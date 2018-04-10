ABD vurmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplan-tısında, Suriye'de Esad rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Saldırıyı "barbarca" diye niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Ordumuzla görüşüyoruz. Bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz" dedi. Bu arada Birleşmiş Milletler'de kimyasal saldırıyı görüşmek için yapılan toplantıda konuşan ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley karar ne olursa olsun saldırıya karşılık verileceğini söyledi.
RUSYA: KİMYASAL YOK
Trump'ın bu sözlerinden saatler sonra Rusya ordusu saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamada Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığı ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığı iddia edildi.
RUSYA: KİMYASAL YOK
Trump'ın bu sözlerinden saatler sonra Rusya ordusu saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamada Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığı ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığı iddia edildi.
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