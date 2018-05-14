Para dolu çanta bulan temizlik işçisi, çantayı sahibine teslim etti. Kentte kahraman ilan edildi. Olay iki hafta önce Düzce'de meydana geldi. Temizlik işçisi olarak çalışan Ergin Verep, yerleri süpürürken, çöp kutusunun arkasında, içinde para ve altınların olduğu kadın çantası buldu. Soluğu karakolda aldı, çantayı polise teslim etti. Çantada 15 bin lira, 22 çeyrek altın ve 20 cumhuriyet altını olduğunu belirtildi. Ekipler, çantanın sahibini bulup teslim etti. Durumu öğrenen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise Verep'in 12 bin liralık borcunun ödenmesini sağladı. Bir maaş da ikramiye sözü verdi. 5 yıldızlı bir otelde tatil hediye etti. Verep şunları söyledi: "Biz hep yoksulduk, bu yüzden ilkokuldan sonra okuyamadım. Kimi zaman inşaatlarda çalıştım, kimi zaman başka işlerde ve yoksulluk hiç yakamı bırakmadı. Yoksul olmak ahlaklı ve dürüst olmaya engel değil ki. Babam, haram yemeyin, düşenin elinden tutun diye hep nasihat verirdi bize."
İnsanlık ölmemiş!
Düzce’de temizlik görevlisi Ergin Verep, para ve altın dolu çanta buldu. İçini bile açmadı. Sahibine ulaşmasını sağladı. Sözleri ise insanlık ölmemiş dedirtti: Yoksul olmak ahlaklı ve dürüst olmaya engel değil
Etiketler: Düzce , Ergin Verep
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.