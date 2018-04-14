Giresun'da okul çıkışı evlerinin alt tarafında tali yolda oyun oynayan Rabia Naz'a (11) dün bir araç çarptı. Ağır yaralanan Vatan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Ancak küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia'ya a çarpıp kaçan araç sürücüsü henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rabia kaza kurbanı oldu
Etiketler: Giresun , Rabia Naz , trafik kazası
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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