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ABD basınından flaş iddia: Trump 1 milyon Filistinliyi Libya’ya mı taşıyacak?

ABD basını Başkan Donald Trump’ın 1 milyona yakın Filistinlinin Libya’ya taşınması için plan yaptığını iddia etti. İsmi verilmeyen eski ABD yetkilisi, Suriye'nin de Gazze'de bulunan Filistinlilerin yerinden edilmesi için olası bir yer olarak tartışılmakta olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 13:19
ABD basınından flaş iddia: Trump 1 milyon Filistinliyi Libya’ya mı taşıyacak?

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ABD medyası Başkan Donald Trump'ın 1 milyon Filistinliyi ülkeden çıkarmayı amaçladığını yazdı. NBC News kanalı, Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığını iddia etti.

Gazze, AAGazze, AA

TRUMP 1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ LİBYA'YA MI YERLEŞTİRECEK?

NBC News'in, ismi açıklanmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin, 1 milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi'nden Libya'ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

NBC'ye konuşan ve bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD'li eski bir yetkili, planın yönetimin Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, AAABD Başkanı Donald Trump, AA

LİBYA'YA MİLYARLARCA DOLARLIK FON

Söz konusu üç kişi ayrıca Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında yönetimin, ABD'nin on yıldan uzun süre önce dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya'ya serbest bırakabileceğini belirterek henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Gazze, AAGazze, AA

İKİNCİ SEÇENEK SURİYE

Öte yandan, ismi verilmeyen diğer bir eski ABD'li yetkili, Suriye'nin de Gazze'de bulunan Filistinlilerin yerinden edilmesi için olası bir yer olarak tartışıldığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Haberin yayınlanmasının ardından ismi verilmeyen bir sözcü, NBC News'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Sözcü, "Böyle bir plan tartışılmadı ve hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, Hamas'ın, Filistinlilerin Libya'ya taşınmasına ilişkin herhangi bir görüşmeden haberdar olmadığını söyledi.

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