SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda çalışmalar devam ederken, çökme riskiyle karşı karşıya kalan yalının son durumu havadan görüntülendi.
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda bir geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Denize doğru kayan ve her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yalının son görüntüsü korkuttu.
SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Etiketler: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı , İstanbul Boğazı
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