Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Berker Işıldak (19), gelecekte doğacak çocuğuna öğüt toplamak istedi. Otostopla 16 şehir gezen ve tanıştığı insanlara küçük not kağıtlarına öğütler yazdıran Işıldak, şu ana kadar 2 bine yakın not kağıdının tükendiğini söyledi. Işıldak, topladığı bu öğütleri kitaplaştıracağını ve çocuğuna, 18'inci yaş günü hediyesi olarak vereceğini belirtti.
Otostopla gezip öğüt topluyor
Etiketler: Kırklareli , otostop , Berker Işıldak
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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