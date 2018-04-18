Skandal kampanya

İsveç'teki ırkçı Sol Parti'nin gençlik kolu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG için bağış kampanyası başlattı. Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ifade edilen Sol Parti, bir ay önce de PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'i İsveç'e davet etmişti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na kampanyadan dolayı duyulan rahatsızlığı iletti.
Selva ÜNAL
Selva ÜNAL
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