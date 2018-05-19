Antalya'da ormanda kaybolan minik Şems Ateş, Olimpos'u seferber etti. Olimpos Turizm Merkezi'ndeki bir tatil köyünde çalışan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş (2.5), önceki gün saat 18.30 sıralarında köpeği 'Frida'nın peşine takılarak ormanlık alana girdi. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, jandarmadan yardım istedi. Ekipler, çocuğu bulmak için harekete geçti. Uygur çiftinin köpeği 'Frida', gece yarısı tatil köyüne dönerken, Ateş'in izine ulaşılamadı. Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler Frida'yı takip etmeye başladı. Frida'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine, ekipler aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Geceyi tek başına ormanda geçiren minik Şems, sabah saat 06.30'da içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğu dikkatli şekilde olduğu yerden alan jandarma ekipleri, Şems'i ailesine ulaştırdı. Baba Hakan Uygur, "Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Ateş parçası
Olimpos’ta 2.5 yaşındaki Şems Ateş, köpeğin peşine takılıp kayboldu. Herkes seferber oldu. Geceyi ormanda geçiren çocuk, 12 saat sonra içi su dolu havuzu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu
Etiketler: Şems Ateş , Antalya , Geceyi , Olimpos , kayıp çocuk
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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