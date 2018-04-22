Stratejik tehdit var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'nin canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi:
Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız.
MHP ile normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil.
Cumhur ittifakının 'Başkan' adayı zaten bellidir. Ciddi sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamayacağım.
Ben 1,5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma rahatlığına erişebilirdim. Biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey var, ülkemizin huzuru, refahı nerede?.
Gönlüm Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın. Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük maalesef netice alamadık.
(İyi Parti için karar bekleyişi) Bu, YSK ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vereceği bir karardır. Seçime girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil.
Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya'nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir.
Yunanistan'a 'Ne yapıyorsunuz?' diye sormak lazım. SAT komandolarımız onların o bayrağını indirdi. Suların ısınmasını istemiyoruız. Böyle bir gayret içinde değiliz.
İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir. Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir. Kur-faiz ilişkisini Batılılar gibi düşünmüyorum.
PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ
DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına seslendi: "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz"
Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız.
MHP ile normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil.
Cumhur ittifakının 'Başkan' adayı zaten bellidir. Ciddi sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamayacağım.
Ben 1,5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma rahatlığına erişebilirdim. Biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey var, ülkemizin huzuru, refahı nerede?.
Gönlüm Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın. Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük maalesef netice alamadık.
(İyi Parti için karar bekleyişi) Bu, YSK ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vereceği bir karardır. Seçime girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil.
Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya'nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir.
Yunanistan'a 'Ne yapıyorsunuz?' diye sormak lazım. SAT komandolarımız onların o bayrağını indirdi. Suların ısınmasını istemiyoruız. Böyle bir gayret içinde değiliz.
İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir. Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir. Kur-faiz ilişkisini Batılılar gibi düşünmüyorum.
PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ
DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına seslendi: "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz"
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