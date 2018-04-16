Kalbi temiz

İnsanlık ölmemiş dedirten olay dün Düzce'de yaşandı. Temizlik işçisi olarak çalışan Ergin Verep, yerleri süpürürken, çöp kutusunun arkasında, içinde para ve altınların olduğu kadın çantası buldu. Soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri, çantada 15 bin lira, 22 çeyrek altın ve 20 cumhuriyet altını olduğunu tespit edip, tutanak tuttu. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, makamında ağırladığı temizlik işçisi Ergin Verep'e teşekkür etti. Temizlik işçisinin yeni evlendiğini ve düğün nedeniyle borcu bulunduğunu öğrenen Başkan Ay ise 1 maaş ikramiye vereceklerini söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ergin Verep'i makamında ağırladı. Teşekkür etti.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ergin Verep'i makamında ağırladı. Teşekkür etti.
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