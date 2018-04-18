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Skandal kampanya

Skandal kampanya
İsveç'teki ırkçı 'nin gençlik kolu terör örgütü 'nın kolu için bağış kampanyası başlattı. Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ifade edilen Sol Parti, bir ay önce de 'nin eski eş başkanı Salih Müslim'i İsveç'e davet etmişti. 'nin Stockholm Büyükelçiliği, 'na kampanyadan dolayı duyulan rahatsızlığı iletti.


Selva ÜNAL
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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