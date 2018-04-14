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la gezip öğüt topluyor

Otostopla gezip öğüt topluyor
Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Berker Işıldak (19), gelecekte doğacak çocuğuna öğüt toplamak istedi. la 16 şehir gezen ve tanıştığı insanlara küçük not kağıtlarına öğütler yazdıran Işıldak, şu ana kadar 2 bine yakın not kağıdının tükendiğini söyledi. Işıldak, topladığı bu öğütleri kitaplaştıracağını ve çocuğuna, 18'inci yaş günü hediyesi olarak vereceğini belirtti.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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