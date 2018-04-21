Kampanyamız başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışı gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Erken seçimi değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "Sayın Başbakanım'la beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Bizim kampanya başladı. Tabii biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik beraberliği cumhur ittifakıyla ortaya koyduk."
SENARYOLAR ALT ÜST OLDU
Erdoğan daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda ise şu açıklamalarda bulundu: Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Geçiş dönemi nedeniyle birçok bürokrat inisiyatif almaktan çekinmiştir. Sistemi ite kaka sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimizle erken seçim olmasa da, yeni sistemin hayata geçmesi için iyi oldu. Bu karar birçok senaryoyu altüst etti.
RESMEN KABUL EDİLDİ
Bu arada seçimlerin 24 Haziran'da yapılması ile ilgili AK Parti ve MHP'nin verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi. HDP'lilerin katılmadığı oylamada Genel Kurul'da hazır bulunan AK Parti, MHP ve CHP'li vekillerin tamamı önergeye "Kabul" oyu kullandı.
BAĞIMLILIK HARAKİRİDİR
Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu: Hiçbir insanın kendisine ve başkalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık bana göre kişinin harakiri yapması demektir. Biz insan olarak yaşatmakla mükellefiz. Bağımlılıkla mücadeleyi sadece devletin ya da Yeşilay gibi kuruluşların vazifesi olarak göremeyiz. Seferberlik ruhu içinde herkes elini taşın altına koymalı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğine onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, alanında güçlü, girişimci kadınlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Şunları söyledi: "Kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. Aile ve iş arasındaki dengeyi koruyup kadını güçlendirmeliyiz. Kadınlarımızın yolunu açan bir devletimiz var. Kadınların yönetim kademelerinde daha çok yer alabileceği bir zemin var. Bunu değerlendirelim."
SENARYOLAR ALT ÜST OLDU
Erdoğan daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda ise şu açıklamalarda bulundu: Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Geçiş dönemi nedeniyle birçok bürokrat inisiyatif almaktan çekinmiştir. Sistemi ite kaka sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimizle erken seçim olmasa da, yeni sistemin hayata geçmesi için iyi oldu. Bu karar birçok senaryoyu altüst etti.
RESMEN KABUL EDİLDİ
Bu arada seçimlerin 24 Haziran'da yapılması ile ilgili AK Parti ve MHP'nin verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi. HDP'lilerin katılmadığı oylamada Genel Kurul'da hazır bulunan AK Parti, MHP ve CHP'li vekillerin tamamı önergeye "Kabul" oyu kullandı.
BAĞIMLILIK HARAKİRİDİR
Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu: Hiçbir insanın kendisine ve başkalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık bana göre kişinin harakiri yapması demektir. Biz insan olarak yaşatmakla mükellefiz. Bağımlılıkla mücadeleyi sadece devletin ya da Yeşilay gibi kuruluşların vazifesi olarak göremeyiz. Seferberlik ruhu içinde herkes elini taşın altına koymalı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğine onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, alanında güçlü, girişimci kadınlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Şunları söyledi: "Kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. Aile ve iş arasındaki dengeyi koruyup kadını güçlendirmeliyiz. Kadınlarımızın yolunu açan bir devletimiz var. Kadınların yönetim kademelerinde daha çok yer alabileceği bir zemin var. Bunu değerlendirelim."
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