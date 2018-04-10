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operasyonu

Salman operasyonu
Suudi Arabistan Muhammed Bin , bir değişime daha imza attı. Suudi yönetimi, ulusal bir orkestra ve opera oluşturulması için Fransa ile anlaştı. Kültür Bakanı Francoise Nyssen, "Anlaşmaya göre Paris Operası, Suudi Arabistan'a ulusal bir orkestra ve opera kurması için yardım edecek" açıklamasını yaptı. Bu arada Muhammed Bin Salman, 'a 'taki 'nın aynısını yapacağını açıkladı.


Fransız aryaları, Suudi Arabistan'da yankılanacak.
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