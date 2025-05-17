Trump’tan BAE’de Gazze mesajı! “Putin ile görüşmeliyiz” dedi Zelenskiy’i kötüledi | “Şara genç ve yakışıklı

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu gezisinin son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) verdiği röportajda Ukrayna Savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konularında açıklama yaptı.

Trump BAE'den ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.

Trump, Reuters

"GAZZE'DE İNSANLAR AÇIKTAN ÖLÜYOR"

Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

Gazze, AA

"PUTİN İLE BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, AA

"ZELENSKİY'NİN DEDİKLERİ HOŞUMA GİTMEDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelenskiy ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

ŞARA'YA ÖVGÜ: GENÇ VE YAKIŞIKLI

Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

Trump ve Şara, AA

Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.

Trump, Şara ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki yeni liderle tanıştım. Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı." diye konuştu.