Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu bölgeleri 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde incelemelerde bulundu. Akar, "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini de gezdi. Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bulundu.
Genelkurmay Başkanı Akar iHA’ları inceledi
Etiketler: Hulusi Akar , İstanbul , Ordu , Baykar Makina , Genelkurmay , Selçuk Bayraktar
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.