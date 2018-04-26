;
Yol Durumu
  1. Trafik magandaları sınır tanımıyor
  2. Katile ömür boyu hapis

Issız yalı!

Issız yalı!

İstanbul'da Malta bayraklı 'Vitaspirit' adlı geminin çarptığı 'nın son hali denizden görüntülendi. Yaklaşık değeri 60 milyon dolar olduğu belirtilen yalının içindeki değerli tablo ve eşyaların fiyatı ile belirlenememişti. Her an çökme tehlikesi olan yalıya, kontrollü olarak giren görevliler, içerideki tüm değerli eşyaları boşalttı. Geminin sigortalı olduğu şirketle yalı sahipleri arasındaki pazarlıklar sürerken, yalının kendi haline terk edildiği gözlerden kaçmadı.

Etiketler: ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar