Salman operasyonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, bir değişime daha imza attı. Suudi yönetimi, ulusal bir orkestra ve opera oluşturulması için Fransa ile anlaştı. Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen, "Anlaşmaya göre Paris Operası, Suudi Arabistan'a ulusal bir orkestra ve opera kurması için yardım edecek" açıklamasını yaptı. Bu arada Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'a New York'taki Times Meydanı'nın aynısını yapacağını açıkladı.
Fransız aryaları, Suudi Arabistan'da yankılanacak.
Fransız aryaları, Suudi Arabistan'da yankılanacak.
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