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'de 'ince' fısıltı

'liler zoraki gösterdikleri 'yi yalnız bıraktı. "Zaten kazanamaz. Bari partiyi kaptırmayalım" diye kulislere başladı

CHPde ince fısıltı
'de kılıçlar çekildi. 24 Haziran'a hazırlıksız yakalanan Ana Muhalefet, çatı adayı bulamayınca 'yi aday gösterdi. Ancak bu da kimseyi memnun etmedi.

Partide, "Muharrem'i çiz, mührü CHP'ye vur" fısıltısı kulaktan kulağa iletildi. İnce taraftarları isyan etti: Ne mitinglere geliyorlar, ne de para veriyorlar. İyice yalnız kaldık!

ZAFER ŞAHİN
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