Şiddet profesörü

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde görev yapan evli ve bir çocuk babası Prof. Dr. Fuat Duygulu (48), bir süre önce ilaç mümessili Sibel İşçi (37) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Ancak genç kadın, Fuat Duygulu'dan ayrıldı. Bekar olan genç kadınla ilişkisini sürdürmek isteyen Duygulu'nun barışma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Prof. Duygulu'nun tüm barışma isteklerini geri çeviren Sibel İşçi, önceki gün spor yapmak için Kadir Has Kongre Merkezi'ne gitti. Profesör Fuat Duygulu da bir kez daha görüşmek için merkezin önüne giderek bekledi. Bir süre sonra sporunu bitiren İşçi, salondan çıkınca karşısında Prof. Duygulu'yu buldu. Konuşmak istediğini söyleyen Duygulu bir kez daha barışma teklifinde bulundu. Ancak Sibel İşçi yine reddetti. Bunun üzerine ikili tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Prof. Fuat Duygulu, yanında getirdiği bıçağı çıkardı. Genç kadını karnından ve bacağından bıçakladı. Olay yerine çağırılan ambulansla profesörün çalıştığı hastaneye kaldırılan İşçi, burada tedavi altına alındı. İç organ yaralanması ve aşırı kan kaybı yaşadığı saptandı. Anestezi yoğun bakım servisine alındı. Yakalanan Fuat Duygulu ise emniyette susma hakkını kullandı. Buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye yollandı.
Ali ALTUNDAŞ
Ali ALTUNDAŞ
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