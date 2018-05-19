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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Keçileri kaçırmadı!
  2. Rol kesti!

Ateş parçası

’ta 2.5 yaşındaki , köpeğin peşine takılıp kayboldu. Herkes seferber oldu. ormanda geçiren çocuk, 12 saat sonra içi su dolu havuzu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu

Ateş parçası
'da ormanda kaybolan minik , 'u seferber etti. Olimpos Turizm Merkezi'ndeki bir tatil köyünde çalışan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş (2.5), önceki gün saat 18.30 sıralarında köpeği 'Frida'nın peşine takılarak ormanlık alana girdi. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, jandarmadan yardım istedi. Ekipler, çocuğu bulmak için harekete geçti. Uygur çiftinin köpeği 'Frida', gece yarısı tatil köyüne dönerken, Ateş'in izine ulaşılamadı. Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler Frida'yı takip etmeye başladı. Frida'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine, ekipler aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı. tek başına ormanda geçiren minik Şems, sabah saat 06.30'da içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğu dikkatli şekilde olduğu yerden alan jandarma ekipleri, Şems'i ailesine ulaştırdı. Baba Hakan Uygur, "Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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