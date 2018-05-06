;
Yol Durumu
  1. Yerli teknoloji vurgusu
  2. Yeni hayat ABD

Tuzla’dan sözde müdürler çıktı

Tuzla’dan sözde müdürler çıktı
FETÖ'nün 'ndaki yapılanması desifre oldu. Hiyerarsik yapılanmada sözde sivil müdürler, basmüdür yardımcıları ve müdür yardımcılarının isimlerine ulasıldı. Yapılan detaylı incelemelerde Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlıgı'nda görev yapan ve okuyanlar arasındaki üst düzey isimlere ulasıldı. 15 Temmuz Darbe Girisimi'ne kadar 'nün Tuzla Piyade Okulu sorumlusu oldugu belirtilen "Bayram" kod adıyla bilinen ve "Müdür" konumunda olan sivil süpheli Erkan C. de yakalandı.

■ EMİR SOMER
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar