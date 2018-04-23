Bayram coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında İzmir'den Uşak'a, İstanbul'dan Kars'a, Ankara'dan Giresun'a miniklerin performanslarıyla renkli görüntüler yaşanıyor. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği, gölge oyunlarının, tiyatroların gerçekleştirildiği bu özel günde çocuklarımız, gönüllerince eğleniyor. TBMM'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümünün de kutladığı programlar kapsamında çocuklarımız, farklı ülkelerden gelen arkadaşlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafir çocuklar için büyükşehir belediyeleri de atölyelerden yarışmalara, ücretsiz tiyatrolardan konserlere kadar birçok seçenek sunuyor. Alışveriş merkezleri kurdukları oyun alanlarında etkinlikler düzenlerken, hediyeler de veriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ise çocuklarla Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. TBMM'nin 98'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve 1. Meclis'te de törenler düzenleniyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Meclis'in yıldönümü dolayısıyla resepsiyon veriyor.
ŞAHLANIŞIN TİMSALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dün bir mesaj yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98'inci kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, mesajında şöyle dedi: "23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla Meclis'in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir. İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."
ÇOCUKLARA ARMAĞAN
23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam 1 yıl sonra, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başladı. Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.
ŞAHLANIŞIN TİMSALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dün bir mesaj yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98'inci kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, mesajında şöyle dedi: "23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla Meclis'in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir. İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."
ÇOCUKLARA ARMAĞAN
23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam 1 yıl sonra, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başladı. Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.
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