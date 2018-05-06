Tuzla’dan sözde müdürler çıktı

FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu'ndaki yapılanması desifre oldu. Hiyerarsik yapılanmada sözde sivil müdürler, basmüdür yardımcıları ve müdür yardımcılarının isimlerine ulasıldı. Yapılan detaylı incelemelerde Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlıgı'nda görev yapan ve okuyanlar arasındaki üst düzey isimlere ulasıldı. 15 Temmuz Darbe Girisimi'ne kadar FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu sorumlusu oldugu belirtilen "Bayram" kod adıyla bilinen ve "Müdür" konumunda olan sivil süpheli Erkan C. de yakalandı.
■ EMİR SOMER
■ EMİR SOMER
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