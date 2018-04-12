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Başkanı Akar iHA’ları inceledi

Akar iHA’ları inceledi
Başkanı , ve Çorlu bölgeleri 1'inci Komutanlığı birliklerinde incelemelerde bulundu. Akar, "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü tesislerini de gezdi. Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü da bulundu.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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