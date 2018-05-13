Bakan doktor

Kaza dün Erzincan-Refahiye karayolu üzerinde yaşandı. Erzurum Yenişehir Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Ayhan Demir'in (48) kullandığı araç kontrolden çıktı. Yan yattı. Kazada, polis memuru Ayhan Demir ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu (18) yaralandı. Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programları dolayısıyla Sivas'tan karayoluyla kente giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kazayı görünce konvoyunu durdurup makam aracından dışarı çıktı. Yaralılara ilk müdahaleyi kendisi yaptı.
'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'
Bir süre sonra olay yerine giden sağlık ekipleri ise yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bakan Demircan da yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamaya yapan Demircan, "Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik. Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Demircan, dakikalarca yaralıların başında bekledi. Sonra da hastaneye gitti. İkilinin sağlık durumunu öğrendi.
'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'
Bir süre sonra olay yerine giden sağlık ekipleri ise yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bakan Demircan da yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamaya yapan Demircan, "Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik. Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Demircan, dakikalarca yaralıların başında bekledi. Sonra da hastaneye gitti. İkilinin sağlık durumunu öğrendi.
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