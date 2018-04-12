CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı. Kürsüye Esat Kabaklı'nın seslendirdiği "Vatanına göz dikeni ez oğlum" isimli türkü eşliğinde çıktı. Burdur'da dün trafik kazası geçiren Kabaklı'nın ameliyat olduğunu belirten Erdoğan, kendisine acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
ROMANLAR 'LA BÜYÜDÜM
"Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktur, biz hepimiz de birbirimizi Allah için seviyorduk. Bay Kemal 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor' diyor. Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim." Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. "Afrin'de şimdiye kadar 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi. 16 saatte FETÖ'yü defettik. Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar. Bütün bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da Suriye'de, Irak'ta daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Külliye'deki buluşmaya katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi.
ROMANLAR 'LA BÜYÜDÜM
"Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktur, biz hepimiz de birbirimizi Allah için seviyorduk. Bay Kemal 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor' diyor. Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim." Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. "Afrin'de şimdiye kadar 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi. 16 saatte FETÖ'yü defettik. Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar. Bütün bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da Suriye'de, Irak'ta daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Külliye'deki buluşmaya katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi.
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