'Halis' muhlis tacizci

Arabesk şarkıcısı Bergen'i 1989 yılında öldüren eski kocası Halis Serbest'in tacizci olduğu ortaya çıktı. 'Acıların kadını' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in yüzüne 1982'de kezzap atan, 1989 yılında da silahla vurup öldüren kocası Halis Serbest cinsel istismar suçundan cezaevine girdi. İddiaya göre 4 küçük çocuğun istismar olayı tesadüfen ortaya çıktı. Adana'da motosiklet süren küçük bir çocuğu gören polis ekipleri, motosikleti durdurdu. Motosikleti kimden aldığı sorulan küçük çocuk, Halis Serbest'in kendisine verdiğini ve karşılığında cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili araştırma yapan polisler, 3 çocuğun daha Halis Serbest tarafından para ile kandırılıp istismara uğradığını belirledi. Küçük çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Serbest gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde veren çocuklar, Serbest'in para ve motosiklet karşılığında kendilerine istismarda bulunduğunu iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis Serbest 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. İstismara uğrayan çocukların aileleri, şikayetlerini geri çekmeleri için Serbest'in yakınları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.
BERGEN
BERGEN
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