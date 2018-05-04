'Bank' şu işe!

Eğitimci bir çift, unutkanlığın bedelini çok pahalı ödedi! Antalya Alanya'da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu (31) ve akademisyen eşi Bora Uslu, geçen Pazartesi günü otomobil almak için bankadan 56 bin lira kredi çekti. Uslu çifti, 56 bin lirayı yanlarına alarak beğendikleri aracı kendilerine gösterecek arkadaşlarını bir bankta oturarak bekledi. Bir süre sonra beklenen kişi geldi. Uslu çifti, 56 bin liranın içinde bulunduğu siyah çantayı bankta unutarak parkı terk etti. 15 dakika sonra çantanın yanlarında olmadığını fark eden çift, hemen oturdukları banka gitti. Ancak para dolu siyah çanta yerinde değildi.
Bankta unuttuğu 56 bin lirası çalınan Rumeysa Uslu, "Ben psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikayetçi olmayacağız" dedi.
Çantanın çalındığını görünce yıkılan çift, polise müracaat etti. Ekipler, kaybolan 56 bin lirayı bulmak için harekete geçti. Polis, paranın unutulduğu bölgedeki MOBESE kameralarını inceledi. Kaybolan paranın bulunması için afiş hazırlandığını ve paranın kaybolduğu bankın çevresine astığını söyleyen Rumeysa Uslu, "Para banka kredisiydi. Bulan kişinin vicdanı varsa paramızı geri getirir. Getirirse ödül vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım" dedi.
Bankta unuttuğu 56 bin lirası çalınan Rumeysa Uslu, "Ben psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikayetçi olmayacağız" dedi.
Çantanın çalındığını görünce yıkılan çift, polise müracaat etti. Ekipler, kaybolan 56 bin lirayı bulmak için harekete geçti. Polis, paranın unutulduğu bölgedeki MOBESE kameralarını inceledi. Kaybolan paranın bulunması için afiş hazırlandığını ve paranın kaybolduğu bankın çevresine astığını söyleyen Rumeysa Uslu, "Para banka kredisiydi. Bulan kişinin vicdanı varsa paramızı geri getirir. Getirirse ödül vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım" dedi.
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