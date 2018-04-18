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3 gün 3 gece

Goyan i üyesi (22), (21) ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Yöresel kıyafetli yüzlerce kişi, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde çekti

3 gün 3 gece halay
'ta daha önce terör olaylarının meydana geldiği kırsal bölgelerde, güven ortamının sağlanması ve havanın ısınmasıyla birkaç gün süren düğünler yapılmaya başlandı. Uludere ilçesinde, Goyan i üyesi , ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğüne aşiret mensupları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokol üyeleri ve gelin ile damadın yakınları katıldı. Düğün için kadınlar, rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerken, erkekler de yine yöreye özgü kıyafet giydi. Uzun sıralar oluşturan davetliler, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde çekti. Düğüne katılan genç kızların taktıkları takılar ise dikkat çekti.



Düğünde gelin ve damat için özel izinle drone uçurulup, havadan görüntü alındı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören düğünle ilgili yüzlerce yorum vardı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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