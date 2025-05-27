Erzurum'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri park halindeki 8 araca çarptı inşaat temeline düştü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.
Erzurum'da sürücü Serkan K.'nin kontrolünü kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada Serkan K. yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.
PARK HALİNDEKİ 8 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde meydana geldi.
Yeni yerleşim alanındaki binaya beton taşıyan Serkan K. yönetimindeki 25 RA 980 plakalı beton mikseri inşaatta çalışan işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp yaklaşık 100 metre ilerideki inşaatın temeline düştü.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yan yatan beton mikserinin yaralanan sürücüsü Serkan K., çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.