Köftehorlar

Türk mutfağının zenginliği, dünyanın iştahını kabarttı. Ancak bazı ülkeler, bizden öğrendikleri tarifleri kendilerine mal ederek insanları yıllarca kandırdı. İsveç'ten gelen itiraf ise bunun kanıtıydı. Dünya genelinde meşhur ettiği İsveç köftesi Türkiyeli çıktı. Her hafta farklı bir İsveç vatandaşının kontrolünde olan İsveç devletinin resmi Twitter hesabından dünyaca ünlü 'İsveç Köftesi' hakkında tarihi bir açıklama yapıldı. İsveç'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Charles'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" ifadeleri kullanıldı.
LAHANA DOLMASI VE KAHVE
Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını açıkladı. Mattson'ın açıklamalarına göre İsveç Kralı'nın not ettiği tarifler köfteyle sınırlı kalmadı. İskandinav ülkesinin en sevilen yemeklerinden bir diğeri 'karingdolmar' da Türkiye'den çıkmaydı. 12. Charles'ın eve dönerken yanında götürdüğü asma yapraklarıyla pişirmeye devam ettiği etli dolmaydı. Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.
BİZDEN ALDIKLARINI BİZE SATIYORLAR!
İsveç'ten gelen köfte itirafı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
Köftehorlara bak. Bizim köftemizi bize satıyorlar...
Ben anlamıştım zaten. Yediğim İsveç köftesi bizim tipik köftemiz, adını değiştirmişler, biz de yeni bir lezzet diye koşturuyoruz yemeye...
İsveç köftesinin aslında Türkiye'den geldiği itirafı erdemli bir duruş aslında.
Yıllarca meşhur mobilya zincir mağazalarında İsveç köftesi olarak satarken aslında bize de şunu söylüyor: Bırak mobilyayı, senin köfteni bile bana aitmiş gibi satarım!
Ha ha IKEA da millet İsveç köftesi diye yiyiyor. Halbuki bildiğin tükürük köftesi
Hadi tarifi aldınız yapıyorsunuz, İsveç köftesi dediniz o da tamam olsun. Domuzdan yapıp bizi günahınıza ortak etmeyin bari...
Biz bunu İsveç köftesi diye yiyorduk, kendimizi elit hissediyorduk isminde isveç geçiyor diye. Neden bu bilgiyi verdiniz?
IKEA'da İsveç köftesi diye yesek de o bizim milli yiyeceğimiz...
Türkiye'den öğrendiniz ama elinizin lezzeti hiç yok...
(İŞTE O TWEET)
İsveç Kralı 12. Karl 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşadı Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği ortaya çıktı.
(TACİZ MAĞDURU PRENSES)
NOBEL Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'ndeki taciz skandalı, Saray'a da sıçradı. İsveç Akademisi Üyesi Şair Katarina Frostenson'un 'kültür sembolü' olarak tanınan eşi Jean Claude Arnault (üstte) 18 kadını taciz etmekle suçlandı. Arnault'ın 2006 yılında Veliaht Prenses Victoria'ya da tacizde bulunduğu da ortaya çıktı. Akademideki birbirinden bağımsız üç kaynak söz konusu cinsel taciz olayını doğruladı.
LAHANA DOLMASI VE KAHVE
Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını açıkladı. Mattson'ın açıklamalarına göre İsveç Kralı'nın not ettiği tarifler köfteyle sınırlı kalmadı. İskandinav ülkesinin en sevilen yemeklerinden bir diğeri 'karingdolmar' da Türkiye'den çıkmaydı. 12. Charles'ın eve dönerken yanında götürdüğü asma yapraklarıyla pişirmeye devam ettiği etli dolmaydı. Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.
BİZDEN ALDIKLARINI BİZE SATIYORLAR!
İsveç'ten gelen köfte itirafı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
Köftehorlara bak. Bizim köftemizi bize satıyorlar...
Ben anlamıştım zaten. Yediğim İsveç köftesi bizim tipik köftemiz, adını değiştirmişler, biz de yeni bir lezzet diye koşturuyoruz yemeye...
İsveç köftesinin aslında Türkiye'den geldiği itirafı erdemli bir duruş aslında.
Yıllarca meşhur mobilya zincir mağazalarında İsveç köftesi olarak satarken aslında bize de şunu söylüyor: Bırak mobilyayı, senin köfteni bile bana aitmiş gibi satarım!
Ha ha IKEA da millet İsveç köftesi diye yiyiyor. Halbuki bildiğin tükürük köftesi
Hadi tarifi aldınız yapıyorsunuz, İsveç köftesi dediniz o da tamam olsun. Domuzdan yapıp bizi günahınıza ortak etmeyin bari...
Biz bunu İsveç köftesi diye yiyorduk, kendimizi elit hissediyorduk isminde isveç geçiyor diye. Neden bu bilgiyi verdiniz?
IKEA'da İsveç köftesi diye yesek de o bizim milli yiyeceğimiz...
Türkiye'den öğrendiniz ama elinizin lezzeti hiç yok...
(İŞTE O TWEET)
İsveç Kralı 12. Karl 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşadı Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği ortaya çıktı.
(TACİZ MAĞDURU PRENSES)
NOBEL Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'ndeki taciz skandalı, Saray'a da sıçradı. İsveç Akademisi Üyesi Şair Katarina Frostenson'un 'kültür sembolü' olarak tanınan eşi Jean Claude Arnault (üstte) 18 kadını taciz etmekle suçlandı. Arnault'ın 2006 yılında Veliaht Prenses Victoria'ya da tacizde bulunduğu da ortaya çıktı. Akademideki birbirinden bağımsız üç kaynak söz konusu cinsel taciz olayını doğruladı.
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