAŞDEMİR BOLU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- ARZU AYDIN BURDUR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- BAYRAM ÖZÇELİK BURSA 1. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10 1- HAKAN ÇAVUŞOĞLU BURSA 2. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10 1- EFKAN ALA ÇANAKKALE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- BÜLENT TURAN ÇANKIRI ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU ÇORUM ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- AHMET SAMİ CEYLAN DENİZLİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8 1- CAHİT ÖZKAN DİYARBAKIR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 12 1- MEHMET MEHDİ EKER DÜZCE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- FAHRİ ÇAKIR EDİRNE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- FATMA AKSAL2- İLYAS AKMEŞE ELAZIĞ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- METİN BULUT ERZİNCAN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- SÜLEYMAN KARAMAN ERZURUM ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 1- RECEP AKDAĞ ESKİŞEHİR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7 1- NABİ AVCI GAZİANTEP ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14 1- ABDULHAMİT GÜL GİRESUN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- CEMAL ÖZTÜRK GÜMÜŞHANE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- HACI OSMAN AKGÜL HAKKARİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- HUSRET DİNÇ HATAY ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 11 1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU IĞDIR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- AHMET TUTULMAZ ISPARTA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ İSTANBUL 1. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 35 1- BERAT ALBAYRAK İSTANBUL 2. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 28 1- SÜLEYMAN SOYLU İSTANBUL 3. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 35 1- NUMAN KURTULMUŞ İZMİR 1. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14 1- BİNALİ YILDIRIM İZMİR 2. BÖLGE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14 1- HAMZA DAĞ KAHRAMANMARAŞ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8 1- MAHİR ÜNAL KARABÜK ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- CUMHUR ÜNAL KARAMAN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- RECEP ŞEKER KARS ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- AHMET ARSLAN KASTAMONU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- HAKKI KÖYLÜ KAYSERİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10 1- MEHMET ÖZHASEKİ KIRIKKALE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- RAMAZAN CAN KIRKLARELİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- SELAHATTİN MİNSOLMAZ KIRŞEHİR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- MUSTAFA KENDİRLİ KİLİS ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- MUSTAFA HİLMİ DÜLGER KOCAELİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13 1- FİKRİ IŞIK KONYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15 1- AHMET SORGUN KÜTAHYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- AHMET TAN MALATYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 1- BÜLENT TÜFENKCİ MANİSA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10 1- MURAT BAYBATUR MARDİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 1- ŞEHMUZ DİNÇER MERSİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13 1- LÜTFİ ELVAN MUĞLA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7 1- MEHMET YAVUZ DEMİR MUŞ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- MEHMET EMİN ŞİMŞEK NEVŞEHİR ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- MUSTAFA AÇIKGÖZ NİĞDE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- YAVUZ ERGUN ORDU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 1- ŞENEL YEDİYILDIZ OSMANİYE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- MÜCAHİT DURMUŞOĞLU RİZE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- HAYATİ YAZICI SAKARYA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7 1- ALİ İHSAN YAVUZ SAMSUN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 9 1- AHMET DEMİRCAN SİİRT ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- OSMAN ÖREN SİNOP ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- NAZIM MAVİŞ SİVAS ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- İSMET YILMAZ ŞANLIURFA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14 1- AHMET EŞREF FAKIBABA ŞIRNAK ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- RİZGİN BİRLİK TEKİRDAĞ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7 1- MUSTAFA ŞENTOP TOKAT ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- YUSUF BEYAZIT TRABZON ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 1- MUHAMMET BALTA TUNCELİ ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2 1- HAKAN ÖZER UŞAK ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- MEHMET ALTAY VAN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8 1- OSMAN NURİ GÜLAÇAR YALOVA ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 1- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ YOZGAT ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 1- BEKİR BOZDAĞ ZONGULDAK ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 1- POLAT TÜRKMEN MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ! ADANA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK 2 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI 3 CAHİT ÖZTOK LİSE İŞADAMI 4 YUSUF BAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ 5 MUSTAFA İZGİOĞLU LİSE İŞLETMECİ 6 ÇAĞRI ŞAHİN ÜNİVERSİTE MEMUR 7 FİRDEVS CİNGÖZLER LİSE İŞLETMECİ 8 YEŞİM AKKAŞ ÜNİVERSİTE ECZACI 9 ARZU BÜYÜKNACAR LİSE İŞKADINI 10 DİREN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT 11 AZİZ SÖKMEN ÜNİVERSİTE MEMUR 12 MEHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 13 NESLİHAN GÖK YÜKSEK LİSANS EKONOMİST 14 MUSTAFA EREN LİSE İŞADAMI 15 HASAN ÇALIŞ LİSE İŞADAMI ADIYAMAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SELİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI 2 ÖZGÜN TOPRAK ÜNİVERSİTE ECZACI 3 ÖMER YILDIRIM LİSE EMEKLİ MEMUR 4 SAMİ GÜLER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 5 ALİCAN DOĞAN LİSE İŞADAMI AFYON SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET TAYTAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI 2 TURAN CİVELEK YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN 3 MUHARREM GÜNAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 4 ERSAN ÖZGÜR DOKTORA BÜROKRAT 5 İSMAİL KARNIBÜYÜK ÜNİVERSİTE SERBEST 6 İBRAHİM AKSU ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ AĞRI SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 AYDIN ŞİMŞEK LİSE EMEKLİ 2 RAHMİ DURU ORTAOKUL ESNAF 3 SERVET AL ÜNİVERSİTE EMEKLİ MEMUR 4 REYHAN DOĞANCI ÜNİVERSİTE ESNAF AMASYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 KADİR KUTAY SAMSUN ÜNİVERSİTE ESNAF 2 MURAT SUŞEHİRLİ LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ 3 ERGANİ CANBOLAT ÜNİVERSİTE ASTSUBAY ANKARA (1) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ 2 ZUHAL TOPÇU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ 3 EYÜP YILDIZ LİSE HALKLA İLİŞKİLER 4 DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT 5 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ 6 LEVENT ÇAĞLANCI ÜNİVERSİTE AVUKAT 7 ŞENİZ SEZGİN YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER 8 CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI 9 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 10 FATİH MORMENEKŞE YÜKSEK LİSANS UZMAN 11 NEVİN KORKMAZ ÜNİVERSİTE SİGORTACI 12 KENAN FİDAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ 13 SELİM ŞAHİN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ ANKARA (2) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST 2 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI 3 ABDULLAH AĞAR ÜNİVERSİTE YAZAR-DANIŞMAN 4 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT 5 NAİM YANIK LİSE İŞÇİ 6 GÖKHAN AĞDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT 7 SERDAR BİLGİLİ ÖN LİSANS YÖNETİCİ 8 AYDIN ERKOÇ LİSE İŞADAMI 9 VEDAT KÖSEOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU 10 EROL ELİDEMİR LİSE İŞADAMI 11 MEHMET YURTOĞLU LİSE İŞ ADAMI ANKARA (3) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI 2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI 3 FATİH ÇETİNKAYA LİSE MÜTEAHHİT 4 ŞÜKRÜ ALNIAÇIK ÜNİVERSİTE GAZETECİ 5 ABDULLAH BAHADIR ALPEREN YÜKSEK LİSANS AVUKAT 6 DURDU MEHMET KÖŞ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 7 HAKAN DOĞRU ÜNİVERSİTE AVUKAT 8 ALTUĞ BARIŞ DOĞAN YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ 9 EMRE KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI 10 HÜSEYİN YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI 11 HAYDAR DURAN ORTAOKUL YÖNETİCİ 12 ŞABAN IŞIK LİSE EMEKLİ ANTALYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ABDURRAMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ 2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 4 HÜSEYİN YILDIZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 5 TUNCAY TEMUR YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 6 İLKNUR FİDAN KEPEZ LİSE TURİZM 7 MEHMET ALİ TUNA ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI 8 YETER KESKİN ÖTELEŞ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ 9 ZİYA YILDIRIM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ 10 ÖMER ÖZBEK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 11 MUSTAFA KÜRŞAD SERT ÜNİVERSİTE AVUKAT 12 SUAT AKGÜL DOKTORA EMEKLİ SUBAY 13 TÜMER EMEKSİZ LİSE EMEKLİ 14 ŞÜKRAN AKÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT 15 KÜRŞAD TATAR ÜNİVERSİTE KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ 16 MUSTAFA HAKAN TOPCU LİSE İŞADAMI ARTVİN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 OKAN AKTAŞ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 2 İSMİHAN ÖZCİHAN İLKOKUL ESNAF AYDIN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN 2 GÜNTEKİN ŞİMŞEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ 3 MUSTAFA PEKER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 4 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 5 FAİK AKKUŞ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ 6 HATİCE ÖZCAN LİSE EMEKLİ MEMUR 7 SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI ÜNİVERSİTE İŞADAMI 8 SEYFETTİN TOSUN YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ BALIKESİR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET KABAN ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU 2 FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ 3 SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER ÜNİVERSİTE MEMUR 4 FATMA SAVRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN / SANATÇI 5 HADİ SELİMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 6 BEYTULLAH DUYAR ÖN LİSANS ESNAF 7 MEHTAP AKGÜL ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU 8 KAMİL ÜRER ÜNİVERSİTE PLANLAMA UZMANI 9 SÜLEYMAN PEHLİVAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ BİLECİK SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ 2 HASAN YILDIRIM LİSE ESNAF BİNGÖL SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 EMRE SOLMAZ ÖN LİSANS MEMUR 2 MURAT KÜÇÜK LİSE İŞÇİ 3 BURHAN BİNGÖL ORTAOKUL SERBEST BİTLİS SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 DAVUT DAY LİSE EMEKLİ MEMUR 2 CENGİZ KOÇAK LİSE EMEKLİ 3 DURSUN DUYAN ÜNİVERSİTE ORTAOKUL BOLU SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ADEM EVCİL YÜKSEK LİSANS SERBEST 2 FERHAT BAĞCI ORTAOKUL SERBEST 3 SEMA KIŞLAK LİSE İŞLETMECİ BURDUR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HİKMET ÖKTE ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ 2 HÜSEYİN ÜNLÜ LİSE İŞLETMECİ 3 MURAT ARIK YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT BURSA (1) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ 2 KADİR ÇİTİL ÜNİVERSİTE İŞADAMI 3 ENVER YILMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 4 MEHMET ALİ ADAK YÜKSEK LİSANS TEKNİK ÖĞRETMEN 5 ALİ OSMAN MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ 6 YASEMİN MERİÇ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 7 KORKUT AKTAŞ LİSE MÜTEAHHİT 8 NECATİ ÇELİK ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMACI 9 ŞENAY USLU DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT 10 AHMET BALSÜZEN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR BURSA (2) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU DOKTORA SUBAY 2 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI 3 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI 4 EROL SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN 5 HAYATİ BEDİR LİSE EMLAKÇI 6 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI 7 EDİBE BİLGE ARICIOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT 8 MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI ÜNİVERSİTE DİN ADAMI 9 ÜMİT KAPLAN ORTAOKUL EMEKLİ 10 CELAL ÇEKİL ORTAOKUL EMEKLİ ÇANAKKALE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 EVREN YALÇIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 2 NECİP FAZIL BAYRAM ÜNİVERSİTE AVUKAT 3 ALİYE ERTOPÇU LİSE İŞ KADINI 4 ARDA BOZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT ÇANKIRI SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 KADİR ŞEKERCİ LİSE İŞADAMI 2 PELİN YILIK YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ ÇORUM SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET AKİF ARAS ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ 2 ALPARSLAN KARAPIÇAK LİSE İŞADAMI 3 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ 4 ALPER BÜKER LİSE KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ DENİZLİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 EMİN HALUK AYHAN YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI 2 MEHMET UZ LİSE SERBEST MESLEK 3 FERUDUN ÜNAL İLKOKUL İŞADAMI 4 GÜLAY ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT 5 MEHMET ALTINTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT 6 FERUDUN GİRESUN ÜNİVERSİTE MÜFETTİŞ 7 EMRAH KOZAK YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ 8 ŞULE OCAKLIOĞLU LİSE ÖĞRENCİ DİYARBAKIR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 AHMET DEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN 2 RABİA GÖRMEZ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI 3 YILMAZ KAYAALP ORTAOKUL ESNAF 4 MENEKŞE AKTAŞ LİSE EV HANIMI 5 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL ESNAF 6 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI 7 MEHMET CENGİZ ARSLAN LİSE ESNAF 8 İBRAHİM AYTULUN İLKOKUL ESNAF 9 MEHMET TEKBARAN LİSE ESNAF 10 METİN DOĞUKAN YÜKSEK LİSANS DENETMEN 11 ŞAFİİ KOYUN İLKOKUL TÜCCAR 12 MEHMET TEYAR KARAKOÇ ORTAOKUL SERBEST MESLEK EDİRNE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HAKAN ÖZKAN LİSE ESNAF 2 ERKAN GEGE ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 3 ASEF ULUTÜRK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU 4 TANER ALBAYRAK LİSE İŞADAMI ELAZIĞ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 OĞUZHAN DEMİR ÜNİVERSİTE ESNAF 2 MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ ÜNİVERSİTE KAMU İDARE MEMURU 3 ORHAN ÖZBEY DOKTORA AKADEMİSYEN 4 MESUT AKSAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 5 SAMİ SELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN ERZİNCAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 BEKİR AKSUN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ 2 MUTLU ÖZDEMİR LİSE İŞADAMI ERZURUM SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 KAMİL AYDIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN 2 ŞİMŞEK AKPINAR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 3 AHMET GÖKHAN YAZICI DOKTORA AKADEMİSYEN 4 ADEM YURDİGÜL ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR 5 SERHAT KILIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 6 İZZETTİN GENÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT ESKİŞEHİR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 METİN NURULLAH SAZAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI 2 KADİR BIYIK ÜNİVERSİTE İŞADAMI 3 KAYIHAN ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU 4 KEZBAN AKKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 5 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI 6 AYBERK KIRÇIN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK 7 CÜNEYT AYDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI GAZİANTEP SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 2 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT 3 MEHMET EJDER DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT 4 HÜSEYİN KURT LİSE İŞADAMI 5 SERDAR ÇELİK LİSE MEMUR 6 MUSTAFA BOZGEYİK LİSE YÖNETİCİ 7 MERAL ÖZDEMİR ORTAOKUL EV HANIMI 8 MESUT FETTAHLIOĞLU LİSE İŞADAMI 9 BERAT GEYİK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ 10 AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU LİSE EBE 11 SAYİT ÇAPAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN 12 DAVUT KARABACAK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ 13 HALİL BEYAZAY LİSE İŞADAMI 14 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI GİRESUN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MÜJDAT ÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT 2 YUSUF ŞÜKÜR LİSE İŞADAMI 3 SONER ALTUN ÜNİVERSİTE ESNAF 4 EBRU TURAN ÜNİVERSİTE AVUKAT GÜMÜŞHANE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUSA KÜÇÜK LİSE İNŞAATÇI 2 AKIN ÜSTÜN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ HAKKARİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 FATİH ÖZBEK LİSE SERBEST MESLEK 2 ŞAHMİR ŞEN LİSE ANTRENÖR 3 NACİ SEVİNÇ ORTAOKUL İŞÇİ HATAY SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 LÜTFİ KAŞIKÇI YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSİ 2 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE TEKNİK RESSAM 3 MEHMET ÇAĞRI ÇETİN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ 4 ADNAN AKDAŞ LİSE MÜTEAHHİT 5 ORHAN NAMIK MURSALOĞLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN 6 AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN LİSE EV HANIMI 7 BEKİR AKKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI 8 RECEP TUNCAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 9 İLHAMİ BOŞÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT 10 HÜSEYİN ÜÇLER ORTAOKUL ESNAF 11 UYGAR POLAT YÜKSEK LİSANS İŞADAMI ISPARTA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HASAN BASRİ SÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ 2 ZÜBEYDE TURHAN LİSE ESNAF 3 ÖZGÜR İSMAİLOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU 4 ALİ ÖZKAN LİSE ÖĞRENCİ MERSİN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 OLCAY KILAVUZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ 2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ 3 BEKİR ÖZSU LİSE TAŞIMACILIK 4 UĞUR KILINÇ DOKTORA BAŞBAKANLIK UZMANI 5 OĞUZHAN GÜNGÖR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 6 MEHMET ALİ GÖKMEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM 7 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN YÜKSEK LİSANS AVUKAT 8 HAYAL FUNDA ÖNDER ÜNİVERSİTE EMNİYET MENSUBU 9 DİLEK USLU VAR ÜNİVERSİTE İŞKADINI 10 MUSTAFA YALÇIN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ 11 MEHMET BÜYÜKTATLI YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMACI 12 YUNUS KIZIL YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 13 HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT İSTANBUL (1) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN 2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ 3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI 4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI 5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT 6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT 7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ 8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT 9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI 10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI 11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR 12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI 13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ 14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT 15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI 16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI 17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT 18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ 20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR 22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF 23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI 24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT 26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT 27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT 30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR 31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI 32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK 33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ 34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT 35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT İSTANBUL (2) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI 2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ 3 NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 4 MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI 5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT 6 SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI 7 FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK 8 MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT 9 AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ 10 EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM 11 ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ 12 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST 13 AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI 14 SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ 15 BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF 16 FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT 17 MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT 18 HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER 19 UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF 20 HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT 21 FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ 22 MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI 23 FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT 24 TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 25 UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ 26 ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI 27 HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON 28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR İSTANBUL (3) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 FETİ YILDIZ 2 İSMAİL FARUK AKSU 3 ARZU ERDEM 4 AHMET YİĞİT YILDIRIM 5 ERDEM KARAKOÇ 6 VOLKAN YILMAZ 7 DAVUT HASKIRIŞ 8 MUSTAFA ERTEKİN 9 FAZLI YURDABAK 10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL 11 YAVUZHAN ALTUN 12 BEKİR SITKI KARAUSTA 13 BAHATTİN ŞENGÜL 14 ARİFE PEKER 15 ALİ DOĞAN 16 TAYYAR ŞAFAK 17 SİBEL KAZAR 18 ALPER KÜNKÜL 19 RIZA PEKER 20 EKREM SARISOY 21 ERGÜN SİLLER 22 AYDIN İNCE 23 MEHMET GÜRBÜZ 24 YUNUS TÜRK 25 OSMAN AKBAŞ 26 TANER KIRHAN 27 MEHMET BÜYÜKCANGA 28 METİN YAZAR 29 HİMMET TATAR 30 ALİ EKBER YEŞİL 31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK 32 AYHAN ATMACA 33 ADİL CEYLAN 34 TAHİR PALA 35 AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ İZMİR (1) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN 2 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI 3 CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU 4 BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ 5 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI 6 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 7 AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI 8 SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ 9 EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 10 GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ 11 FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ 12 GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ 13 RECEP ALİ COŞKUN 14 SÜLEYMAN SARI İZMİR (2) SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 TAMER OSMANAĞAOĞLU 2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU 3 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 4 MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ 5 EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 6 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN 7 CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA 8 BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR 9 CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ 10 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ 11 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI 12 RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN 13 FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR 14 FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI KARS SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 KADİR ŞEYDA 2 FATİH ÇİNAN 3 KEREM ÇAVLI KASTAMONU SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HACI İBRAHİM MAŞALACI YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM 2 TARIK ZİYA ÇAĞILCI ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ 3 MUHARREM AVCI DOKTORA AKADEMİSYEN KAYSERİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ 2 MUSTAFA BAKİ ERSOY ÜNİVERSİTE İŞADAMI 3 SERAP ŞULE KALIN ÜNİVERSİTE TERCÜMAN 4 MAZHAR GÜNDOĞ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ 5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM / OTELCİLİK 6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR 7 RİFAT AÇIKGÖZ LİSE GAZETECİ 8 İSA FERAH ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 9 EMİNE AFŞAR ÜNİVERSİTE TIBBİ TEKNOLOG 10 VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK LİSE ÖĞRENCİ KIRKLARELİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SEMİH MERİÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI KIRŞEHİR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 OĞUZ SULUSARAY YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU 2 ALİ AYDIN AKPINAR ÜNİVERSİTE AVUKAT KOCAELİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SAFFET SANCAKLI LİSE İŞADAMI 2 HİLAL ELMAS ÜNİVERSİTE AVUKAT 3 ALPEREN ŞAKACI LİSE İNŞAATCI 4 ERTAN YILMAZ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ 5 İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ 6 SERKAN KURAL YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ 7 GAMZE CAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ 8 VEDAT AKBULUT LİSE ANTRENÖR 9 KÜBRA GÜNDOĞDU ÜNİVERSİTE MİMAR 10 TOLGA ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ 11 DURSUN FURUNCİ ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI 12 GÜRBÜZ ASLAN ÖN LİSANS MALİ MÜŞAVİR 13 ZEYNEP ADAK KONYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUSTAFA KALAYCI 2 ESİN KARA 3 CELİL ÇALIŞ 4 AHMET FATİH ÇALIŞ 5 SEFA LÖK 6 YUNUS EMRE TEKİNSOY 7 YUNUS ÖĞÜTÇÜ 8 FARUK SONKAYA 9 ÖZLEM SARIOĞLU 10 SEDAT GÖNCÜ 11 MUSTAFA AYGÜN 12 SALİH AKÇA 13 TÜRKER AYDOĞDU 14 AYTEKİN MART 15 BİLAL YİĞİT KÜTAHYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 AHMET ERBAŞ ÜNİVERSİTE MEMUR 2 EROL ALPERTÜRK LİSE KUYUMCU 3 RIZA KENAN UZMAN ÖN LİSANS GAYRİMENKUL DANIŞMANI 4 SELAHATTİN USLU ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ 5 SEDAT KABAAĞAÇ LİSE İŞADAMI MALATYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET CELAL FENDOĞLU LİSE TURİZM VE OTELCİLİK 2 ÖMER EKİCİ LİSE İŞ ADAMI 3 BURHAN COŞKUN DOKTORA AKADEMİSYEN 4 ADİL ZEREYLİ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 5 AYSEL YÜZER ÜNİVERSİTE EMEKLİ 6 BEKİR ENES ÇAPAROĞLU LİSE ÖĞRENCİ MANİSA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ERKAN AKÇAY 2 NURULLAH SAVAŞ 3 MESUT BAYRAM LAÇALAR 4 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN 5 MUSA AKÇAY 6 SEVAL BAŞKESEN 7 MUSTAFA KARAKAŞ 8 ŞİNASİ ŞAVRAN 9 NADİR SARI 10 CELALETTİN ÇABUK KAHRAMANMARAŞ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SEFER AYCAN DOKTORA TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ 2 ZUHAL KARAKOÇ DORA YÜKSEK LİSANS MÜFETTİŞ 3 FATİH MEHMET CEYHAN DOKTORA İŞADAMI 4 SERMET YILDIZ ORTAOKUL ÇİFTÇİ 5 ÖMER ÖZKAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI 6 ZAFER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT 7 NUSRET GÜLOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 8 MUSTAFA PEHLİVAN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MARDİN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET VEYSİ OĞUZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI 2 MEHMET HAŞİM ORUÇ ÜNİVERSİTE POLİS MEMURU 3 AHMET KAHRAMAN LİSE SERBEST 4 AVVAT AY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 5 FERHAN BOZKUŞ LİSE TİCARET 6 MEHMET VEYSİ BULUT LİSE MÜTEAHHİT MUĞLA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET ERDOĞAN LİSANS MÜLKİ İDARE AMİRİ 2 HACI ÇELİK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 3 SALİH SOYKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT 4 HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL ÜNİVERSİTE YASAMA DANIŞMAN 5 ERTUĞRUL AVCI ÜNİVERSİTE MADENCİ 6 SERKAN ŞAFAK LİSE İŞADAMI 7 TEMEL IRMAK ORTAOKUL GAZETECİ MUŞ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 RAHMİ YENİBAHAR LİSE EMEKLİ MEMUR 2 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI 3 ŞEHMUS ÇEKİL ÜNİVERSİTE MEMUR 4 ADNAN KOYUNCU LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ NEVŞEHİR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ 2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI 3 FAZLI KOÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT NİĞDE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ALAATTİN SONAT YÜKSEK LİSANS SERBEST MESLEK 2 İBRAHİM ULUÇAY ÜNİVERSİTE MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ 3 MURAT FAHRİ ERTUL ÜNİVERSİTE AVUKAT ORDU SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 CEMAL ENGİNYURT ÜNİVERSİTE EMEKLİ 2 FAZLI YÜKSEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN 3 HURŞİT SERHAT ŞAHİN ORTAOKUL İŞADAMI 4 SELÇUK YÜCESAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 5 SEMANUR AKBOLAT ÜNİVERSİTE SİGORTACI 6 SEVİNÇ AKSOY İLOKUL EV HANIMI RİZE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SERKAN BİRBEN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2 SEMRA AKSU ÜNİVERSİTE AVUKAT 3 MEHMET CAN TÜFEKÇİ ÜNİVERSİTE AVUKAT SAKARYA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL YÜKSEK LİSANS AVUKAT 2 MEHMET EMİN KABA ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 3 HASAN BALABAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 4 ALİ DOĞAN LİSE İŞADAMI 5 TOLGAHAN ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS AVUKAT 6 ŞERAFETTİN KAYA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 7 MELİHŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE SİGORTACI SAMSUN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ERHAN USTA 2 ABDURRAHMAN ÇAMAŞ 3 MURAT CAMADAN 4 ERDEM OKAN 5 CEMALETTİN KOLA 6 YÜKSEL ÜNAL 7 MİNE AKTAŞ 8 YAKUP AKIN 9 HAMİ KORKMAZLI SİİRT SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 FARAÇ ÇELEBİ İLKOKUL İŞADAMI 2 ZEYDİN ÖZCAN ORTAOKUL ESNAF 3 SEYDAN DANIŞ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK SİNOP SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ALİ ÇAKIR 2 HASAN PARLAK SİVAS SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 AHMET ÖZYÜREK LİSE İŞADAMI 2 VOLKAN UYGUNUÇARLAR ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU 3 FERHAT DOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 4 KENAN ÇARBOĞA YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ 5 İLKER İPEK YÜKSEK LİSANS AVUKAT TEKİRDAĞ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 KORAY ÖNSEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ 2 ÇIĞIR DOĞU ZORLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ 3 MUSTAFA YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 4 RECEP ÇALIŞKAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU 5 MUHAMMER VAROL LİSE MÜTEAHHİT 6 ZEHRA ÇALIŞKAN LİSE MUHASEBECİ 7 OKTAY ÜSTÜN TOKAT SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 YÜCEL BULUT 2 CAHİT AÇIKLI 3 MUSTAFA ERSAGUN DALAN 4 SERHAT BİLGİN 5 FİLİZ YILMAZER TRABZON SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 NİHAT BİRİNCİ ORTAOKUL İŞADAMI 2 İBRAHİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 3 MURAT AKSOY YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MHENDİSİ 4 EMİRHAN SEÇKİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN 5 İSMAİL HAKKI KALYONCU DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 6 EMBİYA CEVAHİR ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ TUNCELİ SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUSTAFA KEMAL DUYGULU DOKTORA TIP DOKTORU 2 HAYDAR ERİŞTİ ÜNİVERSİTE MEMUR ŞANLIURFA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ 2 ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU 3 HALEF KILIÇ ORTAOKUL ÇİFTÇİ 4 HALİT YILDIZ İLKOKUL EMLAKÇI 5 HALİL BAKIŞ LİSE SERBEST 6 MEHMET ARPACI LİSE İŞÇİ 7 NECMİ SOLHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT 8 MAHMUT SAYIK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ 9 MUHAMMED ENES YILMAZ LİSE ÖĞRENCİ 10 İBRAHİM HALİL ARITÜRK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ 11 ECEVİT ÇİFTÇİ LİSE MÜTEAHHİT 12 İSMET SARMACA İLKOKUL SERBEST MESLEK 13 ALİ HAYDAR KARA ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ 14 MEHMET EROL DUYAR YÜKSEK LİSANS EMNİYET MENSUBU UŞAK SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 MUHTEREM KURUÇAY LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ 2 AHMET GÜRTEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 3 MUHAMMET FATİH ERDOĞAN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI VAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 REMAZAN ÜÇBAŞ ORTAOKUL İNŞAATÇI 2 ŞAHİN YAĞAR ÖNLİSANS İŞADAMI 9 YAHYA CANCAN LİSE SERBEST 10 ABDULSELAM ARVAS ÜNİVERSİTE ESNAF 11 YAŞAR ARAS İLKOKUL İŞADAMI 12 MEHMET POLAT ÜNİVERSİTE EMEKLİ 13 İZZET ŞEVKETOĞLU ÜNİVERSİTE MEMUR 14 NURETTİN KERETAŞ İLKOKUL SERBEST YOZGAT SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İBRAHİM ETHEM SADEF LİSE İŞADAMI 2 YUSUF MERTOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST 3 OSMAN GÖZAN LİSE İŞADAMI 4 AHMET ÖZBEK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ ZONGULDAK SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HAMDİ AYAN ÖN LİSANS MADEN TEKNİKERİ 2 ABDULLAH BEKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI 3 FEHMİ NUHOĞLU ÜNİVERSİTE ESNAF 4 TANER KAYI ÜNİVERSİTE MEMUR 5 SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI LİSE EV HANIMI AKSARAY SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 RAMAZAN KAŞLI LİSE İŞADAMI 2 SEFER ALKAN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ 3 AYSUN HIZLI OKUR ÜNİVERSİTE PSİKOLOG 4 FATİH ÖNEMLİ LİSE İŞADAMI BAYBURT SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 İDRİS AYDIN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ KARAMAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HÜSEYİN KORKMAZ LİSE SERBEST MESLEK 2 TURAN ŞENER DOKTORA AKADEMİSYEN 3 ABDULLAH KALKAN KIRIKKALE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT 2 MURAT ABALI ÜNİVERSİTE AVUKAT 3 ÖMER DEDEBALİ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU BATMAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 BEHÇET DENİZ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ 2 MÜJGAN ARSLAN YÜKSEK OKUL SERBEST ÖZEL 3 HAYRETTİN BEKTAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ 4 CEMİL GÜZEL LİSE ESNAF 5 ŞIRNAK SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HAKİM ZEYREK 2 YASİN BENEK 3 COŞKUN GÜNDÜZ 4 BARTIN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ORHAN KIŞANLI YÜKSEK LİSANS UZMAN DOKTOR 2 SAVAŞ BUYURMAN ORTAOKUL ESNAF ARDAHAN SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SEVİM KÖSELİÖREN LİSE İŞ KADINI 2 MÜTALİP AKCI LİSE SERBEST MESLEK IĞDIR SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 YAŞAR KARADAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN 2 YENİŞ ÇELİKTEN ÜNİVERSİTE YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI YALOVA SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HASAN TOPÇULAR LİSE EMEKLİ 2 ALİ OĞUZ BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ 3 METE ÖRNEK YÜKSEK LİSANS PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI KARABÜK SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 SEYİT AHMET KARABACAK ORTAOKUL YÖNETİCİ 2 ÇETİN İPEK ÖN LİSANS İŞADAMI 3 AHMET DÖNMEZ ORTAOKUL SERBEST MESLEK KİLİS SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 HASAN MISIRLIGİL ORTAOKUL ŞİRKET MÜDÜRÜ 2 ABDULLAH ALPDAĞ İLKOKUL GAZETECİ OSMANİYE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 DEVLET BAHÇELİ DOKTORA İTKİSATCI 2 RUHİ ERSOY DOKTORA AKADEMİSYEN 3 ZAFER BİÇER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR 4 MEHMET VURAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN DÜZCE SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ 1 ÜMİT YILMAZ ÜNİVERSİTE ECZACI 2 YUSUF ARSLAN DOKTORA AKADEMİSYEN 3 ZEKERİYA İLÇE DOKTORA AKADEMİSYEN CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ADANA 01 AYHAN BARUT ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL ANKARA 2 1 MURAT EMİR ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN BALIKESİR 1 AHMET AKIN BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU BATMAN 1 AYHAN IŞIK BAYBURT 1 İKBAL OKUR BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER BOLU 1 TANJU ÖZCAN BURDUR 1 MEHMET GÖKER BURSA 1 1 LALE KARABIYIK ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY ÇORUM 1 TUFAN KÖSE DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL DÜZCE 1 ZAFER TEBER EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN ERZURUM 1 NACİ TURAN ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR IĞDIR 1 METİN OVA ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ KASTAMONU 1 HASAN BALTACI KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN KİLİS 1 ALİ TUNA KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP MALATYA 1 VELİ AĞBABA MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL MARDİN 1 MAHMUT DUYAN MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER ORDU 1 SEYİT TORUN OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ RİZE 1 REMZİ KAZMAZ SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK SİİRT 1 CAHFER SAKLAN SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ SİVAS 1 ULAŞ KARASU ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK TOKAT 1 KADİM DURMAZ TRABZON 1 AHMET KAYA TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU UŞAK 1 ÖZKAN YALIM VAN 1 MEHMET KURUKCU YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL YOZGAT 1 ALİ KEVEN ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ ADANA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-TULAY HATIMOĞULLARI 4 BARIŞ KARABIYIK 5-SONGÜL AYDIN 6-ZEYNEL KETE 7-BERİTAN ÖNEN 8-AHMET KILIÇ 9-ROZERİN TOSUN 10-İBRAHİM YAKUT 11-TÜRKAN BAKIR 12-CEMİL ÖZEN 13-ZOZAN EFETÜRK 14-ÖMER ULUÇAY 15-DENİZ VAROL ADIYAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-HASAN BASRİ YORULMAZ 2-HAYRİYE KORKMAZ 3-MAHMUT ÖZDEMİR 4-BİRSEN TUNÇ 5-MEHMET SELİM ÖZBEK AFYONKARAHİSAR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-NEVİN AYTEKİN 2-MEMET ŞERİF ÇELİK 3-BELMA KORAY 4-MEHMET EMİN GERZ 5-GÜLSEREN KARATAŞ 6-İSMAİL YILMAZ AĞRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-BEDRAN ÖZTÜRK AMASYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-HAMZA YILMAZ 2-MİTHAT ÇELİK 3-CEMAL KİRLİ ANKARA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR 3-EMİNE KAYA 4-İSHAK KOCABIYIK 5-DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK 6-GAZİ OTİ 7-CENNET AVCI 8-CEYHUN AKIN 9-DİLEK ER TÜRK 10-ERDEM ÖRT 11-EBRU DEMİR 12-REMZİYE GÜÇLÜ 13-ERDAL ATAŞ ANKARA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 NURAY TÜRKMEN CANLI ANKARA 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-VELİ SAÇILIK 2 NAZIM KARAKURT ANTALYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-KEMAL BÜLBÜL ARTVİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-RECEP DEMİRCİ 2 EMİN EKİNCİ AYDIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 FERHAT TUNÇ BALIKESİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 NESİBE YÖYLER BİLECİK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 FEHMİ KORKMAZ BİNGÖL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ERDAL AYDEMİR BİTLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MAHMUT CELADET GAYDALI BOLU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-KENAN BALTA 2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU BURDUR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-BEKİR ÇİÇEK 2 TANER TAŞ BURSA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 YÜKSEL AKGÜN BURSA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 MEHMET EMİN ADIYAMAN ÇANAKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 BÜLENT KÖREĞİ ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-NAZLI ÇOBAN 2- HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT ÇORUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 BEKTAŞ İLHAN EKE DENİZLİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 ŞERİFE YILDIRIM DİYARBAKIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI EDİRNE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELAZIĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 CEVDET KONAK ERZİNCAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ 2 İBRAHİM BOZKURT ERZURUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 MEHMET KASIM FIRAT ESKİŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 HÜSEYİN DEMİR GAZİANTEP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 MAHMUT TOĞRUL GİRESUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 HALİL KARAVELİOĞLU GÜMÜŞHANE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SEYİT KARTAL 2 YILMAZ TAŞ HAKKARİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-LEYLA GÜVEN HATAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU ISPARTA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 MEVLÜT SABUNCU MERSİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 FATMA KURTULAN İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 PERVİN BULDAN İSTANBUL 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 AHMET ŞIK İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 TURGUT ÖKER 1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ İZMİR 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 MURAT ÇEPNİ KARS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-AYHAN BİLGEN KASTAMONU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-HÜSEYİN GÖKOĞLU 2 İSMAİL ÇAVĞA KAYSERİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 KADRİ ERENER KIRKLARELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 FARUK ÖZDEL KIRŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-GÖKHAN AKIN KOCAELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KONYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 BÜLENT KILIÇ KÜTAHYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 ABDURAHMAN ADIYAMAN MALATYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MEHMET TUNCEL MANİSA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-LEZGİN BOTAN KAHRAMANMARAŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-HÜSEYİN BAKIR MARDİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MİTHAT SANCAR MUĞLA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SULTAN ÖZCAN MUŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT NEVŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-İRFAN TURAN NİĞDE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MEHMET SALİH İTAH ORDU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MESUT BİLGİ RİZE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-NECMETTİN DURMUŞ SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ÇİÇEK ARIÇ SAMSUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MEDİHA OYA YAĞCI SİİRT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ SİNOP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-AYŞE GÜL KAFKAS SİVAS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SALİM KAPLAN TOKAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ERDAL BEKTAŞ TRABZON HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-HÜSEYİN TAKA TUNCELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ALİCAN ÖNLÜ ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ UŞAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SÜLEYMAN SÖZKESEN VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SEZAİ TEMELLİ YOZGAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-YUSUF ARAN ZONGULDAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU 5-EVLİYA GÜDAN AKSARAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-SEYİT MEHMET KESKİN BAYBURT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ŞEMSETTİN TAKVA KARAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-CEMİL YALÇIN KIRIKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-DOĞAN ANĞAY BATMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-İDRİS BALUKEN ŞIRNAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ABDULLAH GÜNGEN BARTIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-YILMAZ TOPALOĞLU ARDAHAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-TAŞKIN AKTAŞ IĞDIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-KIZNAZ TÜRKELİ YALOVA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ALİ FUAT HATİP KARABÜK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-ENSAR TOPAL KİLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-KASIM KISA OSMANİYE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-AHMET EKEN DÜZCE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-YAHYA MACİT SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
2- ABBAS AYDIN
3- DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
4- ERHAN TENEKECİ
2- CENGİZ AYDOĞDU
3- MUSTAFA SERDENGEÇTİ
4- MUHAMMED AKTAŞ
2- HASAN ÇİLEZ
3- ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
2- FATİH ŞAHİN
3- YALÇIN AKDOĞAN
4- ALİ İHSAN ARSLAN
5- MURAT YILDIRIM
6- FATMA ÖNCÜ
7- FAHRİ USTA
8- GÖKÇER DOĞAN
9- FEVZİ AYDIN
10- BÜŞRA SOYLU
11- MUAMMER CEMALOĞLU
12- ELİF RABİA TOPTANCI
13- ADİL CAN YILDIRIM
2- LÜTFİYE SELVA ÇAM
3- EMRULLAH İŞLER
4- ORHAN YEGİN
5- ARİFE POLAT DÜZGÜN
6- ZEYNEP YILDIZ
7- AHMET FETHAN BAYKOÇ
8- ENES ŞİŞMAN
9- MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
10- İBRAHİM ENES DURUAY
11- ONUR ALP BAŞAYAR
2- ASUMAN ERDOĞAN
3- NEVZAT CEYLAN
4- BARIŞ AYDIN
5- HACI TURAN
6- MERYEM GÖKA
7- TUNA KOÇ
8- KURTCAN ÇELEBİ
9- SERHAT BAYAR
10- DİLARA TABAK
11- MEHMET GÜNDOĞDU
12- MÜCAHİT EFE
2- MUSTAFA KÖSE
3- SENA NUR ÇELİK
4- İBRAHİM AYDIN
5- ATAY USLU
6- KEMAL ÇELİK
7- GÜLÇİN ÖZBOZ
8- SEYİT EMRE GÖYÜK
9- ERCAN MEKTEPLİOĞLU
10- MUSTAFA ERKAN
11- HASAN HÜSEYİN CENGİZ
12- ESMA BALABAN KARACAN
13- HASAN DEMİR
14- ÖMER AKBAŞ
15- CANBEY ÇETİN
16- HASAN KEREM ÜNSAL
2- HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
2- MUZAFFER ÇORBACI
2- BEKİR KUVVET ERİM
3- METİN YAVUZ
4- RIZA POSACI
5- ERSİN ESENLİK
6- AHMET TARIK SARI
7- SEDA KANAT
8- YASEMİ SARIÇİÇEK
2- BELGİN UYGUR
3- YAVUZ SUBAŞI
4- MUSTAFA CANBEY
5- PAKİZE MUTLU AYDEMİR
6- ÖMER ALAN
7- OSMAN BILDIR
8- ZEYNEP DENİZ
9- ENCAN AYDOĞDU
2- YAŞAR ARSLAN
2- MURAT GÜNEŞTEKİN
3- MEHMET ŞAT
4- MURAT ÇİÇEK
5- AYLA IŞIK
2- FEHMİ KÜPÇÜ
3- METİN VURAL
2- YASİN UĞUR
3- EMİNE AKTAŞ
2- MUSTAFA ESGİN
3- REFİK ÖZEN
4- EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
5- AHMET KILIÇ
6- GÜLTEN KAPICIOĞLU
7- SADETTİN CANGÜL
8- ARİF ÇELENK
9- MUHAMMED ERDOĞAN
10- ARİF BEKİR DANGAÇ
2- OSMAN MESTEN
3- VİLDAN YILMAZ GÜREL
4- ZAFER IŞIK
5- MUHAMMET MÜFİT AYDIN
6- ATİLLA ÖDÜNÇ
7- AHMET YELİS
8- SELDA MERİÇ
9- BURCU YARAN
10- İSMAİL ÖZKAN
2- JÜLİDE İSKENDEROĞLU
3- FURKAN SEZER
4- FIRAT AKGÜN
2- SALİM ÇİVİTCİOĞLU
2- OĞUZHAN KAYA
3- EROL KAVUNCU
4- SERAP YILDIRIM
2- ŞAHİN TİN
3- AHMET YILDIZ
4- NİLGÜN ÖK
5- HASAN OYMAK
6- MUSTAFA SEMERCİ
7- DİLEK ÇEVİK
8- ADEM KAYAR
2- EBUBEKİR BAL
3- OYA ERONAT
4- MEHMET EMİN YILMAZ
5- ERDAL ATİK
6- ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
7- REMZİ ÇAYIR
8- FEHMİ KARDEŞOĞLU
9- MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
10- EMRE YAZICIOĞLU
11- NEZİHE KENT
12- MUSTAFA GÜLEKEN
2- AYŞE KEŞİR
3- NUMAN ÇABUK
3- ERDEM GÜYÜMGÜLER
4- BURAK CAMBAZ
2- SERMİN BALIK
3- ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
4- ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
5- ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
2- BURHAN ÇAKIR
2- ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
3- SELAMİ ALTINOK
4- İBRAHİM AYDEMİR
5- ZAFER TARİKDAROĞLU
6- FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
2- HARUN KARACAN
3- EMİNE NUR GÜNAY
4- MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
5- AHMET NAMIK AKDOĞAN
6- NURETTİN KABA
7- SERHAT TUNÇ
2- AHMET UZER
3 -MEHMET ERDOĞAN
4- ABDULLAH NEJAT KOÇER
5- DERYA BAKBAK
6- ALİ ŞAHİN
7- MÜSLÜM YÜKSEL
8- MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
9- YAŞAR ATILGAN
10- SERPİL KAVRAK
11- İHSAN KAYA
12- HATİCE MERVE TATAR
13- MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
14- MAHMUT BURAK KIZILELMA
2- KADİR AYDIN
3- SABRİ ÖZTÜRK
4- SERDAR DEMİRKAN
2- CİHAN PEKTAŞ
2- ABDULMECİT TARHAN
3- NURETTİN FIRAT
2- HÜSEYİN YAYMAN
3- ABDULKADİR ÖZEL
4- HÜSEYİN ŞANVERDİ
5- SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
6- ABDÜLKERİM GÜVEN
7- KUDRET ARTAN
8- MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
9- CEMİLE TUNA
10- ECRİN NAZLI İNAN
11- OSMAN UZAN
2- HASAN GÜNEŞ
2- RECEP ÖZEL
3- MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
4- AYŞE NUR AKBAY
2- NURETTİN CANİKLİ
3- MUSTAFA ATAŞ
4- EROL KAYA
5- VEDAT DEMİRÖZ
6- RAVZA KAVAKCI KAN
7- OSMAN BOYRAZ
8- İSMET UÇMA
9- MİHRİMAH BELMA SATIR
10- AHMET BERAT ÇONKAR
11- HULUSİ ŞENTÜRK
12- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
13- EYÜP ÖZSOY
14- SERKAN BAYRAM
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- ŞEYMA DÖĞÜCÜ
17- AZMİ EKİNCİ
18- HURŞİT YILDIRIM
19- ALİ SEVİNÇ
20- TUĞBA ERCAN
21- SABRİ BALAMAN
22- ESMA ERSİN
23- MUSTAFA MİCAN
24- AHMET ÖZDİNÇ
25- İBRAHİM İLCİ
26- SEMANUR KOÇAL
27- RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
28- FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
29- FEYZULLAH TUNA
30- FUAT KİNSİZ
31- AHMET AYHAN KAYAOĞLU
32- SİNEM DEMİR
33- MUHAMMET ALİ KUMRU
34- LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
35- OKTAY TAN
2- FATMA BETÜL SAYAN KAYA
3- VOLKAN BOZKIR
4- ABDULLAH GÜLER
5- HASAN TURAN
6- SERAP YAŞAR
7- AZİZ BABUŞCU
8- ŞİRİN ÜNAL
9- CANAN KALSIN
10- AHMET HAMDİ ÇAMLI
11- MARKAR ESEYAN
12- MUSTAFA DEMİR
13- İFFET POLAT
14- İBRAHİM YASİN KIRICI
15- SALİH ÇAKIR
16- AYŞE BÖHÜRLER
17- SUNA TARHAN
18- AHMET HAMDİ GÖRK
19- HACI MEHMET BAYKURT
20- MUSTAFA ARABUL
21- BEYZA SINDIRAÇ
22- SERKAN HASER
23- AHMET YILDIZ
24- EMİNE ÇAKIR
25- HAMZA KULAKSIZ
26- SEVDE SENA DAĞLI
27- ENES KAŞKAŞ
28- HALİL POYRAZ
2- MEHMET MUŞ
3- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
4- MEHMET DOĞAN KUBAT
5- TÜLAY KAYNARCA
6- HALİS DALKILIÇ
7- EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
8- NEVZAT ŞATIROĞLU
9- ZAFER SIRAKAYA
10- RÜMEYSA KADAK
11- AHMET MÜCAHİT ARINÇ
12- MUSTAFA YENEROĞLU
13- ERKAN KANDEMİR
14- ŞAMİL AYRIM
15- ALEV DEDEGİL
16- YILDIZ SEFERİNOĞLU
17- ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
18- MÜRTEZA ZENGİN
19- AYHAN OĞAN
20- HAŞİM TAŞKIRAN
21- RUKEN KİLERCİ
22- RASİM ERDOĞMUŞ
23- HATİCE BOZDAĞ
24- MEHMET UMUR
25- OYA EREN
26- BÜLENT DURGUN
27- ZEHRA ERCAN
28- ALİ ÇEZİK
29- HASENE ÇAPAR
30- SEDAT SAYIMOĞLU
31- CAHİT KESKİN
32- SİNAN KARŞIYAKA
33- HAYRİYE KUZU
34- MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
35- MÜNİR EREN
2- MAHMUT ATİLLA KAYA
3- CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
4- CEMAL BEKLE
5- BİLAL DOĞAN
6- EMRE CEMİL AYVALI
7- TEMEL YILDIRIM
8- AHMET GÜRHAN
9- GÖZDE KESKİN
10- FATİH REHA YAVUZER KAM
11- KORAY BATTAL
12- MUHABBET GÜNERİ
13- AHMET UĞUR BARAN
14- HALİL CÜNEYT AÇIL
2- FEHMİ ALPAY ÖZALAN
3- NECİP NASIR
4- YAŞAR KIRKPINAR
5- MELEK EROĞLU
6- NECİP FAZIL KURT
7- ADİL YÜKSEL
8- ERDEM ÖKSÜZ
9- GERÇEK TEKİN
10- MUSA ÇEVİK
11- SALİHA BOZKURT
12- AHMET NUMAN ARICI
13- FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
14- ENDER DOĞAN
2- AHMET ÖZDEMİR
3- CELALETTİN GÜVENÇ
4- İMRAN KILIÇ
5- MEHMET CİHAT SEZAL
6- HABİBE ÖÇAL
7- TÜRK İSLAM KARAKOÇ
8- MEHMET İLKER ÇİTİL
2- NİYAZİ GÜNEŞ
3- TUĞBA YEĞİN
2- SELMAN OĞUZHAN ESER
3- HÜSEYİN MUTLU
2- YUNUS KILIÇ
3- ABDULFETAH ÇETİNKAYA
2- METİN ÇELİK
3- MURAT DEMİR
2- MUSTAFA ELİTAŞ
3- TANER YILDIZ
4- İSMAİL EMRAH KARAYEL
5- İSMAİL TAMER
6- HÜLYA NERGİS
7- SAMİ DEDEOĞLU
8- ALİ SARAÇOĞLU
9- TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
10- ALİ EKŞİ
2- BAYRAM SALİM BOZDEMİR
3- MUSTAFA ARSLAN
2- VOLKAN GÖÇ
3- KADRİYE TOKAT
2- NECMETTİN ERKAN
2- AHMET SALİH DAL
2- İLYAS ŞEKER
3- RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
4- MEHMET AKİF YILMAZ
5- SAMİ ÇAKIR
6- CEMİL YAMAN
7- EMİNE ZEYBEK
8- HAKAN HÖBEK
9- UFUK EKİNCİ
10- OSMAN TÜFEKÇİ
11- ELİFNUR BAYRAM
12- ENVER ZENGİN
13- HAYRETTİN DENİZ
2- TAHİR AKYÜREK
3- ORHAN ERDEM
4- LEYLA ŞAHİN USTA
5- ZİYA ALTUNYALDIZ
6- HACI AHMET ÖZDEMİR
7- GÜLAY SAMANCI
8- ABDULLAH AĞRALI
9- SELMAN ÖZBOYACI
10- HALİL ETYEMEZ
11- ALİ SÜRÜCÜ
12- MEHMET AKİF YILMAZ
13- ZERRİN ÖZEL
14- OSMAN SEÇGİN
15- MUHAMMED ZEREN
2- İSHAK GAZEL
3- CEYDA ÇETİN ERENLER
4- MUSTAFA ÖZBEY
5- MEHMET KAYMAZ
2- ÖZNUR ÇALIK
3- AHMET ÇAKIR
4- HAKAN KAHTALI
5- SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
6- VAHİT ATALAN
2- UĞUR AYDEMİR
3- İSMAİL BİLEN
4- SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
5- MEHMET ALİ ÖZKAN
6- GÜZİDE İÇEN KASAP
7- OZAN ERDEM
8- MEHMET SENCER TÜRKMEN
9- SAMED ZENGİNOĞLU
10- SERKAN EREN
2- CENGİZ DEMİRKAYA
3- VEYSİ ŞAHİN
4- AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
5- İBRAHİM KÖSEN
6- AHMET KAYA
2- ALİ CUMHUR TAŞKIN
3- ZEYNEP GÜL YILMAZ
4- HACI ÖZKAN
5- BİLAL ÖZKAN
6- ALİ KESER
7- ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
8- ORHAN KEMAL YÜKSEL
9- GÜLLÜ CAN
10- MEHMET SAİT KAYAN
11- M. NACİ DURMAZ
12- RABİA NUR ŞENLİK
13- MUHAMMED EMİN ERDEN
2- YELDA EROL GÖKCAN
3- MUHİTTİN KAYABAŞ
4- HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
5- EYLEM TAN
6- KADİR DAĞLI
7- ARİF SERT
2- ABDULSELAM ER
3- ABDULMECİT CANTEPE
4- FİGEN ERGÜL
2- YÜCEL MENEKŞE
3- EMRE ÇALIŞKAN
2- SELİM GÜLTEKİN
3- SEDAT ÇAĞLAR
2- ERGÜN TAŞCI
3- METİN GÜNDOĞDU
4- HAMİDE AYDEMİR DEMİR
5- SAİT İNAN
6- YAVUZ SELİM KIRAN
2- İSMAİL KAYA
3- ASENA ALACA
4- YUSUF MİNGAN
2- OSMAN AŞKIN BAK
3- MUHAMMED AVCI
2- RECEP UNCUOĞLU
3- KENAN SOFUOĞLU
4- ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
5- ALİ İNCİ
6- EKREM YÜCE
7- LÜTFİ BAYRAKTAR
2- YUSUF ZİYA YILMAZ
3- ÇİĞDEM KARAASLAN
4- FUAT KÖKTAŞ
5- ORHAN KIRCALI
6- BEKİR KELEŞ
7- ELİF COŞKUN BİLGİN
8- CANER GÖKTEPE
9- MUHAMMET YASİR OKUDAN
2- SADETTİN SABAZ
3- LOKMAN ÖZCAN
2- AYHAN ERGÜN
2- MEHMET HABİB SOLUK
3- SEMİHA EKİNCİ
4- RÜSTEM YÜCE
5- YAŞAR SAYAN
2- MEHMET KASIM GÜLPINAR
3- HALİL ÖZCAN
4- ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
5- MEHMET ALİ CEVHERİ
6- İBRAHİM HALİL YILDIZ
7- HALİL ÖZŞAVLI
8- AHMET AKAY
9- MEHMET FATİH AKSOY
10- GÜLER KAMA İZOL
11- İBRAHİM TORU
12- SEDAT ERTÜRK
13- İSMAİL TOSUN
14- İBRAHİM AYHAN
2- HATİCE ATAN
3- MEHMET EMİN DİNDAR
4- MAHMUT ÖKTEN
2- MUSTAFA YEL
3- ÇİĞDEM KONCAGÜL
4- MESTAN ÖZCAN
5- KERİM ATALAY
6- ABDULLAH ÖĞE
7- CEM KARACA
2- MUSTAFA ARSLAN
3- ÖZLEM ZENGİN
4- FATİH AKGÜN
5- ADEM DİZER
2- ADNAN GÜNNAR
3- BAHAR AYVAZOĞLU
4- SALİH CORA
5- VEHBİ KOÇ
6- SELÇUK ÇEBİ
2- NAZİF YILDIRIM
2- İSMAİL GÜNEŞ
3- MERT ŞİŞMAN
2- İRFAN KARTAL
3- ABDULAHAT ARVAS
4- EBUBEKİR KAÇMAZ
5- GÜLŞEN ORHAN
6- YILMAZ KILIÇ
7- BİLAL EMRE YÖRÜK
8- MALİK ÖZBEY
2- MELİHA AKYOL
3- HASAN ÖZÇELİK
2- YUSUF BAŞER
3- SİBEL YILDIRIM
4- İSKENDER MİNAR
2- AHMET ÇOLAKOĞLU
3- HAMDİ UÇAR
4- ZÜLEYHA ARIMAN
5- BURHAN ONUK
ADANA 02 ORHAN SÜMER
ADANA 03 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 04 BURHANETTİN BULUT
ADANA 05 RIZA METE
ADANA 06 OYA TEKİN
ADANA 07 OSMAN BERKE DUVAN
ADANA 08 ERTAN KARAOĞLU
ADANA 09 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
ADANA 10 BÜLENT ÖĞRÜ
ADANA 11 BÜLENT MARAKLI
ADANA 12 BERFU SALICI YAKIT
ADANA 13 SIDIKA HALICIOĞLU
ADANA 14 ONUR AKPINAR
ADANA 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
ADIYAMAN 02 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
ADIYAMAN 03 MAHMUT NEDİM EVLİ
ADIYAMAN 04 SONGÜL VARKİ YILDIRIM
ADIYAMAN 05 MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYONKARAHİSAR 2 AHMET HAKAN UYAN
AFYONKARAHİSAR 3 İSMAHAN NERGİZ
AFYONKARAHİSAR 4 RAMAZAN AKGÖZ
AFYONKARAHİSAR 5 ERTUĞRUL YILMAZ
AFYONKARAHİSAR 6 HATİCE GÖKOĞLU
AĞRI 2 MUHAMMED ASLAN
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL
AĞRI 4 MURAT YILDIRIM
AKSARAY 2 RAMAZAN FİDAN
AKSARAY 3 PELİNSU YILDIRIM
AKSARAY 4 ALİ EŞMEKAYA
AMASYA 2 MEHMET GÖL
AMASYA 3 HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1 2 LEVENT GÖK
ANKARA 1 3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
ANKARA 1 4 BÜLENT KUŞOĞLU
ANKARA 1 5 GAMZE TAŞCIER
ANKARA 1 6 EKREM KEREM OKTAY
ANKARA 1 7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
ANKARA 1 8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ANKARA 1 9 ALİ HİKMET AKILLI
ANKARA 1 10 AYLİN YAMAN
ANKARA 1 11 UMUT ERARSLAN
ANKARA 1 12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN
ANKARA 1 13 CANSEL GÜVEN
ANKARA 2 2 YILDIRIM KAYA
ANKARA 2 3 SEMRA DİNÇER
ANKARA 2 4 KENAN NUHUT
ANKARA 2 5 MURAT KAVUNCU
ANKARA 2 6 BEKİR SAMİ DOĞAN
ANKARA 2 7 ALİBEY YÜKSEL
ANKARA 2 8 DENİZ ÇAKIR
ANKARA 2 9 MUSTAFA NADİR ER
ANKARA 2 10 SUNA KERİMOĞLU
ANKARA 2 11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3 2 NİHAT YEŞİL
ANKARA 3 3 SERVET ÜNSAL
ANKARA 3 4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ
ANKARA 3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA 3 6 AHMET MEŞE
ANKARA 3 7 UMUT AKDOĞAN
ANKARA 3 8 BATTAL YILDIZ
ANKARA 3 9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ANKARA 3 10 TEMEL BORGA BUDAK
ANKARA 3 11 İLKE ÇAKAR
ANKARA 3 12 BİLAL YILMAZ
ANTALYA 2 ÇETİN OSMAN BUDAK
ANTALYA 3 RAFET ZEYBEK
ANTALYA 4 AYDIN ÖZER
ANTALYA 5 CAVİT ARI
ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
ANTALYA 7 SEVGİ DOĞAN
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR
ANTALYA 9 ŞENGÜL YEŞİLDAL
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER
ANTALYA 11 KEMAL BİLAL ÖNER
ANTALYA 12 ALİ TAKAVUT
ANTALYA 13 SİBEL GEZEN
ANTALYA 14 NAZMİ GÜNDÜZ
ANTALYA 15 ÖZLEM ŞAHİN
ANTALYA 16 İSMAİL HAKKI GÜL
ARDAHAN 2 YUNUS DÜNDAR
ARTVİN 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDIN 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN
AYDIN 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
AYDIN 6 KAAN ERÇETİN
AYDIN 7 KEMAL GÜNERİ
AYDIN 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR 2 FİKRET ŞAHİN
BALIKESİR 3 ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR 4 İRFAN BARIŞ
BALIKESİR 5 SEVAL BOZKURT
BALIKESİR 6 ENDER BİÇKİ
BALIKESİR 7 NEŞE ZENGİN
BALIKESİR 8 BERRİN GENÇOĞLU
BALIKESİR 9 OĞULCAN KOÇAK
BARTIN 2 FAHRİ ÖZSOY
BATMAN 2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ
BATMAN 3 NİHAT DEMİR
BATMAN 4 BÜNYAMİN NAYMAN
BATMAN 5 HAMİT KESKİN
BİLECİK 2 FAİK AKARKARASU
BİNGÖL 2 MEHMET EVRAN
BİNGÖL 3 ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS 2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK
BİTLİS 3 TUFAN SUBAŞI
BOLU 2 ÖZER ÖZCAN
BOLU 3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR 2 RECEP MUTLUCAN
BURDUR 3 OSMAN GÖK
BURSA 1 2 ERKAN AYDIN
BURSA 1 3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
BURSA 1 4 KAYIHAN PALA
BURSA 1 5 ÖZGÜR ERDURSUN
BURSA 1 6 GÜRKAN ESEN
BURSA 1 7 DENİZ BAYKAL
BURSA 1 8 SERKAN ÖZTÜRK
BURSA 1 9 İBRAHİM MART
BURSA 1 10 AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2 1 ORHAN SARIBAL
BURSA 2 2 YÜKSEL ÖZKAN
BURSA 2 3 MUSTAFA ŞENYURT
BURSA 2 4 ERKAN DÖNMEZ
BURSA 2 5 SÜLEYMAN AYYILMAZ
BURSA 2 6 ŞAHİN SEVİNÇ
BURSA 2 7 MERAL ALTUNTAŞ
BURSA 2 8 KEMAL ATAN
BURSA 2 9 BARAN GÜNEŞ
BURSA 2 10 HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN
ÇANAKKALE 3 METİN ÜMİT URAL
ÇANAKKALE 4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI 2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM 2 BURÇİN SOLMAZ POLAT
ÇORUM 3 GÜRSEL YILDIRIM
ÇORUM 4 MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN
DENİZLİ 3 HAŞİM TEOMAN SANCAR
DENİZLİ 4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU
DENİZLİ 5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN
DENİZLİ 7 ŞENİZ DOĞAN
DENİZLİ 8 BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR 2 TURGUT KILIÇ
DİYARBAKIR 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU
DİYARBAKIR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN
DİYARBAKIR 5 BERİVAN ALABALIK
DİYARBAKIR 6 HEBUN KAPLAN
DİYARBAKIR 7 DENİZCAN EŞİYOK
DİYARBAKIR 8 EMRAH ANLI
DİYARBAKIR 9 GÜLAY EMRE
DİYARBAKIR 10 UMUT YETİŞSİN
DİYARBAKIR 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
DİYARBAKIR 12 BEHİYE KÜDEN
DÜZCE 2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
DÜZCE 3 HASAN SERVET ÖKTEM
EDİRNE 2 EDİZ ÜN
EDİRNE 3 YAKUP ATALAY
EDİRNE 4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ 2 EMRAH ÖZDEN
ELAZIĞ 3 AYTEN ÇEKİL
ELAZIĞ 4 NAZMİ GÜRBÜZ
ELAZIĞ 5 MESUT BASKAN
ERZİNCAN 2 TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM 2 NAMİYE SINIRKAYA
ERZURUM 3 GENÇAY UĞRAŞ
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ
ERZURUM 5 TACETTİN KIZILOĞLU
ERZURUM 6 YUNUS POLAT
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİR 3 NURAY AKÇASOY
ESKİŞEHİR 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK
ESKİŞEHİR 5 SİNAN ÖZKAR
ESKİŞEHİR 6 SİBEL YEŞİLDAL
ESKİŞEHİR 7 METİN TOMSUK
GAZİANTEP 2 İRFAN KAPLAN
GAZİANTEP 3 HÜSEYİN YALÇIN
GAZİANTEP 4 ÖZGÜR YILMAZ
GAZİANTEP 5 HASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP 6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER
GAZİANTEP 7 NACİ KILIÇ
GAZİANTEP 8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP 9 NESRİN TUNCEL
GAZİANTEP 10 SELİM KARAHAN
GAZİANTEP 11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
GAZİANTEP 12 NERİN TÜRKMEN
GAZİANTEP 13 YILMAZ DEMİRDELEN
GAZİANTEP 14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN
GİRESUN 4 SUAT ÖNDAŞ
GÜMÜŞHANE 2 RAMAZAN AYAS
HAKKARİ 2 ERŞAT İNAN
HAKKARİ 3 NAZMİ KIZILBAN
HATAY 2 SUZAN ŞAHİN
HATAY 3 SERKAN TOPAL
HATAY 4 İSMET TOKDEMİR
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HATAY 6 HASAN RAMİZ PARLAR
HATAY 7 NERMİN YILDIRIM KARA
HATAY 8 GÖKHAN ÖZER
HATAY 9 BİLGEN DUMAN
HATAY 10 HAMİDE VURAL
HATAY 11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL
IĞDIR 2 İDRİS AKTAŞ
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ISPARTA 3 ZAFER SAĞLAM
ISPARTA 4 EYUP ERSOY
İSTANBUL-1 2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
İSTANBUL-1 3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-1 4 ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL-1 5 FETHİ AÇIKEL
İSTANBUL-1 6 GÜRSEL TEKİN
İSTANBUL-1 7 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL-1 8 OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL-1 9 MAHMUT TANAL
İSTANBUL-1 10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
İSTANBUL-1 11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
İSTANBUL-1 12 MUSTAFA OKTAY AKSU
İSTANBUL-1 13 HASAN UZUNYAYLA
İSTANBUL-1 14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
İSTANBUL-1 15 TAHSİN USTA
İSTANBUL-1 16 HÜSEYİN SAĞ
İSTANBUL-1 17 BERİL ÖNER
İSTANBUL-1 18 YÜKSEL TAŞKIN
İSTANBUL-1 19 HASAN BASRİ ÖZBEK
İSTANBUL-1 20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
İSTANBUL-1 21 ERTAN AKSOY
İSTANBUL-1 22 NURAY ÇEPNİ
İSTANBUL-1 23 DUYGU ÇELİK
İSTANBUL-1 24 ARZU ÖZALP
İSTANBUL-1 25 PINAR UZUN
İSTANBUL-1 26 TUBA TORUN
İSTANBUL-1 27 ALİ RIZA YILDIRIM
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO
İSTANBUL-1 29 MURAT CİRAV
İSTANBUL-1 30 MELİS TİMUR
İSTANBUL-1 31 EMRE AKKUŞ
İSTANBUL-1 32 ÇETİN DÜZCE
İSTANBUL-1 33 AYLİN SARITAŞ
İSTANBUL-1 34 GAZİ KARAKURT
İSTANBUL-1 35 TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL-2 2 AYKUT ERDOĞDU
İSTANBUL-2 3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
İSTANBUL-2 4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSTANBUL-2 5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL-2 6 YUNUS EMRE
İSTANBUL-2 7 GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL-2 8 ALİ ŞEKER
İSTANBUL-2 9 DERYA ŞENTÜRK
İSTANBUL-2 10 MEHMET DİRİBAŞ
İSTANBUL-2 11 MERSİN BALKAN
İSTANBUL-2 12 BAHATTİN TURNALI
İSTANBUL-2 13 FERHAT EPÖZDEMİR
İSTANBUL-2 14 İSMAİL YÜKSEL
İSTANBUL-2 15 ADNAN AYBER
İSTANBUL-2 16 BURAK KAAN YILMAZSOY
İSTANBUL-2 17 CANAN SEZENLER
İSTANBUL-2 18 HACER FOGGO
İSTANBUL-2 19 GÜVEN KARATAŞ
İSTANBUL-2 20 YUSUF KENAN KOLAT
İSTANBUL-2 21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
İSTANBUL-2 22 CEM CENGİZ YILMAZ
İSTANBUL-2 23 ECE BATUMLU TALAS
İSTANBUL-2 24 PELİN YURDAKUL
İSTANBUL-2 25 ŞEYMA DUMRUL
İSTANBUL-2 26 YUSUF ERGÜVEN
İSTANBUL-2 27 ÖZGÜR DÜZGÜN
İSTANBUL-2 28 DENİZ KAYA
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL-3 3 MEHMET BEKAROĞLU
İSTANBUL-3 4 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL-3 5 SİBEL ÖZDEMİR
İSTANBUL-3 6 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL-3 7 TURAN AYDOĞAN
İSTANBUL-3 8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
İSTANBUL-3 9 NAZIR CİHANGİ İSLAM
İSTANBUL-3 10 TURAN HANÇERLİ
İSTANBUL-3 11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
İSTANBUL-3 12 ALİ ULVİ GÖKBULAK
İSTANBUL-3 13 MEHMET SAİT YÜCEL
İSTANBUL-3 14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
İSTANBUL-3 15 SİNAN KARAHAN
İSTANBUL-3 16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK
İSTANBUL-3 17 MAHFUZ YETÜT
İSTANBUL-3 18 ŞAHANIM METER
İSTANBUL-3 19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
İSTANBUL-3 20 YAĞMUR GEYGEL
İSTANBUL-3 21 ENGİN ERTAÇ
İSTANBUL-3 22 CEMİL CAN DİNÇ
İSTANBUL-3 23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
İSTANBUL-3 24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
İSTANBUL-3 25 SEDA ÖNDER
İSTANBUL-3 26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU
İSTANBUL-3 27 ARZU ATTEPE
İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN DURAN
İSTANBUL-3 29 ERDAL SARIKAYA
İSTANBUL-3 30 ELİF KESKİNEL ÜLKER
İSTANBUL-3 31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK
İSTANBUL-3 32 KEMAL ÖZKİRAZ
İSTANBUL-3 33 İLYAS DUMAN
İSTANBUL-3 34 OSMAN TELLİOĞLU
İSTANBUL-3 35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR-1 2 MURAT BAKAN
İZMİR-1 3 ÖZCAN PURÇU
İZMİR-1 4 KANİ BEKO
İZMİR-1 5 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 6 TACETTİN BAYIR
İZMİR-1 7 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 8 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 9 KAZIM UMDULAR
İZMİR-1 10 NİLAY KÖKKILINÇ
İZMİR-1 11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
İZMİR-1 12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
İZMİR-1 14 ŞENER AKDEMİR
İZMİR-2 2 SELİN SAYEK BÖKE
İZMİR-2 3 KAMİL OKYAY SINDIR
İZMİR-2 4 ATİLA SERTEL
İZMİR-2 5 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-2 6 MAHİR POLAT
İZMİR-2 7 BEDRİ SERTER
İZMİR-2 8 İDRİS YAVUZYILMAZ
İZMİR-2 9 ALİ ENGİN
İZMİR-2 10 SALİH ÖZÇİFÇİ
İZMİR-2 11 MEHMET BİRLİK
İZMİR-2 12 ONUR KADİR ERYÜCE
İZMİR-2 13 HATİCE ZEYBEK
İZMİR-2 14 EBRU OKAY
KAHRAMANMARAŞ 2 SELİM SÜMEN
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET ÇARMAN
KAHRAMANMARAŞ 4 FAİK KILINÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 ONUR GÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ 6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
KAHRAMANMARAŞ 7 UĞUR ŞEVRAN
KAHRAMANMARAŞ 8 AZİZE ÇUHADAR
KARABÜK 2 SEDAT KARAOĞLU
KARABÜK 3 GÜLSÜN BENİÇ
KARAMAN 2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT
KARAMAN 3 YUSUF BAŞTUĞ
KARS 2 HATİCE GÜVENSOY
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU 2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
KASTAMONU 3 DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ 2 AHMET YILDIZ
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ
KAYSERİ 4 İBRAHİM KAAN
KAYSERİ 5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
KAYSERİ 6 GONCA YELDA ORHAN
KAYSERİ 7 RECEP BULUT
KAYSERİ 8 METİN KANTARCI
KAYSERİ 9 KADİM ŞAHİN
KAYSERİ 10 NİZAMETTİN TEMEL
KIRIKKALE 2 GÜLLÜ AYKUT
KIRIKKALE 3 ÜMİT COŞGUN
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ 3 İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR 2 ÇAĞDAŞ GÖKALP
KİLİS 2 MEHMET ALİ AĞCABAY
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN
KOCAELİ 4 MÜHİP KANKO
KOCAELİ 5 OSMAN ANIL ACURMAN
KOCAELİ 6 EBRU KÜÇÜKAYDIN
KOCAELİ 7 YEŞİM AKPINAR
KOCAELİ 8 ORKUN UTKUBAŞ
KOCAELİ 9 İSMAİL DEMİR
KOCAELİ 10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
KOCAELİ 11 SEZER NİLGÜN AYDIN
KOCAELİ 12 TUĞMAN KAYALI
KOCAELİ 13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA 2 ABDÜLKADİR KARADUMAN
KONYA 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU
KONYA 4 SAİM SEZEN
KONYA 5 NİHAL EKEN
KONYA 6 ALİ SAYAR
KONYA 7 İSMAİL ÜNSAL
KONYA 8 ORHAN KAYA
KONYA 9 NAZİFE DEMİRHAN
KONYA 10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
KONYA 11 SEFER İPEK
KONYA 12 HİKMET BALCI
KONYA 13 ŞENİZ KURTULUŞ
KONYA 14 MEHMET YURTSEVEN
KONYA 15 HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA 2 ŞEREF HAN
KÜTAHYA 3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
KÜTAHYA 4 MEHMET AYDIN UZUN
KÜTAHYA 5 RIDVAN ÇAKIR
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI
MALATYA 3 SONER GÖKÇE
MALATYA 4 BERNA KARADAŞ
MALATYA 5 EMİN DÖNMEZ
MALATYA 6 MAHMUT AKBIYIK
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSA 4 SABRİ TEMEL
MANİSA 5 ABDULLAH SAKA
MANİSA 6 HAYRİYE HACET
MANİSA 7 SANİYE AĞGÜL
MANİSA 8 ÇETİN KURTULUŞ
MANİSA 9 NURİTTİN DİNGAZ
MANİSA 10 LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN 2 ERKAN MEHMETOĞLU
MARDİN 3 ABDULVAHAP AY
MARDİN 4 ABDULKADİR TURAN
MARDİN 5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
MARDİN 6 ENGİN ORAL
MERSİN 2 ALPAY ANTMEN
MERSİN 3 ALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİN 4 NEVİN ZAİMOĞLU
MERSİN 5 MEHMET SAYDAM
MERSİN 6 CAVİDAN DEMİRAĞ
MERSİN 7 SEYİT ÖZANANAR
MERSİN 8 ALPER TURNA
MERSİN 9 ALPTEKİN ESER
MERSİN 10 DİLARA ÖZKINA
MERSİN 11 KENAN HAZAR
MERSİN 12 HİDAYET OĞUZ
MERSİN 13 SİBEL GAZİ TABEL
MUĞLA 2 SUAT ÖZCAN
MUĞLA 3 BURAK ERBAY
MUĞLA 4 SÜLEYMAN G��RGİN
MUĞLA 5 İBRAHİM ERTÜRK
MUĞLA 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
MUĞLA 7 YAMAÇ KAYA
MUŞ 2 YILDIRIM PAÇAL
MUŞ 3 CEMAL KOÇHAN
MUŞ 4 NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR 2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
NEVŞEHİR 3 MEHMET BİLGİN
NİĞDE 2 AHMET OĞUZ ÖZMEN
NİĞDE 3 NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL
ORDU 3 ONUR ÇAM
ORDU 4 SEBANUR ÖZDEMİR
ORDU 5 SAİT KAPICIOĞLU
ORDU 6 NAZIM YİĞİT GÜNAY
OSMANİYE 2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE 3 İRFAN ERDEM
OSMANİYE 4 HAKKI SAYMAN SAYGILI
RİZE 2 AYSEL TAŞKIN
RİZE 3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA 2 MEHMET SELÇUK
SAKARYA 3 ELİF YAR
SAKARYA 4 REFİK KARAKAŞ
SAKARYA 5 MEHMET DERYA BAĞDAT
SAKARYA 6 AYTÜL UŞAKLIGİL
SAKARYA 7 GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN 2 NESLİHAN HANCIOĞLU
SAMSUN 3 HÜSEYİN ŞAHİN
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ
SAMSUN 6 ARZU SABUNCU
SAMSUN 7 MURAT ÇAN
SAMSUN 8 YILMAZ KARAGÖZ
SAMSUN 9 IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT 2 HİKMET AKAR
SİİRT 3 HASAN ALP
SİNOP 2 ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS 2 SİNAN ÖZTÜRK
SİVAS 3 MALİKE EJDER YOLVEREN
SİVAS 4 ALİ BALTA
SİVAS 5 HASAN KILIÇ
ŞANLIURFA 2 FETHİ YAMAÇ
ŞANLIURFA 3 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 4 UĞUR MİZAN
ŞANLIURFA 5 BAKIR AYDOĞDU
ŞANLIURFA 6 HALAF AYYILDIZ
ŞANLIURFA 7 MAHMUT YAZAR
ŞANLIURFA 8 AHMET MÜSRİ
ŞANLIURFA 9 FARUK AKAN
ŞANLIURFA 10 SONGÜL ARSLAN
ŞANLIURFA 11 MUSTAFA EREN
ŞANLIURFA 12 AKİLE YEKTAŞ
ŞANLIURFA 13 İBRAHİM HALİL YARIŞ
ŞANLIURFA 14 KEMAL EŞSİZ
ŞIRNAK 2 ABDULKERİM VARLI
ŞIRNAK 3 GÜNDÜZ ÖKTEN
ŞIRNAK 4 OSMAN YEREN
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
TEKİRDAĞ 3 CANDAN YÜCEER
TEKİRDAĞ 4 EMRE KÖPRÜLÜ
TEKİRDAĞ 5 ADEM DALGIÇ
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ 7 GÜLFER ÜMİT
TOKAT 2 HASAN EFE UYAR
TOKAT 3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
TOKAT 4 DURAN BELENE
TOKAT 5 GÜLPERİ COŞAR
TRABZON 2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ
TRABZON 3 HİKMET NURİ AYDIN
TRABZON 4 FERDA KUDUNOĞLU
TRABZON 5 İSMAİL KAYNAR
TRABZON 6 MERTCAN FERO
TUNCELİ 2 MESUT COŞKUN
UŞAK 2 İSMET AKIN
UŞAK 3 ALİ KARAOBA
VAN 2 FAHREDDİN ÇUYRAK
VAN 3 HALUK TERZİOĞLU
VAN 4 ŞANEL GÜLOĞLU
VAN 5 ERKAN KAÇMAZ
VAN 6 NEVZAT KOÇ
VAN 7 NERİMAN KARTAL
VAN 8 ŞAHİN ÖZTEKİN
YALOVA 2 ERTAN ŞENER
YALOVA 3 MEHMET GÜREL
YOZGAT 2 NADİR ÜNAL
YOZGAT 3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
YOZGAT 4 ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK 2 DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK 3 UMUT BAŞOĞLU
ZONGULDAK 4 MERVE KIR
ZONGULDAK 5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ
2-KEMAL PEKÖZ
3-SEVER UZUN
2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3-DALHA KAYA
4-KEZİBAN DUMLU
2-EŞREF KİRAZ
2 İSTEK USALP
3 VAHİDE İLGÜN
4 HAYDAR ARSLAN
5 İPEK GÜR
6 NURHAYAT EMİRE
7 MUSTAFA DEMİR
8 NİLGÜN YILMAZ
9 ROJAN MAMO
10 BAHYETTİN BATUR
11 ÖMER ÇELİK
3 ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
4 HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
5 HÜLYA FIRAT
6 MEHMET ZARİF KESİCİLER
7 FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
8 İSMET YALÇINKAYA
9 TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
10 FATMA KIZILÖZ
11 İLYAS KURT
12 YİĞİT ÖZTÜRK
2-DENİZ YILDIRIM
3 ERDAL GİLGİL
4 HADİ CİN
5 NİGAR DURU
6 İHSAN NERGİZ
7 FİLİZ ASLAN
8 VEYSEL AKBOĞA
9 MERAL GEYLANİ
10 HAKKI BULUT
11 HÜLYA HASBAY
12 ORHAN GÜMÜŞ
13 HÜLYA BAYAR
14 SALİH VAROL
15 GÜLSÜM GÜZEL
16 BERİVAN TEMEL
2 AYFER DEMİREL
3 DOĞAN AÇIĞ
4 ÖZLEM TUNÇ
5 MEHMET CELAL GÜMÜŞ
6 SEMRA BAŞARAN
7 ŞAHİN KOÇ
8 BAHAEDDİN YAĞARCIK
2 ŞAHİN ÇOBAN
3 YURDANUR GÜVEN
4 HÜSEYİN GEVHER
5 FADİME KAM TEMEL
6 HALİL ERSAN BEKÇİ
7 ZEHRA BABA
8 YAHYA ANIK
9 KENAN YAĞIZ
2 MUAZZEZ PARILTI
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ
3 RUMET SERHAT
3 İSMAİL GELTURAN
2 AYGÜL SAKLI
3 MUSTAFA YAĞCI
4 AYNUR YILMAZ
5 SAFFET PEHLİVAN
6 RAİFE GÜVEN
7 AHMET OKUMUŞ
8 MEHMET SAİT YÜKSEL
9 CEMAL HAZAR
10 ZEKİ SOYUŞEN
2 METİN KILIÇ
3 EL��F ÇUBUKÇUGİL
4 CAHİT KIRKAZAK
5 İPEK AKMAN
6 NÜFER OCAKLI
7 CEMİLE ÖSÜN
8 MEHMET NEDİM KORKMAZ
9 KEMAL DOĞAN
10 SAMET KARGALI
2 ADİLE YALÇIN
3 MUSTAFA BİLGİÇ
4 ZÜBEYİR ÖZKAYA
2 HASAN SATILMIŞ
3 HASAN ÇELİK
4 ERDOĞAN SERİN
2 NEBİ EBCİ
3 AYŞE LEVZAN SÜZÜK
4 CEVAT BARİN
5 AYŞE ÖZAY
6 MUSA AYDIN
7 PERİHAN ÜGE
8 BİRHAT DEMİR
2-SALİHE AYDENİZ
3-İMAM TAŞÇIER
4-REMZİYE TOSUN
5-HİŞYAR ÖZSOY
6-SEMRA GÜZEL
7-GARO PAYLAN
8-DERSİM DAĞ
9-MUSA FARİSOĞULLARI
10-ABDURRAHİM DURMUŞ
11-MEHMET TEMİZYÜZ
12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN
1 MURAT AMİL
2 HANIM GÜZEL
3 SERDAL ZIMBA
4 HASAN ATİK
2 SELMA METİN
3 NEVZAT BERİTANLI
4 YAPRAK FİLİZ
5 KUTBETTİN AKAN
2 ZELİHA DÜNDAR
3 FARUK ÇİNAR
4 SAFET POLAT
5 CÜNEYT LALOĞLU
6 BARIŞ KEMALOĞLU
2 NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
3 KEREM KESKİN
4 İLKAY ABAY
5 HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
6 GÜNAY UYAR
7 VEDAT ASLAN
2 BEDRİYE YORGUN
3 MEHMET KARAYILAN
4 ATİYE OKAY
5 OSMAN DEMİRCİ
6 GÜLER ERAT
7 KEMAL AKBULUT
8 UMUT BARAN
9 MUSA AYDIN
10 FATMA LEBE
11 SELMAN TUTUMLU
12 BİRGÜL YILDIRIM
13 AGİT ERKAN
14 ŞAHAP YILDIRIM
2 ALİCAN ÇAKIR
3 NURİYE PERVİN BAŞER
4 ŞENEL ÖZTÜRK
2-SAİT DERE
3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
2 HÜLYA KAVUK
3 KEREM NALBANT
4 FATMA ÖZDEMİR
5 SERVET KAVUKOĞLU
6 KADRİYE TURHAN
7 YILMAZ BAYRAM
8 GÜLÜZAR IŞIK ÇAY
9 MİTHAT MİRİOĞLU
10 NAİM ÖZBEK
11 PARAŞİN GÜMÜŞ
2 CELAL ÇİÇEK
3 AYŞEGÜL KORKUTAN
4 EBUBEKİR GÖNAN
2 RIDVAN TURAN
3 ATİLLA GÜNEY
4 FATMAGÜL DEMİRTAĞ
5 MEHMET ŞİRİN KAYA
6 EYLEM GENÇER
7 MEHMET ALIŞ
8 ELİF ASLAN
9 HÜSEYİN GÜR
10 ŞERİF DURMAZ
11 FİLİZ YILMAZ
12 İBRAHİM UZEN
13 REŞAT AŞAN
2 MUSA PİROĞLU
3 ERKAN BAŞ
4 EROL KATIRCIOĞLU
5 SEMA UÇAR
6 ATİLA ÖZDOĞAN
7 SULTAN KARASU
8 TUNCAY GÖKÇE
9 AYLİN HACALOĞLU
10 EMRE SARIGÜL
11 ERTAN HAMİTOĞLU
12 ŞEHRİBAN ALKIŞ
13 İSHAK KARAKAŞ
14 YAŞAR MERAL ÇAKICI
15 RECEP YILMAZ
16 NURULLAH İŞLEK
17 CANSU İREM KALENDER
18 KUVVET İHSAN LORDOĞLU
19 ENGİN ARAS
20 MİHRİBAN DENİZ NAR
21 SERVET GÜNGÖRDÜ
22 IRMAK DUMLUPINAR
23 EYLEM SARUCA
24 MURAT GÜLENER
25 TÜLAY AYDIN
26 VEYSİ YAKLAV
27 GÜNAY KARAOĞLAN
28 ALYA AKKUŞ
29 İLHAN ÇELİK
30 MELEKFER BORAK TURGUT
31 MEHMET KARASLAN
32 KEMAL İŞLER
33 DÜRDANE BULGAN
34 EMİNE KARAASLAN ATEŞ
35 SABRİ AHI
2 OYA ERSOY
3 HÜDA KAYA
4 MUSTAFA AVCİ
5 TÜLAY KORKUTAN
6 ALİRIZA BİLGİLİ
7 AYŞE BERKTAY
8 GÜLSÜM AĞAOĞLU
9 GÜRŞENAY DALVEREN
10 HASAN ÖZGÜNEŞ
11 MEHMET GÜLER
12 LUDMİLLA BÜYÜM
13 HACER ELÇİN
14 FENER GÜNANA
15 CELAL ALPHAN
16 MUSA KILIÇ
17 ŞADİ ÖZDEMİR
18 TÜRKAN BİNGÖL
19 SERVET GÜZEL
20 IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
21 MEHMET TAYYİP ARSLAN
22 OZAN ÖZGENLER
23 DİLBER ASLAN
24 MUSA DEĞİRMENCİ
25 DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
26 ADNAN BULUT
27 MAŞALLAH KÖYSÜ
28 ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
2 DİLŞAT CANBAZ KAYA
3 HAKKI SARUHAN OLUÇ
4 ALİ KENANOĞLU
5 ZÜLEYHA GÜLÜM
6 ABDULHAKİM DAŞ
7 ELİF BULUT
8 CELALETTİN CAN
9 CANŞAH ÇELİK
10 FEVZİ GERÇEK
11 GÜLSEREN KAYA
12 EKREM BARAN
13 AYŞE KARADAĞ
14 MEHMET DALKIRAN
15 MUAZZEZ TÖRE
16 AYTEKİN AKDEMİR
17 PINAR GEZİK
18 KAZIM ŞAROĞLU
19 BELÇİM OKTAN
20 HÜSNÜ TAŞ
21 SONGÜL BÜYÜKPINAR
22 SÜLEYMAN ÖZKAN
23 GÜLFİRAZ SAĞLIK
24 MEHMET PEKER
25 DİLEK ULAŞ
26 ENVER DURSUN
27 ASLI YAĞCI
28 RIDVAN ÖZTÜRK
29 LAİKA TAKA
30 MESUT ALDAGÜL
31 ROJDA TAŞDEMİR
32 SERKAN YILMAZ
33 BÜSRA BERNA TOPRAK
34 YUSUF YALVAÇ
35 ZERRİN OĞLAĞU
İZMİR 1.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
2 NURETTİN TURĞAY
3 YALÇIN YANIK
4 RAHİME TURAN
5 HÜSEYİN ÇAĞLAR
6 MERVAN SINCAR
7 CEYHAN AKAY
8 HALİME AKDAĞ
9 FERZENDE DENİZ
10 ELFESYE NAS
11 TAMER AYDIN
12 SELMAN YILDIRIM
13 KAMURAN AKKUŞ
14 HAYRİ ETYEMEZ
2 İDİL UĞURLU
3 AYŞE YILMAZ
4 MEHMET AKER
5 CEMİLE AYDIN
6 SÜLEYMAN GÜNDÜZ
7 GÖNÜL AYGÜN
8 ORHAN AYHAN
9 DERKAY TAN
10 MAHSUN KORKMAZ
11 BEHİYE ERTAŞ
12 EKREM CAN ALAYGUT
13 ABDULLAH AKDENİZ
14 EDİP KAYA
2-ARZU MUCO
3-BİŞAR ABDİ ALİNAK
3 AZAT AVCI
2 EYLEM CENGİZ
3 KENAN MARAŞLI
4 MUSTAFA ÖÇAL
5 NİYAZİ YALÇINKAYA
6 NURAN ERGEN KILIÇ
7 ZENUN ORTA
8 ZİLAN YILMAZ
9 SUAT DEMİR
10 FEVZİ POLAT
2 DİREN CEVAHİR ŞEN
3 YAKUP ASLAN
2-HELİZ ABI
2 FATMA YILDIRIM
3 KUREYŞ BİLGİÇ
4 YASEMİN ÜÇER
5 ALİ DURSUN BUĞDACI
6 MERYEM DEMİR
7 ALAATTİN ENÜL
8 FERHAT DEMİRELLİ
9 MURAT OZAN
10 DAMLA BAĞCİ
11 NECATİ ALTINTOPRAK
12 SEVİCAN YAŞAR
13 KADİR YILDIRIMER
2 BERNA ÇELİK
3 EYLÜL YAYLACI
4 GIYASETTİN ALMAZ
5 JİYAN HURİ YALÇIN
6 RAMAZAN OT
7 BAHAR EKİNCİ
8 ORHAN KARACA
9 OSMAN KARAMAN
10 HANİFİ KARACA
11 ABDURRAHMAN ARSLAN
12 MEHMET YÖNET
13 HASAN GEBEŞOĞLU
14 MEHMET SAİT KOYUNCU
15 CAHİT BABAHAN
2 HARUN GÜNDÜZ
3 SAVAŞ BABUR
4 GÖKHAN ALKAN
5 ŞEHMUS ÇELİK
2-JİYAN TAŞ
3-KEMAL GEDİK
4-FATMA ALATAŞ
5-HÜSEYİN KILINÇ
6-SİNAN ÖZTÜRK
2-BİRGÜL SAĞSÖZ
3-ADNAN MANKAN
4-HASRET ASLAN
5-CEVDET YILDIZ
6-BAYRAM SÖNMEZ
7-ABİDDİN PADAK
8-NİHAT YILDIRIM
9-İHSAN ÇAÇA
10-VEYSİ DURGUT
2-MERYEM YILDIZ
3-RAUF TEPE
4-SEVGİ BORAK
5-ŞAHİN ŞANCİ
6-TÜLAY KILINÇ DENİZ
7-İNANÇ YILDIZ
8-RECEP KAYA
2-PERO DUNDAR
3-TUMA ÇELİK
4-EBRÜ GÜNAY
5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6-DİLAVER İNAL
2-HÜSRAN BELGİN KOÇ
3-YILMAZ YÜKSEL
4-EBRU DEMİR
5-KEMAL KOÇ
6-SEBAHAT FIRAT
7-ABDULLAH İPEKLİ
2-MENSUR IŞIK
3-ŞEVİN COŞKUN
4-ADNAN TOPÇU
2-BEDRETTİN ESER
3-KEVSER YALÇIN
2-İBRAHİM AVŞAR
3-ÜMRAN BATURAY
2-BAYRAM KUŞMAN
3-RUKEN KAYAALP
4-ŞEVDER YANDI
5-ÇETİN KAPLAN
6-TAHSİN TİMUR
2-KÖNA HAZAR ÖZSOY
3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU
2-HİVİDAR TANGÜNER
3-HÜSEYİN KAYA
4-GAYE ÇALIŞKAN
5-KEMAL AKTAŞ
6-DERYA BİNGÖL
7-HAYDAR EROL
2-CELAL KOCABIYIK
3-EFRAİM VAYİÇ
4-ALİ DURSUN KURT
5-FİKRİ YOLAYDIN
6-KUBİLAY ÖZTÜRK
7-CEMİL AKSU
8-SEVDA ÖZBEK YAKUT
9YUSUF KIR
2-SIDIK TAŞ
2-SEFA ÖZTÜRK
2-FERAY MERTOĞLU
3-HÜSEYİN ERİŞ
4-GURBET DEMİRHAN
5-ERHAN GÖVERCİN
6-HALİME TUNÇ
7-TEKİN ÇATALKAYA
2-RANA RENDE
3-NAMET ERTOĞAN
4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5-SERVET YÜKSEL
2-AHMET HAZAR DİLAVER
3-KADER UZUN MADENKUYU
4-NURETTİN KARADENİZ
5-GÜVEN ATABAY
6-DURSUN ALİ KURT
2-MERAL HANBAYAT YEŞİL
2-AYŞE SÜRÜCÜ
3-NUSRETTİN MAÇİN
4-ÖMER ÖCALAN
5-ALİYE KIZILDAMAR
6-İSMAİL KAPLAN
7-ROZA YAZMACI
8-YUSUF YETİM
9-SONGÜL ARPA
10-ORHAN ÖZKAN
11-ELİF ROJDA TALAR
12-CELALEDİN ERKMEN
13-MERAL BALTER
14-BİŞAR TÜYSÜZ
2-ŞÜKRAN SARI
3-MEMET LATİF YILDIRIM
2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3-MURAT SARISAÇ
4-MUAZZEZ ORHAN
5-TAYİP TEMEL
6-CENGİZ ÇİÇEK
7-MUKADDES KARAKOÇ
8-ASUMAN YELMAZER
2-MEHMET ŞİRİN EREZ
3-DENİZ ÖZTÜRK
4-CEM EREN ASLAN
2-BEDİRHAN GÜNEŞ
3-ASYA GEZER
4-FEVZİ KAYA
2-CİHAN YILMAZ
3-ŞÜKRAN ACAR
4-AHMET DEMİR
2-AYŞE DURUNESİL
3-REMZİ GÖKDAĞ
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ
2-FELEKNAS UCA
3-NECDET İPEKYÜZ
4-AYŞE ACAR BAŞARAN
5-ŞÜKRÜ BAYTAR
2-LEYLA BİRLİK
3-HÜSEYİN KAÇMAZ
4-NURAN İMİR
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU
2-YAŞAR KAYA
2-HABİP EKSİK
2-HEDİYE POLAT
3-ABDURRAZAK EKİNCİ
2-MUSTAFA ÖZSOY
3-DERYA GÖÇTÜRK
2-EZEL AYDIN
2-MÜSLÜM ÇAĞAN
3-DERYA TURHAN
4-CELAL EKER
2-SEMA GÜNEŞ
3-MEHMET ŞERİF ORGUN
No SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
1 ADANA 1 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR SERBEST
2 ADANA 2 AHMET BEYAZ YÖNETİCİ
3 ADANA 3 AYŞE TOPAL EĞİTİMCİ
4 ADANA 4 SÜLEYMAN ŞENOĞUL SERBEST
5 ADANA 5 İBRAHİM ŞAHİN EMEKLİ
6 ADANA 6 MUSTAFA ÇEKİLARIZ İNŞAATÇI
7 ADANA 7 CUMA ŞAHİN YÖNETİCİ
8 ADANA 8 YASEMİN KAPUKAYA YAYINCI
9 ADANA 9 SELİM BİLGEN İŞ ADAMI
10 ADANA 10 ABDULLAH KAYA MÜTEAHHİT
11 ADANA 11 İBRAHİM KARA SERBEST
12 ADANA 12 CENGİZ KAYADAN EMLAKÇI
13 ADANA 13 OĞUZ GÜÇÜK TURİZİMCİ
14 ADANA 14 ABDULLAH ÜMMETOĞLU ESNAF
15 ADANA 15 UĞUR MURAT BUĞDAY SERBEST
16 ADIYAMAN 1 HAŞİM ASNUK YÖNETİCİ
17 ADIYAMAN 2 ABDULKADİR GÖZLEYİCİ SERBEST
18 ADIYAMAN 3 CEMAL KILAVUZ EĞİTİMCİ
19 ADIYAMAN 4 ABUZER TURHAN EĞİTİMCİ
20 ADIYAMAN 5 FEHİM AYDIN ÖĞRENCİ
21 AFYONKARAHİSAR 1 SEFA ŞENEL İŞ ADAMI
22 AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA TAŞKAPI İŞLETMECİ
23 AFYONKARAHİSAR 3 HASAN BASRİ KANTAR
24 AFYONKARAHİSAR 4 HASAN HÜSEYİN UĞURLU MALİ MÜŞAVİR
25 AFYONKARAHİSAR 5 HALİT KUŞ İŞ ADAMI
26 AFYONKARAHİSAR 6 YAŞAR KARAKAYA TÜCCAR
27 AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ
28 AKSARAY 2 AHMET BÜLBÜL İNŞAAT TEKNİKERİ
29 AKSARAY 3 YUSUF KENAN DURMUŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
30 AKSARAY 4 MUSTAFA AYHAN ESNAF
31 AMASYA 1 MAHMUT ÇAKAR AVUKAT
32 AMASYA 2 LEVENT ŞENOL EMEKLİ SUBAY
33 AMASYA 3 NOĞMAN YÜKSEL TEKNİKER
34 ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM
35 ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT
36 ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST
37 ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST
38 ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF
39 ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST
40 ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT
41 ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF
42 ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ
43 ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF
44 ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR
45 ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT
46 ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST
47 ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ
48 ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT
49 ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST
50 ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR
51 ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT
52 ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI
53 ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR
54 ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST
55 ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
56 ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ
57 ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ
58 ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ
59 ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS
60 ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ
61 ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ
62 ANKARA-3 5
63 ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ
64 ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ
65 ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI
66 ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ
67 ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT
68 ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ
69 ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST
70 ANTALYA 1 HASAN BURGAN AVUKAT
71 ANTALYA 2 ADEM SARICALAR AVUKAT
72 ANTALYA 3 MEHMET FATİH TEKİN İŞ ADAMI
73 ANTALYA 4 MEHMET EMİN GÖZÜKARA EĞİTİMCİ
74 ANTALYA 5 ZÜBEYDE GÜLER EV HANIMI
75 ANTALYA 6 RUKİYE GÜLŞEN EV HANIMI
76 ANTALYA 7 DÖNAY UYAR PEDEGOJİ
77 ANTALYA 8 SEYYİT HALİL TUNÇ ESNAF
78 ANTALYA 9 RUMEYSA NUR ÇETECİ MİMAR
79 ANTALYA 10 SERVET YILMAZ EV HANIMI
80 ANTALYA 11 HAMZA KARAAĞAÇ EMEKLİ
81 ANTALYA 12 MUSTAFA SİR YÖNETİCİ
82 ANTALYA 13 ERGÜN EREN İŞLETMECİ
83 ANTALYA 14 SÜLEYMAN AKINCI EMEKLİ
84 ANTALYA 15 SEMİH SERDAR DEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİ
85 ANTALYA 16 SÜMEYYE GÜLDAL MİMAR
86 ARDAHAN 1 HAKAN ÇAPAN EĞİTİMCİ
87 ARDAHAN 2 MEHMET ŞİMŞEK SERBEST
88 ARTVİN 1 SALİH BERBER AVUKAT
89 ARTVİN 2 GÜLTEKİN SOYDAN MAKİNE TEKNİKERİ
90 AYDIN 1 MEHMET İHSAN AYAYDIN İŞ ADAMI
91 AYDIN 2 ALİ SÖĞÜT MÜHENDİS
92 AYDIN 3 MUSA MUÇA SERBEST
93 AYDIN 4 ÖZLEM ÖZTÜRK HEMŞİRE
94 AYDIN 5 MEHMET YÖRÜK İŞLETMECİ
95 AYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞ OPERATÖR
96 AYDIN 7 FATİH KARAHAN İŞ ADAMI
97 AYDIN 8 GÜLTEN HANÇER EV HANIMI
98 AĞRI 1 MEHMET ZİYATTİN TOKAR MÜHENDİS
99 AĞRI 2
100 AĞRI 3
101 AĞRI 4
102 BALIKESİR 1 MUSTAFA YILMAZ GAZETECİ
103 BALIKESİR 2 EYÜP SABRİ SOLMAZ EĞİTİMCİ
104 BALIKESİR 3 SEYFETTİN ÇÖZEL EMEKLİ ÖĞRETMEN
105 BALIKESİR 4 RAMAZAN YILDIRIM AVUKAT
106 BALIKESİR 5 ÖMER TAŞKIN EMEKLİ ÖĞRETMEN
107 BALIKESİR 6 İBRAHİM HIDIR BESİCİ
108 BALIKESİR 7 AHMET PINAR EMEKLİ
109 BALIKESİR 8 SİNAN BAŞARAN TÜCCAR
110 BALIKESİR 9 SALİH ORAL ÖVÜÇ YÖNETİCİ
111 BARTIN 1 ÜNAL YURTBAY ESNAF
112 BARTIN 2 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ SERBEST
113 BATMAN 1 FARİS ÖZDEMİR EMEKLİ VEKİL
114 BATMAN 2 MUSTAFA YILDIZ SERBEST
115 BATMAN 3 MEHMET FIRAT EMEKLİ
116 BATMAN 4
117 BATMAN 5
118 BAYBURT 1 MURAT GÜRBÜZ YÖNETİCİ
119 BİLECİK 1 SEYFETTİN TIKIZ YÖNETİCİ
120 BİLECİK 2 ETHEM ERSÖZ MÜHENDİS
121 BİNGÖL 1 SUAT İŞCEN ELEKTRİKÇİ
122 BİNGÖL 2 MUHAMMED FATİH TİRYAKİ VETERİNER
123 BİNGÖL 3 VURAL KOŞUNKARTAY ÖĞRENCİ
124 BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ EMEKLİ
125 BİTLİS 2
126 BİTLİS 3 MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ SERBEST
127 BOLU 1 İSA SAYIN İNŞAAT MÜHENDİSİ
128 BOLU 2 VEYSEL AYEROĞLU ESNAF
129 BOLU 3 DAVUT KARAHAYDAR SERBEST
130 BURDUR 1 FATİH TUNÇ ESNAF
131 BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ DİN GÖREVLİSİ
132 BURDUR 3 FETHİ SEMİZ İKTİSATÇI
133 BURSA-1 1 GÖKHAN GERÇEK MÜHENDİS
134 BURSA-1 2 BURAK ÇELİK VETERİNER
135 BURSA-1 3 ELİF SULTAN ŞENDÖL ÖĞRENCİ
136 BURSA-1 4 ALİ ÖNCEL ESNAF
137 BURSA-1 5 HAMZA GÜRSEL ÖĞRETMEN
138 BURSA-1 6 CENGİZ ARSLAN TİCARET
139 BURSA-1 7 DOĞAN ÖZBÜYÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
140 BURSA-1 8 GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU SERBEST
141 BURSA-1 9 RABİA IMAMAJ ÖĞRENCİ
142 BURSA-1 10 YUNUS EMRE ÖZBİLEN ÖĞRENCİ
143 BURSA-2 1 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ
144 BURSA-2 2 FİKRET BAYRAM GAZETECİ
145 BURSA-2 3 EBRAR GÜLSÜM AYGÜN EĞİTİMCİ
146 BURSA-2 4 HAMZA AYGÜN TÜCCAR
147 BURSA-2 5 SALİH KOCATEPE YÖNETİCİ
148 BURSA-2 6 KARYAĞDI BERKELİ VETERİNER
149 BURSA-2 7 SELAHATTİN AFŞAR SERBEST
150 BURSA-2 8 RABİA ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER
151 BURSA-2 9 CUMA YILDIRAK
152 BURSA-2 10 CAN TATAR SERBEST
153 DENİZLİ 1 AHMET ERYILMAZ İŞ ADAMI
154 DENİZLİ 2 TANER İZGİ MİMAR
155 DENİZLİ 3 SEVİL AKTAŞ YÖNETİCİ
156 DENİZLİ 4 ABDULLAH ÖZEREN AVUKAT
157 DENİZLİ 5 HALİL İBRAHİM VAROL AVUKAT
158 DENİZLİ 6 MEHMET ALİ SEZER AVUKAT
159 DENİZLİ 7 MEHMED SAİD TOPUZ ÖĞRENCİ
160 DENİZLİ 8 KUDRET İLHAN TİCARET
161 DİYARBAKIR 1 SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ İŞ ADAMI
162 DİYARBAKIR 2 BÜLENT KAYA AVUKAT
163 DİYARBAKIR 3 FESİH BOZAN YÖNETİCİ
164 DİYARBAKIR 4 ALAADDİN TAN İŞ ADAMI
165 DİYARBAKIR 5 HÜSEYİN İHSAN YENİCE AVUKAT
166 DİYARBAKIR 6 MEHMET ÖCAL SERBEST
167 DİYARBAKIR 7 ABDURRAHMAN ERGİN YÖNETİCİ
168 DİYARBAKIR 8 MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
169 DİYARBAKIR 9
170 DİYARBAKIR 10
171 DİYARBAKIR 11
172 DİYARBAKIR 12
173 DÜZCE 1 MUSTAFA ZORLU İKTİSATÇI
174 DÜZCE 2 AHMET SERDAR ERDEM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
175 DÜZCE 3 FATİH MEHMET GÜNER ESNAF
176 EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN EMEKLİ
177 EDİRNE 2 AYHAN ÖZKAN SERBEST
178 EDİRNE 3 MANSUR İRİŞ SERBEST
179 EDİRNE 4 RECAİ TAŞKIN EMEKLİ
180 ELAZIĞ 1 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU TÜCCAR
181 ELAZIĞ 2 MUHAMMED NEDİM SADAK SERBEST
182 ELAZIĞ 3 MUSTAFA EMRE İŞÇİ
183 ELAZIĞ 4 ÖZKAN ERGEN İMAM HATİP
184 ELAZIĞ 5 ABOBEKİR TANYILDIZI EMEKLİ
185 ERZİNCAN 1 ALİ CEBECİ İŞ ADAMI
186 ERZİNCAN 2 HALİL İBRAHİM KUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ
187 ERZURUM 1 FAİK ÇALIK ESNAF
188 ERZURUM 2 ABDULLAH POLAT SERBEST
189 ERZURUM 3 MURAT OZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
190 ERZURUM 4 NİZAMETTİN AKÇIL SERBEST
191 ERZURUM 5 AYHAN ERKEM ESNAF
192 ERZURUM 6 YUSUF KOLİKISA MÜHENDİS
193 ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL İNŞAAT MÜHENDİSİ
194 ESKİŞEHİR 2 NAZİF AYAZ YÖNETİCİ
195 ESKİŞEHİR 3 SERAP DEMİR SERBEST
196 ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY EMEKLİ
197 ESKİŞEHİR 5 MUHAMMED ALİ KÖSE MUHASEBE UZMANI
198 ESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRK MÜTEAHHİT
199 ESKİŞEHİR 7 ADİL KESER AVUKAT
200 GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS
201 GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT
202 GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT
203 GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT
204 GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST
205 GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST
206 GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET
207 GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ
208 GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ
209 GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ
210 GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF
211 GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI
212 GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF
213 GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF
214 GİRESUN 1 BEKİR DEMİRKAYA İŞ ADAMI
215 GİRESUN 2 GÖKSEL GÜNEŞ AVUKAT
216 GİRESUN 3 HAYATİ FİKRİ TOPKAR EMEKLİ
217 GİRESUN 4 BEKİR TOSUN İŞ ADAMI
218 GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR AVUKAT
219 GÜMÜŞHANE 2 CELALETTİN KARAKOÇ EĞİTİMCİ
220 HAKKARİ 1 ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ ESNAF
221 HAKKARİ 2 YAVUZ DALGIÇ EMLAKÇI
222 HAKKARİ 3 YUSUF KESKİN ESNAF
223 HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN İŞ ADAMI
224 HATAY 2 MUSTAFA EĞE SİGORTACI
225 HATAY 3 HALİL ÇELİK ESNAF
226 HATAY 4 ABDULLAH AYDIN DEMİR YÖNETİCİ
227 HATAY 5 AYŞEGÜL KÜÇÜK YÖNETİCİ
228 HATAY 6 ATİLA EROL İŞ ADAMI
229 HATAY 7 YUSUF ÇİÇEK İŞÇİ
230 HATAY 8 RAMAZAN ÖKSÜZ İŞ ADAMI
231 HATAY 9 FATİH DÖKMECİ TÜCCAR
232 HATAY 10 MEHMET AYDOĞAN MUHASEBECİ
233 HATAY 11 UĞUR URAL ZİRAAT TEKNİKERİ
234 ISPARTA 1 CEVAT GENÇAY MOBİLYACI
235 ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN SERBEST
236 ISPARTA 3 İBRAHİM ATEŞ ESNAF
237 ISPARTA 4 HÜSEYİN EROĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
238 IĞDIR 1 ALİ GÜNER EĞİTİMCİ
239 IĞDIR 2 SEYİT ZAHİR KOŞİK SERBEST
240 İSTANBUL-1 1 ABDULLAH SEVİM EĞİTİMCİ
241 İSTANBUL-1 2 YILMAZ BAYAT MÜHENDİS
242 İSTANBUL-1 3 DİCLE ŞİT EV HANIMI
243 İSTANBUL-1 4 AHMET TÜRKCAN YÖNETİCİ
244 İSTANBUL-1 5 MEHMET ALİ ÖZGÜR
245 İSTANBUL-1 6 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU İŞLETMECİ
246 İSTANBUL-1 7 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
247 İSTANBUL-1 8 ABDULHALİM MEŞE YÖNETİCİ
248 İSTANBUL-1 9 CEM KAYA KARATÜN AVUKAT
249 İSTANBUL-1 10 ALEV SEZEN AVUKAT
250 İSTANBUL-1 11 ADEM BOZ LOJİSTİK
251 İSTANBUL-1 12 FEHİM HAVA TÜCCAR
252 İSTANBUL-1 13 YUSUF YÜKSEL TÜCCAR
253 İSTANBUL-1 14 ŞEREF KAÇMAZ İŞLETMECİ
254 İSTANBUL-1 15 RESUL KILIÇ ESNAF
255 İSTANBUL-1 16 ABDÜLKADİR ARSLAN TÜCCAR
256 İSTANBUL-1 17 AHMET BARAN
257 İSTANBUL-1 18 AYSUN BAYRAKTAR EV HANIMI
258 İSTANBUL-1 19 RECEP KARAKOÇ İŞLETMECİ
259 İSTANBUL-1 20 FAHRETTİN COŞKUN
260 İSTANBUL-1 21 FESİH TAYBAR
261 İSTANBUL-1 22 MUSTAFA KOCABEY AVUKAT
262 İSTANBUL-1 23 TURGUT DANACI ESNAF
263 İSTANBUL-1 24 ALİ KEMAL DERİN
264 İSTANBUL-1 25 GONCA NUR ASLAN EV HANIMI
265 İSTANBUL-1 26 MUHAMMET DUMAN AVUKAT
266 İSTANBUL-1 27 MUAMMER KOÇ İLAHİYATÇI
267 İSTANBUL-1 28 HALİL İBRAHİM SERBEST
268 İSTANBUL-1 29 NAFİYE SAÇI ÖĞRENCİ
269 İSTANBUL-1 30 ERDOĞAN USLU TÜCCAR
270 İSTANBUL-1 31 MURAT ÇEKER
271 İSTANBUL-1 32 SELAHATTİN ASLAN
272 İSTANBUL-1 33 HAKAN AKTAŞ İKTİSATÇI
273 İSTANBUL-1 34
274 İSTANBUL-1 35
275 İSTANBUL-2 1 BİROL AYDIN EĞİTİMCİ
276 İSTANBUL-2 2 SAMET SAMİ TEMEL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
277 İSTANBUL-2 3 MUSTAFA KAYA EĞİTİMCİ
278 İSTANBUL-2 4 BİLAL AY
279 İSTANBUL-2 5 FATMA NEVİN GÖKÇE
280 İSTANBUL-2 6 MUHAMMED EMİN TOPSAKAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
281 İSTANBUL-2 7 MUSTAFA YAMAN AVUKAT
282 İSTANBUL-2 8 BİLAL AYDIN İKTİSATÇI
283 İSTANBUL-2 9 MİKAİL KABAK DOKTOR
284 İSTANBUL-2 10 TUĞRUL YALÇINKAYA İŞLETMECİ
285 İSTANBUL-2 11 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
286 İSTANBUL-2 12 EROL URHAN
287 İSTANBUL-2 13 ADEM AKBULUT
288 İSTANBUL-2 14 ÖZGÜR ATAK İKTİSATÇI
289 İSTANBUL-2 15 İLKER ÇİFTÇİ İŞLETMECİ
290 İSTANBUL-2 16 RECEP POLAT İKTİSATÇI
291 İSTANBUL-2 17 NİHAT ŞADOĞLU TÜCCAR
292 İSTANBUL-2 18 MUHAMMED GAZİ KILIÇ
293 İSTANBUL-2 19 YASEMİN BİLNUR ERENCİ
294 İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN AYDOĞAN TÜCCAR
295 İSTANBUL-2 21 MEHMET FATİH AKYÜZLÜ
296 İSTANBUL-2 22 MAHİR SEZGİN AVUKAT
297 İSTANBUL-2 23 TÜLAY VIZVIZ
298 İSTANBUL-2 24 MUSTAFA UĞUR DOĞAN
299 İSTANBUL-2 25 NURSENA ULUSOY
300 İSTANBUL-2 26 SELİM BAŞPINAR MÜHENDİS
301 İSTANBUL-2 27 HABİBE ERDOĞAN
302 İSTANBUL-2 28
303 İSTANBUL-3 1 ALTAN TAN MÜHENDİS
304 İSTANBUL-3 2 HASAN BİTMEZ EĞİTİMCİ
305 İSTANBUL-3 3 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK YÖNETİCİ
306 İSTANBUL-3 4 İBRAHİM YILDIZ AVUKAT
307 İSTANBUL-3 5 MESUT ÖZLEM MÜHENDİS
308 İSTANBUL-3 6 EBRAR BEZCİ İŞLETMECİ
309 İSTANBUL-3 7 YAŞAR AVCI
310 İSTANBUL-3 8 OSMAN BAŞ ESNAF
311 İSTANBUL-3 9 YUNUS AKSOY MAKİNE MÜHENDİSİ
312 İSTANBUL-3 10 MESUDE DÖNMEZ EV HANIMI
313 İSTANBUL-3 11 NEŞET ÇEVİK TÜCCAR
314 İSTANBUL-3 12 ADNAN HACIABDULLAHOĞLU KİMYAGER
315 İSTANBUL-3 13 TUNCER KOĞA
316 İSTANBUL-3 14 ENDER ESİNER
317 İSTANBUL-3 15 KADİR TOKALI
318 İSTANBUL-3 16 CANER BİTİŞ
319 İSTANBUL-3 17 EMİNE ÖZTÜRK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
320 İSTANBUL-3 18 HASAN KARA
321 İSTANBUL-3 19 ADNAN ŞAHİN EMEKLİ SUBAY
322 İSTANBUL-3 20 AHMET ÖZSEVEN
323 İSTANBUL-3 21 İLKNUR GÖKDEMİR TARİHÇİ
324 İSTANBUL-3 22 SUAT KOÇYİĞİT AVUKAT
325 İSTANBUL-3 23 FUNDA YALÇIN BOZKURT
326 İSTANBUL-3 24 MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU EĞİTİMCİ
327 İSTANBUL-3 25 FERİT DURBİN AVUKAT
328 İSTANBUL-3 26 ÖMER KOÇAK TEKNİKER
329 İSTANBUL-3 27 BİLAL TATAR TÜCCAR
330 İSTANBUL-3 28 MEVLÜT İRFAN BAHADIR AVUKAT
331 İSTANBUL-3 29 FEYZA GÜRBÜZ ULUSLARARASI ILIŞKİLER
332 İSTANBUL-3 30 MUHAMMED MUSAB DEMİRER AVUKAT
333 İSTANBUL-3 31 KENAN KARAGÜZEL ESNAF
334 İSTANBUL-3 32 MUSTAFA ÇALKAN
335 İSTANBUL-3 33
336 İSTANBUL-3 34
337 İSTANBUL-3 35
338 İZMİR-1 1 ZEKERİYE HAZIRBULAN MÜHENDİS
339 İZMİR-1 2 OZAN GANİÜSMEN DOKTOR
340 İZMİR-1 3 TURHAN TUTUMLU AVUKAT
341 İZMİR-1 4 MÜMİN BAŞTÜRK ELEKTRİK TEKNİSYENİ
342 İZMİR-1 5 SELÇUK KAVUŞAN PAZARLAMA
343 İZMİR-1 6 SUNA CANITEZ EMEKLİ
344 İZMİR-1 7 UĞUR TÜRKER MÜHENDİS
345 İZMİR-1 8 HAMZA DEMİR MÜHENDİS
346 İZMİR-1 9 İBRAHİM DEMİR AVUKAT
347 İZMİR-1 10 BEKİR ÇALIŞKAN MALİ MÜŞAVİR
348 İZMİR-1 11 HALİL YALÇINKAYA ESNAF
349 İZMİR-1 12 KASIM OCAK BANKACI
350 İZMİR-1 13 FURKAN TURGUT ÖĞRENCİ
351 İZMİR-1 14 MEHMET EMİN ALTINBAŞ ESNAF
352 İZMİR-2 1 ŞERAFETTİN KILIÇ MALİ MÜŞAVİR
353 İZMİR-2 2 CEREN KARA YÖNETİCİ
354 İZMİR-2 3 VEDAT KOLUKISA AVUKAT
355 İZMİR-2 4 MESUT DAĞ MİMAR
356 İZMİR-2 5 ZEKİ KAYA MÜHENDİS
357 İZMİR-2 6 MEHMET EMRE BOZABA DİŞ HEKİMİ
358 İZMİR-2 7 ALİ ÇAKIR İŞ ADAMI
359 İZMİR-2 8 ŞAHAP BOZKURT ÇİFÇİ
360 İZMİR-2 9 MUHSİN GİRCUDE SERBEST
361 İZMİR-2 10 SERVET YILDIZ ESNAF
362 İZMİR-2 11 SÜMEYYE ORHAN EV HANIMI
363 İZMİR-2 12 MAHMUT DOST İLAHİYATÇI
364 İZMİR-2 13 ERDEM YILMAZ ESNAF
365 İZMİR-2 14 İSMET TOPAL EMEKLİ
366 KAHRAMANMARAŞ 1 ÖKKEŞ NARLI TEKSTİL MÜHENDİSİ
367 KAHRAMANMARAŞ 2 VAHAP KARPINAR ÖĞRETMEN
368 KAHRAMANMARAŞ 3 İSHAK KÖROĞLU İŞ ADAMI
369 KAHRAMANMARAŞ 4 SULTAN KAMALAK EV HANIMI
370 KAHRAMANMARAŞ 5 CİHAT DİNLER YÖNETİCİ
371 KAHRAMANMARAŞ 6 MANSUR ÖZCAN TEKNİKER
372 KAHRAMANMARAŞ 7 BURAK DOLUZENGİN AVUKAT
373 KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET ZOR SERBEST
374 KARABÜK 1 MUHSİN ÇEBİ ESNAF
375 KARABÜK 2 MEHMET YÜCE İNŞAAT MÜHENDİSİ
376 KARABÜK 3 İSMAİL KİRENLİ EMEKLİ
377 KARAMAN 1 ORHAN SOYDAN YÖNETİCİ
378 KARAMAN 2 ALİ ÇİFTÇİ EMEKLİ
379 KARAMAN 3 MELEKHAN KAVAS EV HANIMI
380 KARS 1 SEZGİN YILDIZ EĞİTİMCİ
381 KARS 2 BÜLENT ALTUN OTOMOTİV
382 KARS 3 TAHİR TAHİROĞLU İKTİSATÇI
383 KASTAMONU 1 BİLAL ÇODUR SERBEST
384 KASTAMONU 2 NECATİ YAVUZ EMEKLİ
385 KASTAMONU 3 HULUSİ ÖZBEK SERBEST
386 KAYSERİ 1 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
387 KAYSERİ 2 HAŞİM ÖZÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ
388 KAYSERİ 3 AHMET ULUSOY SİGORTA ACENTESİ
389 KAYSERİ 4 HATİCE SÜMEYYE BOZKURT PSİKOLOG
390 KAYSERİ 5 İSMAİL ÇELEBİ EMEKLİ
391 KAYSERİ 6 BAKİ COŞKUN AVUKAT
392 KAYSERİ 7 İBRAHİM BIYIKLIOĞLU MÜHENDİS
393 KAYSERİ 8 ASİYE ÇAKIRLI ESNAF
394 KAYSERİ 9 ÖZKAN YÜREK AVUKAT
395 KAYSERİ 10 RABİA ÇAĞRICI ÖĞRENCİ
396 KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN TEKNİKER
397 KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR İŞÇİ
398 KIRIKKALE 3 MÜİN YILDIZ EMEKLİ
399 KIRKLARELİ 1 SALİH MEHMET AYDIN YÖNETİCİ
400 KIRKLARELİ 2 GÜNER AYDIN İŞ ADAMI
401 KIRKLARELİ 3 BÜŞRA SAVAŞ ÖĞRETMEN
402 KIRŞEHİR 1 MUSTAFA ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ
403 KIRŞEHİR 2 HÜSEYİN ESERER İMAM HATİP
404 KİLİS 1 ŞERİF KARAKURT İKTİSATÇI
405 KİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZ SERBEST
406 KOCAELİ 1 SİNAN EJDEROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ
407 KOCAELİ 2 RECEP SARIDOĞAN ESNAF
408 KOCAELİ 3 REYHAN ŞENGÜN GİYİM TASARIM
409 KOCAELİ 4 VOLKAN GEMİKSİZ TİCARET
410 KOCAELİ 5 İBRAHİM BIYIKLI İŞLETMECİ
411 KOCAELİ 6 NİHAT YILDIZ İŞ ADAMI
412 KOCAELİ 7 SİNAN YOLCU SERBEST
413 KOCAELİ 8 ÖMER FARUK YILDIRIM AVUKAT
414 KOCAELİ 9 SEDAT USLU YÖNETİCİ
415 KOCAELİ 10 FAHRETTİN TAŞKAYA TÜCCAR
416 KOCAELİ 11 FATMA BETÜL ULUDAĞ EV HANIMI
417 KOCAELİ 12 FATİH KARAMAN PAZARLAMA
418 KOCAELİ 13 LATİF GÖKHAN DURTAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
419 KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA YÖNETİCİ
420 KONYA 2 HASAN HÜSEYİN UYAR AVUKAT
421 KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ AVUKAT
422 KONYA 4 SİNAN TOPRAK MÜHENDİS
423 KONYA 5 MUHAMMET UZUN TİCARET
424 KONYA 6 AHMET BÜYÜKTERMİYECİ TİCARET
425 KONYA 7 YAVUZ AYDIN EMEKLİ
426 KONYA 8 KENAN ÖZCAN MÜHENDİS
427 KONYA 9 İSMAİL HAKKI BACAK SANAYİCİ
428 KONYA 10 İSMAİL AYDİLEK EĞİTİMCİ
429 KONYA 11 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ AVUKAT
430 KONYA 12 İSMAİL BULUT MÜHENDİS
431 KONYA 13 ÖMER MÜCEVHER MÜHENDİS
432 KONYA 14 SEFA YILMAZ ÖĞRENCİ
433 KONYA 15 KERİM ŞENEL EMEKLİ
434 KÜTAHYA 1 ÖMER FARUK EVREN ÖZEL DANIŞMAN
435 KÜTAHYA 2 FATİH BOZAN İŞLETMECİ
436 KÜTAHYA 3 NURULLAH GÜNGÖR ÖĞRENCİ
437 KÜTAHYA 4 HASAN ÖZBAL ÖĞRENCİ
438 KÜTAHYA 5 RÜMEYSA POYRAZ ÖĞRENCİ
439 MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK İŞ ADAMI
440 MALATYA 2 ABUZER GÖGÜS VETERİNER
441 MALATYA 3 YUNUS SAVAŞ SERBEST
442 MALATYA 4 MUSTAFA PARLAKYILDIZ ESNAF
443 MALATYA 5 MUHAMMET İKBAL YILDIZ ÖĞRENCİ
444 MALATYA 6 ADNAN ÖZDEMİR EMEKLİ
445 MANİSA 1 MEHMET ÖNAL İŞ ADAMI
446 MANİSA 2 MUSTAFA ARİF AYSU SERBEST
447 MANİSA 3 ZEKAYİ YILMAZ ESNAF
448 MANİSA 4 BİLAL KİŞEÇOK MÜTEAHHİT
449 MANİSA 5 ABDULLAH YILMAZ EMEKLİ
450 MANİSA 6 MEHMET TONBALAK DİN GÖREVLİSİ
451 MANİSA 7 OLGUN OKTAY DEMİRCAN EMEKLİ ASKER
452 MANİSA 8 MUSTAFA ERKAN İŞÇİ
453 MANİSA 9 MUHAMMET FATİH KAYA ÖĞRENCİ
454 MANİSA 10 NİHAT KOCAÇAKIR ÖĞRENCİ
455 MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ
456 MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN
457 MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ
458 MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR
459 MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI
460 MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER
461 MERSİN 1 SONER ÇONTAR VETERİNER
462 MERSİN 2 NURBAKİ ŞAHİN DIŞ TİCARET
463 MERSİN 3 AYHAN BAYRAM MUHASEBECŞ
464 MERSİN 4 ESAT GÜNEŞ SERBEST
465 MERSİN 5 BURAK CANLI AVUKAT
466 MERSİN 6 BEKİR AYDIN REKLAMCI
467 MERSİN 7 HASİBE YILDIZ EV HANIMI
468 MERSİN 8 REMZİ YİĞİTALP SERBEST
469 MERSİN 9 GÖKHAN ALAGÖZ MÜHENDİS
470 MERSİN 10 MUSTAFA CAN SERBEST
471 MERSİN 11 ARİF ŞAHBAZ SERBEST
472 MERSİN 12 AYŞE GÜLİZ YENEN EV HANIMI
473 MERSİN 13 YUSUF GÜLMEZ DEKORASYON
474 MUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞ TASARIMCI
475 MUĞLA 2 İLHAN ÖZLER ESNAF
476 MUĞLA 3 FURKAN DUMAN MİMAR
477 MUĞLA 4 MUHAMMED NECİP GENCER SERBEST
478 MUĞLA 5 SALİHA GÜZEL EV HANIMI
479 MUĞLA 6 MUSA ERGİN SERBEST
480 MUĞLA 7 SAYİT AYDIN EMEKLİ
481 MUŞ 1 NAZIM ÇELİK TÜCCAR
482 MUŞ 2 MEHMET ŞAH SABAK SERBEST
483 MUŞ 3 KEMAL İNDİÇ ÇİFTÇİ
484 MUŞ 4 HUDEYDA BOZYEL İŞÇİ
485 NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AYDEMİR İLAHİYATÇI
486 NEVŞEHİR 2 ABBAS BÜKEN SERBEST
487 NEVŞEHİR 3 MUAMMER KEÇE SERBEST
488 NİĞDE 1 AHMET BİNİCİ SERBEST
489 NİĞDE 2 TAKİ KUZHAN
490 NİĞDE 3 NEDİME FATMA KOÇER EV HANIMI
491 ORDU 1 ERKAN TEMİZ AVUKAT
492 ORDU 2 MUAMMER BİLGİÇ EĞİTİMCİ
493 ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER
494 ORDU 4 HALİT DUYAR MÜHENDİS
495 ORDU 5 ERHAN KAYA VETERİNER
496 ORDU 6 AHMET TOPALOĞLU İKTİSATÇI
497 OSMANİYE 1 İSLAM KORKMAZ İŞLETMECİ
498 OSMANİYE 2 MAHMUT USTAHALİLOĞLU AVUKAT
499 OSMANİYE 3 ORHAN İLENGİZ YÖNETİCİ
500 OSMANİYE 4 ÖKKEŞ DAĞLI SERBEST
501 RİZE 1 MUHAMMET KAÇAR AVUKAT
502 RİZE 2 GÜLHAN HAFIZOĞLU EĞİTİMCİ
503 RİZE 3 BURAK UZUN SERBEST
504 SAKARYA 1 EYÜP YILDIRIM SERBEST
505 SAKARYA 2 ALİ SEYYAR İKTİSATÇI
506 SAKARYA 3 ŞEREF TAN İŞ ADAMI
507 SAKARYA 4 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT
508 SAKARYA 5 AYŞE GÜÇLÜ SERBEST
509 SAKARYA 6 KERİM ALİ AKSOY İŞLETMECİ
510 SAKARYA 7 FURKAN CEBECİ ESNAF
511 SAMSUN 1 İSMAİL HAKKI AKKİRAZ EĞİTİMCİ
512 SAMSUN 2 MUSTAFA ÖCAL SERBEST
513 SAMSUN 3 HASAN ÖZTÜRK SİGORTACI
514 SAMSUN 4 İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU YÖNETİCİ
515 SAMSUN 5 BUŞRA GENEZ JEOFİZİK MÜHENDİSİ
516 SAMSUN 6 ABDULVAHAP BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
517 SAMSUN 7 MUHAMMET KUZUBAŞ AKADEMİSYEN
518 SAMSUN 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK TÜCCAR
519 SAMSUN 9 ŞUAYIP SARI İŞ ADAMI
520 SİİRT 1 MEMET SAMİ ARIKAN MAKİNE MÜHENDİSİ
521 SİİRT 2 MEHMET NURULLAH IŞIK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
522 SİİRT 3 BARIŞ ÖZCAN ESNAF
523 SİNOP 1 İSLAM İNCE İŞ ADAMI
524 SİNOP 2 MUSA AKMAN YÖNETİCİ
525 SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR
526 SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI
527 SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI
528 SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST
529 SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST
530 TEKİRDAĞ 1 ARSLAN ATEŞ YÖNETİCİ
531 TEKİRDAĞ 2 UĞUR GÜREL MALİ MÜŞAVİR
532 TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM İNCİ MÜHENDİS
533 TEKİRDAĞ 4 HALİL İBRAHİM KART SERBEST
534 TEKİRDAĞ 5 MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ İKTİSATÇI
535 TEKİRDAĞ 6 MUHAMMED YAMAN ÖĞRENCİ
536 TEKİRDAĞ 7 FATİH TOYTEKİN ÖĞRENCİ
537 TOKAT 1 BİLAL METEHAN AYDIN MÜHENDİS
538 TOKAT 2 SADİ ARHAN SERBEST
539 TOKAT 3 AYŞE GÖNAN EĞİTİMCİ
540 TOKAT 4 İHSAN YİĞİT İŞLETMECİ
541 TOKAT 5 ALİ KÜÇÜK SERBEST
542 TRABZON 1 CEVAT KURT ESNAF
543 TRABZON 2 MURAT ÖZCAN EĞİTİMCİ
544 TRABZON 3 ÜMİT ÇEBİ YÖNETİCİ
545 TRABZON 4 FURKAN ENES KOCAGÖZ YÖNETİCİ
546 TRABZON 5 İBRAHİM BAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
547 TRABZON 6 MEHMET UZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
548 TUNCELİ 1
549 TUNCELİ 2 MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN SERBEST
550 UŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACAR İNŞAAT MÜHENDİSİ
551 UŞAK 2 HÜSEYİN ÇAKMAK HARİTA MÜHENDİSİ
552 UŞAK 3 İBRAHİM DAĞGEZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ
553 VAN 1 ÖZAY İLHAN VETERİNER
554 VAN 2 MEHMET NECİP YAVUZER EMEKLİ
555 VAN 3 MEHMET ENGİN GÜNGÖR YÖNETİCİ
556 VAN 4 NEVZAT YAĞAR EMEKLİ
557 VAN 5 YUSUF ÖZEN İŞÇİ
558 VAN 6 SIDIKA EBİNÇ EV HANIMI
559 VAN 7 MEHMET ŞİRİN CENGİZ ESNAF
560 VAN 8 MUSTAFA TERİM EMEKLİ
561 YALOVA 1 MUSTAFA BALTA MÜHENDİS
562 YALOVA 2 FEVZİ AYGÜN ESNAF
563 YALOVA 3 İSMAİL KUZU EMEKLİ
564 YOZGAT 1 MEHMET DEMİREL İŞ ADAMI
565 YOZGAT 2 ZİYA KOÇAK TURİZİMCİ
566 YOZGAT 3 ALİ YURT YÖNETİCİ
567 YOZGAT 4 İRFAN TAŞKIN FİZİKÇİ
568 ZONGULDAK 1 BURAK EROL MÜHENDİS
569 ZONGULDAK 2 GÖKHAN GÖKTAŞ MÜHENDİS
570 ZONGULDAK 3 MEHMET YAMAN MÜHENDİS
571 ZONGULDAK 4 ENGİN ZEREN MALİ MÜŞAVİR
572 ZONGULDAK 5 YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ İMAM HATİP
573 ÇANAKKALE 1 MUHARREM HOŞGÖR EĞİTİMCİ
574 ÇANAKKALE 2 MUHAMMED ERER İŞLETMECİ
575 ÇANAKKALE 3 FATMA FUNDA ÇİFTÇİ EMEKLİ
576 ÇANAKKALE 4 ALİ ALGÜL SERBEST
577 ÇANKIRI 1 YAŞAR ÇERİBAŞ İŞ ADAMI
578 ÇANKIRI 2 ÖMER UZUN ESNAF
579 ÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞ TİCARET
580 ÇORUM 2 FARUK CIDIK MUHASEBECİ
581 ÇORUM 3 AHMET AKİF ÇOBAN İŞLETMECİ
582 ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ KARATEPE SERBEST
583 ŞANLIURFA 1 MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ECZACI
584 ŞANLIURFA 2 HÜSEYİN DOLAP OPERATÖR
585 ŞANLIURFA 3 RIDVAN SÖYLEMEZ İŞ ADAMI
586 ŞANLIURFA 4 İZZET ÇİFTÇİ TÜCCAR
587 ŞANLIURFA 5 AYŞE EROĞLU EV HANIMI
588 ŞANLIURFA 6 KASIM KARADAŞ AVUKAT
589 ŞANLIURFA 7 ZİYA AYDIN AVUKAT
590 ŞANLIURFA 8 DAVUT KÜÇÜK AVUKAT
591 ŞANLIURFA 9 AZİZ ŞAHAPOĞLU MUHASEBECİ
592 ŞANLIURFA 10 MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM TÜCCAR
593 ŞANLIURFA 11 BUŞRA MEN TARİHÇİ
594 ŞANLIURFA 12 ŞEYHİSA KOŞDAŞ ÖĞRENCİ
595 ŞANLIURFA 13 MEHMET YAŞUK İŞ ADAMI
596 ŞANLIURFA 14 İBRAHİM KAPLAN BANKACI
597 ŞIRNAK 1 ABDULLAH UMRAN EKİNCİ AVUKAT
598 ŞIRNAK 2 FAİK BUĞDAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
599 ŞIRNAK 3 NİZAR ÖZDEN DIŞ TİCARET
600 ŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞ SERBEST
AĞRI
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- EKREM ÇELEBİ
AKSARAY
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- İLKNUR İNCEÖZ
AMASYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
ANKARA 1. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13
1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA 2. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 11
1- MUSTAFA DESTİCİ
ANKARA 3. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 12
1- MEHMET NACİ BOSTANCI
ANTALYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 16
1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ARDAHAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- ORHAN ATALAY
ARTVİN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- ERTUNÇ ERKAN BALTA
AYDIN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8
1- MUSTAFA SAVAŞ
BALIKESİR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 9
1- ADİL ÇELİK
BARTIN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- YILMAZ TUNÇ
BATMAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- ZİVER ÖZDEMİR
BAYBURT
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 1
1- FETANİ BATTAL
BİLECİK
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- SELİM YAĞCI
2- HALİL ELDEMİR
BİNGÖL
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- CEVDET YILMAZ
2- FEYZİ BERDİBEK
3- ZEKİ KORKUTATA
BİTLİS
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- CEMAL TAŞAR
2- VAHİT KİLER
3- FEVZİ TAŞDEMİR
BOLU
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- ARZU AYDIN
BURDUR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- BAYRAM ÖZÇELİK
BURSA 1. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10
1- HAKAN ÇAVUŞOĞLU
BURSA 2. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10
1- EFKAN ALA
ÇANAKKALE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- BÜLENT TURAN
ÇANKIRI
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
ÇORUM
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- AHMET SAMİ CEYLAN
DENİZLİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8
1- CAHİT ÖZKAN
DİYARBAKIR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 12
1- MEHMET MEHDİ EKER
DÜZCE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- FAHRİ ÇAKIR
EDİRNE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- FATMA AKSAL2- İLYAS AKMEŞE
ELAZIĞ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- METİN BULUT
ERZİNCAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- SÜLEYMAN KARAMAN
ERZURUM
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- RECEP AKDAĞ
ESKİŞEHİR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7
1- NABİ AVCI
GAZİANTEP
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14
1- ABDULHAMİT GÜL
GİRESUN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- CEMAL ÖZTÜRK
GÜMÜŞHANE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- HACI OSMAN AKGÜL
HAKKARİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- HUSRET DİNÇ
HATAY
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 11
1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
IĞDIR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- AHMET TUTULMAZ
ISPARTA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
İSTANBUL 1. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 35
1- BERAT ALBAYRAK
İSTANBUL 2. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 28
1- SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL 3. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 35
1- NUMAN KURTULMUŞ
İZMİR 1. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14
1- BİNALİ YILDIRIM
İZMİR 2. BÖLGE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14
1- HAMZA DAĞ
KAHRAMANMARAŞ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8
1- MAHİR ÜNAL
KARABÜK
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- CUMHUR ÜNAL
KARAMAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- RECEP ŞEKER
KARS
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- AHMET ARSLAN
KASTAMONU
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- HAKKI KÖYLÜ
KAYSERİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10
1- MEHMET ÖZHASEKİ
KIRIKKALE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- RAMAZAN CAN
KIRKLARELİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- SELAHATTİN MİNSOLMAZ
KIRŞEHİR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- MUSTAFA KENDİRLİ
KİLİS
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
KOCAELİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13
1- FİKRİ IŞIK
KONYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15
1- AHMET SORGUN
KÜTAHYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- AHMET TAN
MALATYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- BÜLENT TÜFENKCİ
MANİSA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 10
1- MURAT BAYBATUR
MARDİN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- ŞEHMUZ DİNÇER
MERSİN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 13
1- LÜTFİ ELVAN
MUĞLA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7
1- MEHMET YAVUZ DEMİR
MUŞ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NEVŞEHİR
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- MUSTAFA AÇIKGÖZ
NİĞDE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- YAVUZ ERGUN
ORDU
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- ŞENEL YEDİYILDIZ
OSMANİYE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
RİZE
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- HAYATİ YAZICI
SAKARYA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7
1- ALİ İHSAN YAVUZ
SAMSUN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 9
1- AHMET DEMİRCAN
SİİRT
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- OSMAN ÖREN
SİNOP
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- NAZIM MAVİŞ
SİVAS
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- İSMET YILMAZ
ŞANLIURFA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 14
1- AHMET EŞREF FAKIBABA
ŞIRNAK
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- RİZGİN BİRLİK
TEKİRDAĞ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 7
1- MUSTAFA ŞENTOP
TOKAT
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- YUSUF BEYAZIT
TRABZON
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6
1- MUHAMMET BALTA
TUNCELİ
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 2
1- HAKAN ÖZER
UŞAK
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- MEHMET ALTAY
VAN
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 8
1- OSMAN NURİ GÜLAÇAR
YALOVA
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3
1- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
YOZGAT
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4
1- BEKİR BOZDAĞ
ZONGULDAK
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5
1- POLAT TÜRKMEN
MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ!
ADANA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
2 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI
3 CAHİT ÖZTOK LİSE İŞADAMI
4 YUSUF BAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
5 MUSTAFA İZGİOĞLU LİSE İŞLETMECİ
6 ÇAĞRI ŞAHİN ÜNİVERSİTE MEMUR
7 FİRDEVS CİNGÖZLER LİSE İŞLETMECİ
8 YEŞİM AKKAŞ ÜNİVERSİTE ECZACI
9 ARZU BÜYÜKNACAR LİSE İŞKADINI
10 DİREN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
11 AZİZ SÖKMEN ÜNİVERSİTE MEMUR
12 MEHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
13 NESLİHAN GÖK YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
14 MUSTAFA EREN LİSE İŞADAMI
15 HASAN ÇALIŞ LİSE İŞADAMI
ADIYAMAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SELİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI
2 ÖZGÜN TOPRAK ÜNİVERSİTE ECZACI
3 ÖMER YILDIRIM LİSE EMEKLİ MEMUR
4 SAMİ GÜLER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
5 ALİCAN DOĞAN LİSE İŞADAMI
AFYON
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET TAYTAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI
2 TURAN CİVELEK YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
3 MUHARREM GÜNAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
4 ERSAN ÖZGÜR DOKTORA BÜROKRAT
5 İSMAİL KARNIBÜYÜK ÜNİVERSİTE SERBEST
6 İBRAHİM AKSU ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
AĞRI
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AYDIN ŞİMŞEK LİSE EMEKLİ
2 RAHMİ DURU ORTAOKUL ESNAF
3 SERVET AL ÜNİVERSİTE EMEKLİ MEMUR
4 REYHAN DOĞANCI ÜNİVERSİTE ESNAF
AMASYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KADİR KUTAY SAMSUN ÜNİVERSİTE ESNAF
2 MURAT SUŞEHİRLİ LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ
3 ERGANİ CANBOLAT ÜNİVERSİTE ASTSUBAY
ANKARA (1)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ZUHAL TOPÇU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
3 EYÜP YILDIZ LİSE HALKLA İLİŞKİLER
4 DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
6 LEVENT ÇAĞLANCI ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 ŞENİZ SEZGİN YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER
8 CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
9 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
10 FATİH MORMENEKŞE YÜKSEK LİSANS UZMAN
11 NEVİN KORKMAZ ÜNİVERSİTE SİGORTACI
12 KENAN FİDAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
13 SELİM ŞAHİN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
ANKARA (2)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
2 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI
3 ABDULLAH AĞAR ÜNİVERSİTE YAZAR-DANIŞMAN
4 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 NAİM YANIK LİSE İŞÇİ
6 GÖKHAN AĞDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 SERDAR BİLGİLİ ÖN LİSANS YÖNETİCİ
8 AYDIN ERKOÇ LİSE İŞADAMI
9 VEDAT KÖSEOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU
10 EROL ELİDEMİR LİSE İŞADAMI
11 MEHMET YURTOĞLU LİSE İŞ ADAMI
ANKARA (3)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI
2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
3 FATİH ÇETİNKAYA LİSE MÜTEAHHİT
4 ŞÜKRÜ ALNIAÇIK ÜNİVERSİTE GAZETECİ
5 ABDULLAH BAHADIR ALPEREN YÜKSEK LİSANS AVUKAT
6 DURDU MEHMET KÖŞ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
7 HAKAN DOĞRU ÜNİVERSİTE AVUKAT
8 ALTUĞ BARIŞ DOĞAN YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ
9 EMRE KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10 HÜSEYİN YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
11 HAYDAR DURAN ORTAOKUL YÖNETİCİ
12 ŞABAN IŞIK LİSE EMEKLİ
ANTALYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ABDURRAMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
4 HÜSEYİN YILDIZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
5 TUNCAY TEMUR YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6 İLKNUR FİDAN KEPEZ LİSE TURİZM
7 MEHMET ALİ TUNA ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI
8 YETER KESKİN ÖTELEŞ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
9 ZİYA YILDIRIM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
10 ÖMER ÖZBEK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
11 MUSTAFA KÜRŞAD SERT ÜNİVERSİTE AVUKAT
12 SUAT AKGÜL DOKTORA EMEKLİ SUBAY
13 TÜMER EMEKSİZ LİSE EMEKLİ
14 ŞÜKRAN AKÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT
15 KÜRŞAD TATAR ÜNİVERSİTE KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
16 MUSTAFA HAKAN TOPCU LİSE İŞADAMI
ARTVİN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 OKAN AKTAŞ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
2 İSMİHAN ÖZCİHAN İLKOKUL ESNAF
AYDIN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN
2 GÜNTEKİN ŞİMŞEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 MUSTAFA PEKER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
4 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
5 FAİK AKKUŞ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
6 HATİCE ÖZCAN LİSE EMEKLİ MEMUR
7 SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI ÜNİVERSİTE İŞADAMI
8 SEYFETTİN TOSUN YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
BALIKESİR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET KABAN ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU
2 FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
3 SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER ÜNİVERSİTE MEMUR
4 FATMA SAVRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN / SANATÇI
5 HADİ SELİMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
6 BEYTULLAH DUYAR ÖN LİSANS ESNAF
7 MEHTAP AKGÜL ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU
8 KAMİL ÜRER ÜNİVERSİTE PLANLAMA UZMANI
9 SÜLEYMAN PEHLİVAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ
BİLECİK
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ
2 HASAN YILDIRIM LİSE ESNAF
BİNGÖL
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EMRE SOLMAZ ÖN LİSANS MEMUR
2 MURAT KÜÇÜK LİSE İŞÇİ
3 BURHAN BİNGÖL ORTAOKUL SERBEST
BİTLİS
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DAVUT DAY LİSE EMEKLİ MEMUR
2 CENGİZ KOÇAK LİSE EMEKLİ
3 DURSUN DUYAN ÜNİVERSİTE ORTAOKUL
BOLU
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ADEM EVCİL YÜKSEK LİSANS SERBEST
2 FERHAT BAĞCI ORTAOKUL SERBEST
3 SEMA KIŞLAK LİSE İŞLETMECİ
BURDUR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HİKMET ÖKTE ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
2 HÜSEYİN ÜNLÜ LİSE İŞLETMECİ
3 MURAT ARIK YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT
BURSA (1)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
2 KADİR ÇİTİL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 ENVER YILMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
4 MEHMET ALİ ADAK YÜKSEK LİSANS TEKNİK ÖĞRETMEN
5 ALİ OSMAN MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
6 YASEMİN MERİÇ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
7 KORKUT AKTAŞ LİSE MÜTEAHHİT
8 NECATİ ÇELİK ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMACI
9 ŞENAY USLU DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 AHMET BALSÜZEN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BURSA (2)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU DOKTORA SUBAY
2 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI
3 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI
4 EROL SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
5 HAYATİ BEDİR LİSE EMLAKÇI
6 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
7 EDİBE BİLGE ARICIOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
8 MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI ÜNİVERSİTE DİN ADAMI
9 ÜMİT KAPLAN ORTAOKUL EMEKLİ
10 CELAL ÇEKİL ORTAOKUL EMEKLİ
ÇANAKKALE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EVREN YALÇIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
2 NECİP FAZIL BAYRAM ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 ALİYE ERTOPÇU LİSE İŞ KADINI
4 ARDA BOZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇANKIRI
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KADİR ŞEKERCİ LİSE İŞADAMI
2 PELİN YILIK YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ
ÇORUM
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET AKİF ARAS ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
2 ALPARSLAN KARAPIÇAK LİSE İŞADAMI
3 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
4 ALPER BÜKER LİSE KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
DENİZLİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EMİN HALUK AYHAN YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI
2 MEHMET UZ LİSE SERBEST MESLEK
3 FERUDUN ÜNAL İLKOKUL İŞADAMI
4 GÜLAY ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 MEHMET ALTINTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 FERUDUN GİRESUN ÜNİVERSİTE MÜFETTİŞ
7 EMRAH KOZAK YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
8 ŞULE OCAKLIOĞLU LİSE ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET DEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
2 RABİA GÖRMEZ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
3 YILMAZ KAYAALP ORTAOKUL ESNAF
4 MENEKŞE AKTAŞ LİSE EV HANIMI
5 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL ESNAF
6 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI
7 MEHMET CENGİZ ARSLAN LİSE ESNAF
8 İBRAHİM AYTULUN İLKOKUL ESNAF
9 MEHMET TEKBARAN LİSE ESNAF
10 METİN DOĞUKAN YÜKSEK LİSANS DENETMEN
11 ŞAFİİ KOYUN İLKOKUL TÜCCAR
12 MEHMET TEYAR KARAKOÇ ORTAOKUL SERBEST MESLEK
EDİRNE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HAKAN ÖZKAN LİSE ESNAF
2 ERKAN GEGE ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
3 ASEF ULUTÜRK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
4 TANER ALBAYRAK LİSE İŞADAMI
ELAZIĞ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 OĞUZHAN DEMİR ÜNİVERSİTE ESNAF
2 MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ ÜNİVERSİTE KAMU İDARE MEMURU
3 ORHAN ÖZBEY DOKTORA AKADEMİSYEN
4 MESUT AKSAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
5 SAMİ SELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
ERZİNCAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 BEKİR AKSUN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
2 MUTLU ÖZDEMİR LİSE İŞADAMI
ERZURUM
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KAMİL AYDIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
2 ŞİMŞEK AKPINAR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
3 AHMET GÖKHAN YAZICI DOKTORA AKADEMİSYEN
4 ADEM YURDİGÜL ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR
5 SERHAT KILIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
6 İZZETTİN GENÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ESKİŞEHİR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 METİN NURULLAH SAZAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI
2 KADİR BIYIK ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 KAYIHAN ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
4 KEZBAN AKKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
5 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI
6 AYBERK KIRÇIN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
7 CÜNEYT AYDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
GAZİANTEP
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
2 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 MEHMET EJDER DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 HÜSEYİN KURT LİSE İŞADAMI
5 SERDAR ÇELİK LİSE MEMUR
6 MUSTAFA BOZGEYİK LİSE YÖNETİCİ
7 MERAL ÖZDEMİR ORTAOKUL EV HANIMI
8 MESUT FETTAHLIOĞLU LİSE İŞADAMI
9 BERAT GEYİK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
10 AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU LİSE EBE
11 SAYİT ÇAPAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
12 DAVUT KARABACAK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
13 HALİL BEYAZAY LİSE İŞADAMI
14 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI
GİRESUN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MÜJDAT ÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 YUSUF ŞÜKÜR LİSE İŞADAMI
3 SONER ALTUN ÜNİVERSİTE ESNAF
4 EBRU TURAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
GÜMÜŞHANE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSA KÜÇÜK LİSE İNŞAATÇI
2 AKIN ÜSTÜN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
HAKKARİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FATİH ÖZBEK LİSE SERBEST MESLEK
2 ŞAHMİR ŞEN LİSE ANTRENÖR
3 NACİ SEVİNÇ ORTAOKUL İŞÇİ
HATAY
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 LÜTFİ KAŞIKÇI YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE TEKNİK RESSAM
3 MEHMET ÇAĞRI ÇETİN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
4 ADNAN AKDAŞ LİSE MÜTEAHHİT
5 ORHAN NAMIK MURSALOĞLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN
6 AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN LİSE EV HANIMI
7 BEKİR AKKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
8 RECEP TUNCAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
9 İLHAMİ BOŞÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 HÜSEYİN ÜÇLER ORTAOKUL ESNAF
11 UYGAR POLAT YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
ISPARTA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ
2 ZÜBEYDE TURHAN LİSE ESNAF
3 ÖZGÜR İSMAİLOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU
4 ALİ ÖZKAN LİSE ÖĞRENCİ
MERSİN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 OLCAY KILAVUZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
3 BEKİR ÖZSU LİSE TAŞIMACILIK
4 UĞUR KILINÇ DOKTORA BAŞBAKANLIK UZMANI
5 OĞUZHAN GÜNGÖR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
6 MEHMET ALİ GÖKMEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
7 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN YÜKSEK LİSANS AVUKAT
8 HAYAL FUNDA ÖNDER ÜNİVERSİTE EMNİYET MENSUBU
9 DİLEK USLU VAR ÜNİVERSİTE İŞKADINI
10 MUSTAFA YALÇIN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ
11 MEHMET BÜYÜKTATLI YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMACI
12 YUNUS KIZIL YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
13 HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL (1)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI
5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT
9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI
11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR
12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI
13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ
14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI
16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT
18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ
20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR
22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF
23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI
24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR
31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI
32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK
33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ
34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT
35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT
İSTANBUL (2)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
4 MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI
5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI
7 FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK
8 MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ
10 EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11 ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST
13 AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
14 SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ
15 BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF
16 FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT
17 MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
18 HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER
19 UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF
20 HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
21 FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ
22 MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI
23 FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT
24 TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
25 UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ
26 ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI
27 HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON
28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL (3)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 ARZU ERDEM
4 AHMET YİĞİT YILDIRIM
5 ERDEM KARAKOÇ
6 VOLKAN YILMAZ
7 DAVUT HASKIRIŞ
8 MUSTAFA ERTEKİN
9 FAZLI YURDABAK
10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11 YAVUZHAN ALTUN
12 BEKİR SITKI KARAUSTA
13 BAHATTİN ŞENGÜL
14 ARİFE PEKER
15 ALİ DOĞAN
16 TAYYAR ŞAFAK
17 SİBEL KAZAR
18 ALPER KÜNKÜL
19 RIZA PEKER
20 EKREM SARISOY
21 ERGÜN SİLLER
22 AYDIN İNCE
23 MEHMET GÜRBÜZ
24 YUNUS TÜRK
25 OSMAN AKBAŞ
26 TANER KIRHAN
27 MEHMET BÜYÜKCANGA
28 METİN YAZAR
29 HİMMET TATAR
30 ALİ EKBER YEŞİL
31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32 AYHAN ATMACA
33 ADİL CEYLAN
34 TAHİR PALA
35 AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ
İZMİR (1)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN
2 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI
3 CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU
4 BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ
5 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
6 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
7 AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI
8 SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ
9 EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
10 GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ
11 FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
12 GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ
13 RECEP ALİ COŞKUN
14 SÜLEYMAN SARI
İZMİR (2)
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU
3 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ
5 EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
6 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
7 CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA
8 BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR
9 CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ
10 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ
11 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
12 RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN
13 FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR
14 FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KARS
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KADİR ŞEYDA
2 FATİH ÇİNAN
3 KEREM ÇAVLI
KASTAMONU
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HACI İBRAHİM MAŞALACI YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
2 TARIK ZİYA ÇAĞILCI ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
3 MUHARREM AVCI DOKTORA AKADEMİSYEN
KAYSERİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2 MUSTAFA BAKİ ERSOY ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 SERAP ŞULE KALIN ÜNİVERSİTE TERCÜMAN
4 MAZHAR GÜNDOĞ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM / OTELCİLİK
6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR
7 RİFAT AÇIKGÖZ LİSE GAZETECİ
8 İSA FERAH ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
9 EMİNE AFŞAR ÜNİVERSİTE TIBBİ TEKNOLOG
10 VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK LİSE ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SEMİH MERİÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KIRŞEHİR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 OĞUZ SULUSARAY YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU
2 ALİ AYDIN AKPINAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
KOCAELİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SAFFET SANCAKLI LİSE İŞADAMI
2 HİLAL ELMAS ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 ALPEREN ŞAKACI LİSE İNŞAATCI
4 ERTAN YILMAZ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
5 İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
6 SERKAN KURAL YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
7 GAMZE CAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ
8 VEDAT AKBULUT LİSE ANTRENÖR
9 KÜBRA GÜNDOĞDU ÜNİVERSİTE MİMAR
10 TOLGA ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
11 DURSUN FURUNCİ ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI
12 GÜRBÜZ ASLAN ÖN LİSANS MALİ MÜŞAVİR
13 ZEYNEP ADAK
KONYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSTAFA KALAYCI
2 ESİN KARA
3 CELİL ÇALIŞ
4 AHMET FATİH ÇALIŞ
5 SEFA LÖK
6 YUNUS EMRE TEKİNSOY
7 YUNUS ÖĞÜTÇÜ
8 FARUK SONKAYA
9 ÖZLEM SARIOĞLU
10 SEDAT GÖNCÜ
11 MUSTAFA AYGÜN
12 SALİH AKÇA
13 TÜRKER AYDOĞDU
14 AYTEKİN MART
15 BİLAL YİĞİT
KÜTAHYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET ERBAŞ ÜNİVERSİTE MEMUR
2 EROL ALPERTÜRK LİSE KUYUMCU
3 RIZA KENAN UZMAN ÖN LİSANS GAYRİMENKUL DANIŞMANI
4 SELAHATTİN USLU ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ
5 SEDAT KABAAĞAÇ LİSE İŞADAMI
MALATYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET CELAL FENDOĞLU LİSE TURİZM VE OTELCİLİK
2 ÖMER EKİCİ LİSE İŞ ADAMI
3 BURHAN COŞKUN DOKTORA AKADEMİSYEN
4 ADİL ZEREYLİ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
5 AYSEL YÜZER ÜNİVERSİTE EMEKLİ
6 BEKİR ENES ÇAPAROĞLU LİSE ÖĞRENCİ
MANİSA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ERKAN AKÇAY
2 NURULLAH SAVAŞ
3 MESUT BAYRAM LAÇALAR
4 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
5 MUSA AKÇAY
6 SEVAL BAŞKESEN
7 MUSTAFA KARAKAŞ
8 ŞİNASİ ŞAVRAN
9 NADİR SARI
10 CELALETTİN ÇABUK
KAHRAMANMARAŞ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SEFER AYCAN DOKTORA TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ZUHAL KARAKOÇ DORA YÜKSEK LİSANS MÜFETTİŞ
3 FATİH MEHMET CEYHAN DOKTORA İŞADAMI
4 SERMET YILDIZ ORTAOKUL ÇİFTÇİ
5 ÖMER ÖZKAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
6 ZAFER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 NUSRET GÜLOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
8 MUSTAFA PEHLİVAN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
MARDİN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET VEYSİ OĞUZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
2 MEHMET HAŞİM ORUÇ ÜNİVERSİTE POLİS MEMURU
3 AHMET KAHRAMAN LİSE SERBEST
4 AVVAT AY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
5 FERHAN BOZKUŞ LİSE TİCARET
6 MEHMET VEYSİ BULUT LİSE MÜTEAHHİT
MUĞLA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET ERDOĞAN LİSANS MÜLKİ İDARE AMİRİ
2 HACI ÇELİK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 SALİH SOYKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL ÜNİVERSİTE YASAMA DANIŞMAN
5 ERTUĞRUL AVCI ÜNİVERSİTE MADENCİ
6 SERKAN ŞAFAK LİSE İŞADAMI
7 TEMEL IRMAK ORTAOKUL GAZETECİ
MUŞ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 RAHMİ YENİBAHAR LİSE EMEKLİ MEMUR
2 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI
3 ŞEHMUS ÇEKİL ÜNİVERSİTE MEMUR
4 ADNAN KOYUNCU LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ
NEVŞEHİR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 FAZLI KOÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
NİĞDE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ALAATTİN SONAT YÜKSEK LİSANS SERBEST MESLEK
2 İBRAHİM ULUÇAY ÜNİVERSİTE MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
3 MURAT FAHRİ ERTUL ÜNİVERSİTE AVUKAT
ORDU
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CEMAL ENGİNYURT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
2 FAZLI YÜKSEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
3 HURŞİT SERHAT ŞAHİN ORTAOKUL İŞADAMI
4 SELÇUK YÜCESAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
5 SEMANUR AKBOLAT ÜNİVERSİTE SİGORTACI
6 SEVİNÇ AKSOY İLOKUL EV HANIMI
RİZE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SERKAN BİRBEN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2 SEMRA AKSU ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 MEHMET CAN TÜFEKÇİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
SAKARYA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL YÜKSEK LİSANS AVUKAT
2 MEHMET EMİN KABA ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 HASAN BALABAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 ALİ DOĞAN LİSE İŞADAMI
5 TOLGAHAN ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
6 ŞERAFETTİN KAYA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
7 MELİHŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE SİGORTACI
SAMSUN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ERHAN USTA
2 ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
3 MURAT CAMADAN
4 ERDEM OKAN
5 CEMALETTİN KOLA
6 YÜKSEL ÜNAL
7 MİNE AKTAŞ
8 YAKUP AKIN
9 HAMİ KORKMAZLI
SİİRT
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FARAÇ ÇELEBİ İLKOKUL İŞADAMI
2 ZEYDİN ÖZCAN ORTAOKUL ESNAF
3 SEYDAN DANIŞ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
SİNOP
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ALİ ÇAKIR
2 HASAN PARLAK
SİVAS
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET ÖZYÜREK LİSE İŞADAMI
2 VOLKAN UYGUNUÇARLAR ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 FERHAT DOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
4 KENAN ÇARBOĞA YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
5 İLKER İPEK YÜKSEK LİSANS AVUKAT
TEKİRDAĞ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KORAY ÖNSEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 ÇIĞIR DOĞU ZORLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
3 MUSTAFA YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
4 RECEP ÇALIŞKAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
5 MUHAMMER VAROL LİSE MÜTEAHHİT
6 ZEHRA ÇALIŞKAN LİSE MUHASEBECİ
7 OKTAY ÜSTÜN
TOKAT
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YÜCEL BULUT
2 CAHİT AÇIKLI
3 MUSTAFA ERSAGUN DALAN
4 SERHAT BİLGİN
5 FİLİZ YILMAZER
TRABZON
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NİHAT BİRİNCİ ORTAOKUL İŞADAMI
2 İBRAHİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
3 MURAT AKSOY YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MHENDİSİ
4 EMİRHAN SEÇKİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
5 İSMAİL HAKKI KALYONCU DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
6 EMBİYA CEVAHİR ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
TUNCELİ
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSTAFA KEMAL DUYGULU DOKTORA TIP DOKTORU
2 HAYDAR ERİŞTİ ÜNİVERSİTE MEMUR
ŞANLIURFA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ
2 ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
3 HALEF KILIÇ ORTAOKUL ÇİFTÇİ
4 HALİT YILDIZ İLKOKUL EMLAKÇI
5 HALİL BAKIŞ LİSE SERBEST
6 MEHMET ARPACI LİSE İŞÇİ
7 NECMİ SOLHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
8 MAHMUT SAYIK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
9 MUHAMMED ENES YILMAZ LİSE ÖĞRENCİ
10 İBRAHİM HALİL ARITÜRK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
11 ECEVİT ÇİFTÇİ LİSE MÜTEAHHİT
12 İSMET SARMACA İLKOKUL SERBEST MESLEK
13 ALİ HAYDAR KARA ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
14 MEHMET EROL DUYAR YÜKSEK LİSANS EMNİYET MENSUBU
UŞAK
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHTEREM KURUÇAY LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ
2 AHMET GÜRTEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
3 MUHAMMET FATİH ERDOĞAN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
VAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 REMAZAN ÜÇBAŞ ORTAOKUL İNŞAATÇI
2 ŞAHİN YAĞAR ÖNLİSANS İŞADAMI
9 YAHYA CANCAN LİSE SERBEST
10 ABDULSELAM ARVAS ÜNİVERSİTE ESNAF
11 YAŞAR ARAS İLKOKUL İŞADAMI
12 MEHMET POLAT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
13 İZZET ŞEVKETOĞLU ÜNİVERSİTE MEMUR
14 NURETTİN KERETAŞ İLKOKUL SERBEST
YOZGAT
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM ETHEM SADEF LİSE İŞADAMI
2 YUSUF MERTOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
3 OSMAN GÖZAN LİSE İŞADAMI
4 AHMET ÖZBEK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
ZONGULDAK
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HAMDİ AYAN ÖN LİSANS MADEN TEKNİKERİ
2 ABDULLAH BEKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 FEHMİ NUHOĞLU ÜNİVERSİTE ESNAF
4 TANER KAYI ÜNİVERSİTE MEMUR
5 SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI LİSE EV HANIMI
AKSARAY
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 RAMAZAN KAŞLI LİSE İŞADAMI
2 SEFER ALKAN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
3 AYSUN HIZLI OKUR ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
4 FATİH ÖNEMLİ LİSE İŞADAMI
BAYBURT
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İDRİS AYDIN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
KARAMAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HÜSEYİN KORKMAZ LİSE SERBEST MESLEK
2 TURAN ŞENER DOKTORA AKADEMİSYEN
3 ABDULLAH KALKAN
KIRIKKALE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 MURAT ABALI ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 ÖMER DEDEBALİ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
BATMAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 BEHÇET DENİZ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
2 MÜJGAN ARSLAN YÜKSEK OKUL SERBEST ÖZEL
3 HAYRETTİN BEKTAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
4 CEMİL GÜZEL LİSE ESNAF
5
ŞIRNAK
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HAKİM ZEYREK
2 YASİN BENEK
3 COŞKUN GÜNDÜZ
4
BARTIN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ORHAN KIŞANLI YÜKSEK LİSANS UZMAN DOKTOR
2 SAVAŞ BUYURMAN ORTAOKUL ESNAF
ARDAHAN
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SEVİM KÖSELİÖREN LİSE İŞ KADINI
2 MÜTALİP AKCI LİSE SERBEST MESLEK
IĞDIR
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAŞAR KARADAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
2 YENİŞ ÇELİKTEN ÜNİVERSİTE YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
YALOVA
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN TOPÇULAR LİSE EMEKLİ
2 ALİ OĞUZ BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
3 METE ÖRNEK YÜKSEK LİSANS PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
KARABÜK
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SEYİT AHMET KARABACAK ORTAOKUL YÖNETİCİ
2 ÇETİN İPEK ÖN LİSANS İŞADAMI
3 AHMET DÖNMEZ ORTAOKUL SERBEST MESLEK
KİLİS
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN MISIRLIGİL ORTAOKUL ŞİRKET MÜDÜRÜ
2 ABDULLAH ALPDAĞ İLKOKUL GAZETECİ
OSMANİYE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DEVLET BAHÇELİ DOKTORA İTKİSATCI
2 RUHİ ERSOY DOKTORA AKADEMİSYEN
3 ZAFER BİÇER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
4 MEHMET VURAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
DÜZCE
SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ÜMİT YILMAZ ÜNİVERSİTE ECZACI
2 YUSUF ARSLAN DOKTORA AKADEMİSYEN
3 ZEKERİYA İLÇE DOKTORA AKADEMİSYEN
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
ADANA 01 AYHAN BARUT
ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL
AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK
AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER
ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL
ANKARA 2 1 MURAT EMİR
ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ
ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL
ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN
BALIKESİR 1 AHMET AKIN
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU
BATMAN 1 AYHAN IŞIK
BAYBURT 1 İKBAL OKUR
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN
BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA
BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER
BOLU 1 TANJU ÖZCAN
BURDUR 1 MEHMET GÖKER
BURSA 1 1 LALE KARABIYIK
ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY
ÇORUM 1 TUFAN KÖSE
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA
DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL
DÜZCE 1 ZAFER TEBER
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL
ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN
ERZURUM 1 NACİ TURAN
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER
GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA
GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI
GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR
IĞDIR 1 METİN OVA
ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN
İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY
İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ
KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN
KİLİS 1 ALİ TUNA
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET
KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP
MALATYA 1 VELİ AĞBABA
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL
MARDİN 1 MAHMUT DUYAN
MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL
MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN
MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER
ORDU 1 SEYİT TORUN
OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ
RİZE 1 REMZİ KAZMAZ
SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ
SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK
SİİRT 1 CAHFER SAKLAN
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ
SİVAS 1 ULAŞ KARASU
ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK
ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK
TOKAT 1 KADİM DURMAZ
TRABZON 1 AHMET KAYA
TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU
UŞAK 1 ÖZKAN YALIM
VAN 1 MEHMET KURUKCU
YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL
YOZGAT 1 ALİ KEVEN
ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ
HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
ADANA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-TULAY HATIMOĞULLARI
4 BARIŞ KARABIYIK
5-SONGÜL AYDIN
6-ZEYNEL KETE
7-BERİTAN ÖNEN
8-AHMET KILIÇ
9-ROZERİN TOSUN
10-İBRAHİM YAKUT
11-TÜRKAN BAKIR
12-CEMİL ÖZEN
13-ZOZAN EFETÜRK
14-ÖMER ULUÇAY
15-DENİZ VAROL
ADIYAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HASAN BASRİ YORULMAZ
2-HAYRİYE KORKMAZ
3-MAHMUT ÖZDEMİR
4-BİRSEN TUNÇ
5-MEHMET SELİM ÖZBEK
AFYONKARAHİSAR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NEVİN AYTEKİN
2-MEMET ŞERİF ÇELİK
3-BELMA KORAY
4-MEHMET EMİN GERZ
5-GÜLSEREN KARATAŞ
6-İSMAİL YILMAZ
AĞRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-BEDRAN ÖZTÜRK
AMASYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HAMZA YILMAZ
2-MİTHAT ÇELİK
3-CEMAL KİRLİ
ANKARA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
3-EMİNE KAYA
4-İSHAK KOCABIYIK
5-DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
6-GAZİ OTİ
7-CENNET AVCI
8-CEYHUN AKIN
9-DİLEK ER TÜRK
10-ERDEM ÖRT
11-EBRU DEMİR
12-REMZİYE GÜÇLÜ
13-ERDAL ATAŞ
ANKARA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NURAY TÜRKMEN CANLI
ANKARA 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-VELİ SAÇILIK
2 NAZIM KARAKURT
ANTALYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KEMAL BÜLBÜL
ARTVİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-RECEP DEMİRCİ
2 EMİN EKİNCİ
AYDIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FERHAT TUNÇ
BALIKESİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NESİBE YÖYLER
BİLECİK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FEHMİ KORKMAZ
BİNGÖL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ERDAL AYDEMİR
BİTLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
BOLU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KENAN BALTA
2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
BURDUR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-BEKİR ÇİÇEK
2 TANER TAŞ
BURSA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YÜKSEL AKGÜN
BURSA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET EMİN ADIYAMAN
ÇANAKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BÜLENT KÖREĞİ
ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NAZLI ÇOBAN
2- HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT
ÇORUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BEKTAŞ İLHAN EKE
DENİZLİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ŞERİFE YILDIRIM
DİYARBAKIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
EDİRNE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ELAZIĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 CEVDET KONAK
ERZİNCAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
2 İBRAHİM BOZKURT
ERZURUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET KASIM FIRAT
ESKİŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HÜSEYİN DEMİR
GAZİANTEP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MAHMUT TOĞRUL
GİRESUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HALİL KARAVELİOĞLU
GÜMÜŞHANE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEYİT KARTAL
2 YILMAZ TAŞ
HAKKARİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-LEYLA GÜVEN
HATAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
ISPARTA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEVLÜT SABUNCU
MERSİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FATMA KURTULAN
İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 PERVİN BULDAN
İSTANBUL 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AHMET ŞIK
İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TURGUT ÖKER
1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
İZMİR 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MURAT ÇEPNİ
KARS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AYHAN BİLGEN
KASTAMONU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN GÖKOĞLU
2 İSMAİL ÇAVĞA
KAYSERİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 KADRİ ERENER
KIRKLARELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FARUK ÖZDEL
KIRŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-GÖKHAN AKIN
KOCAELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
KONYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BÜLENT KILIÇ
KÜTAHYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDURAHMAN ADIYAMAN
MALATYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET TUNCEL
MANİSA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-LEZGİN BOTAN
KAHRAMANMARAŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN BAKIR
MARDİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MİTHAT SANCAR
MUĞLA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SULTAN ÖZCAN
MUŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
NEVŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-İRFAN TURAN
NİĞDE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET SALİH İTAH
ORDU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MESUT BİLGİ
RİZE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NECMETTİN DURMUŞ
SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ÇİÇEK ARIÇ
SAMSUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEDİHA OYA YAĞCI
SİİRT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
SİNOP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AYŞE GÜL KAFKAS
SİVAS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SALİM KAPLAN
TOKAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ERDAL BEKTAŞ
TRABZON HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN TAKA
TUNCELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ALİCAN ÖNLÜ
ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
UŞAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SÜLEYMAN SÖZKESEN
VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEZAİ TEMELLİ
YOZGAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YUSUF ARAN
ZONGULDAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
5-EVLİYA GÜDAN
AKSARAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEYİT MEHMET KESKİN
BAYBURT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ŞEMSETTİN TAKVA
KARAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-CEMİL YALÇIN
KIRIKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-DOĞAN ANĞAY
BATMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-İDRİS BALUKEN
ŞIRNAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ABDULLAH GÜNGEN
BARTIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YILMAZ TOPALOĞLU
ARDAHAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-TAŞKIN AKTAŞ
IĞDIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KIZNAZ TÜRKELİ
YALOVA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ALİ FUAT HATİP
KARABÜK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ENSAR TOPAL
KİLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KASIM KISA
OSMANİYE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AHMET EKEN
DÜZCE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YAHYA MACİT
SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
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