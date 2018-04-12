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Yol Durumu
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'nın son hali havadan görüntülendi

'nda bir geminin çarptığı tarihi 'nın son hali havadan görüntülendi. Denize doğru kayan ve her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yalının son görüntüsü korkuttu.

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev geminin çarptığı 'nda çalışmalar devam ederken, çökme riskiyle karşı karşıya kalan yalının son durumu havadan görüntülendi.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 10:13
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