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Rabia kaza kurbanı oldu

Rabia kaza kurbanı oldu
Giresun'da okul çıkışı evlerinin alt tarafında tali yolda oyun oynayan Rabia Naz'a (11) dün bir araç çarptı. Ağır yaralanan Vatan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Ancak küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia'ya a çarpıp kaçan araç sürücüsü henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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