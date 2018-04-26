İstanbul'da Malta bayraklı 'Vitaspirit' adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali denizden görüntülendi. Yaklaşık değeri 60 milyon dolar olduğu belirtilen yalının içindeki değerli tablo ve eşyaların fiyatı ile belirlenememişti. Her an çökme tehlikesi olan yalıya, kontrollü olarak giren görevliler, içerideki tüm değerli eşyaları boşalttı. Geminin sigortalı olduğu şirketle yalı sahipleri arasındaki pazarlıklar sürerken, yalının kendi haline terk edildiği gözlerden kaçmadı.
Issız yalı!
Etiketler: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı , İstanbul
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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