CHP'de kılıçlar çekildi. 24 Haziran'a hazırlıksız yakalanan Ana Muhalefet, çatı adayı bulamayınca Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Ancak bu da kimseyi memnun etmedi.
Partide, "Muharrem'i çiz, mührü CHP'ye vur" fısıltısı kulaktan kulağa iletildi. İnce taraftarları isyan etti: Ne mitinglere geliyorlar, ne de para veriyorlar. İyice yalnız kaldık!
ZAFER ŞAHİN
Partide, "Muharrem'i çiz, mührü CHP'ye vur" fısıltısı kulaktan kulağa iletildi. İnce taraftarları isyan etti: Ne mitinglere geliyorlar, ne de para veriyorlar. İyice yalnız kaldık!
ZAFER ŞAHİN
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