Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya'da 25 Nisan'da başlayan havacılık fuarı Eurasia Airshow, halk günü kapsamında dün kapılarını vatandaşlara açtı. Ziyaretçiler yaklaşık 35 derece sıcak havaya rağmen dev uçakları görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, hem uçak standlarını hem de statik sergileme alanındaki uçaklara ilgi gösterdi. Alanda en büyük ilgiyi ise Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Antonov 124 çekti. Baş kısmının açılmasıyla içine bir helikopter alabilen kargo uçağının, kapanma anını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Alandaki birbirinden renkli uçak ve helikopterle ziyaretçiler gün boyu fotoğraf çekimi yaptı. Çeşitli gösteriler ise ilgiyle izlendi. Sıcaktan zor anlar yaşayanlar milyon dolarlık dev uçakların gövde ve kanatlarının altına sığındı. Bazı vatandaşların uçakların altında uyudukları görüldü. Alanı eşiyle gezen Süleyman Şenses (67) de hiç uçak yolculuğu yapmadığını ama bu fuarla uçakların içine girme şansı yakaladığını dile getirdi. "İlk defa biniyorum, hepsi çok güzel" dedi.
Milyonluk gölgelik!
Antalya’da ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’a ilgi büyük oldu. Ziyaretçiler, sıcaktan bunalınca milyon dolarlık uçakların gölgesine sığındı
Etiketler: Antalya , Eurasia Airshow , fuar , Ukrayna , Ziyaretçiler
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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