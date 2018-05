Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Listeye göre AK Parti'de adayların yaş ortalaması 44 olurken 25 yaş altı adayların sayısı ise 57 oldu. En yaşlı aday ise 70 yaşındaki Mardin 4. sıra adayı Ahmet Munip Yıldızoğlu oldu. AK Parti'nin yanı sıra MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin milletvekili aday listesini isim isim sıra sıra sizler için hazırladık.





ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADAY LİSTESİ

ADANA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15

1- JÜLİDE SARIEROĞLU

2- TAMER DAĞLI

3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

4- AHMET ZENBİLCİ

5- ABDULLAH DOĞRU

6- SEVİL CAN

7- MUHAMMED AKSOY

8- SAMİR ALTUNKAYNAK

9- RAMAZAN ÇIRAK

10- EROL KAHRAMAN

11- REŞAN ARLIER

12- NECİP FAZIL CENGİL

13- MEHMET GAZİOĞLU

14- MUHAMMED ZEKİ AÇ

15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU

ADIYAMAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5

1- AHMET AYDIN

2- İBRAHİM HALİL FIRAT

3- MUHAMMED FATİH TOPRAK

4- YAKUP TAŞ

5- ABDULAZİZ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6

1- VEYSEL EROĞLU

2- ALİ ÖZKAYA

3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN

4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR

5- MEHMET ZEYBEK