Erzurum’da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri park halindeki 8 araca çarptı inşaat temeline düştü

Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, LPG'li bazı araçlarda gaz kaçağı kontrolü yaptı.

Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)

Kazaya tanık olan Lokman Toptaş, "Beton mikseri aşağıdan yukarıya süratli bir şekilde gelirken park halindeki araçlara çarparak inşaat alanına düştü. Hemen mikser şoförüne koştuk baktık sağdı. Sürücüyü ambulans alıp götürdü. Diğer araçlarda yaralı yok ama çoğu büyük hasar aldı" diye konuştu.