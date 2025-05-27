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Erzurum'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri park halindeki 8 araca çarptı inşaat temeline düştü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.

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Erzurum’da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri park halindeki 8 araca çarptı inşaat temeline düştü

Erzurum'da sürücü Serkan K.'nin kontrolünü kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada Serkan K. yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.

Erzurum'da beton mikseri araçları biçti!

PARK HALİNDEKİ 8 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde meydana geldi.

Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)

Yeni yerleşim alanındaki binaya beton taşıyan Serkan K. yönetimindeki 25 RA 980 plakalı beton mikseri inşaatta çalışan işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp yaklaşık 100 metre ilerideki inşaatın temeline düştü.

Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yan yatan beton mikserinin yaralanan sürücüsü Serkan K., çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)

Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, LPG'li bazı araçlarda gaz kaçağı kontrolü yaptı.

Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)Beton mikserinin çarptığı araçlar hurdaya döndü. (AA)

Kazaya tanık olan Lokman Toptaş, "Beton mikseri aşağıdan yukarıya süratli bir şekilde gelirken park halindeki araçlara çarparak inşaat alanına düştü. Hemen mikser şoförüne koştuk baktık sağdı. Sürücüyü ambulans alıp götürdü. Diğer araçlarda yaralı yok ama çoğu büyük hasar aldı" diye konuştu.

Kazaya tanık olan Lokman Toptaş (AA)Kazaya tanık olan Lokman Toptaş (AA)

KIYAMET KOPTU SANDIK
İnşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa ise kazada park halindeki aracının kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti." diye konuştu.

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