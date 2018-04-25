Koca cinayet

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç haber bu kez Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nden geldi. Ramazan Ariç (28) ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Deniz Ariç'in (26) kendisini aldattığını öğrendi. Öfkelenen adam, dün sabah eşini konuşmak için Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana getirdi. İkili arasında çıkan tartışma şiddetlendi. Ramazan Ariç, belinden çıkardığı tabancayla eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan genç kadın, olay yerinde can verdi. Ramazan Ariç, eşini ormanda öldürdükten sonra bu kez karısının sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Çakmak'ın (32) bulunduğu şehir merkezindeki kafeye gitti.
POLİSE TESLİM OLDU
Ariç, kafede eşiyle birlikte oturan Çakmak'ı kurşuna dizdi. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, 7 kurşunun hedefi olan Çakmak, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ramazan Ariç, bir süre sonra olayda kullandığı silahla birlikte karakola gitti. Polise teslim olan katil, karısını ormanda, aşığı olduğunu iddia ettiği Çakmak'ı da kafede öldürdüğünü itiraf etti. Ramazan Ariç ile birlikte ormanlık alana giden polis ekipleri, şüphelinin eşi Deniz Ariç'in cesedini bulurken, katil zanlısının, "Sadece namus, başka bir şey yok'"dediği öğrenildi.
POLİSE TESLİM OLDU
Ariç, kafede eşiyle birlikte oturan Çakmak'ı kurşuna dizdi. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, 7 kurşunun hedefi olan Çakmak, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ramazan Ariç, bir süre sonra olayda kullandığı silahla birlikte karakola gitti. Polise teslim olan katil, karısını ormanda, aşığı olduğunu iddia ettiği Çakmak'ı da kafede öldürdüğünü itiraf etti. Ramazan Ariç ile birlikte ormanlık alana giden polis ekipleri, şüphelinin eşi Deniz Ariç'in cesedini bulurken, katil zanlısının, "Sadece namus, başka bir şey yok'"dediği öğrenildi.
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