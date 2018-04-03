Siyonizmin kurucusu Herzl, Osmanlı'dan ne istedi?

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in ölümünün 100. yılında, tartışmalara nokta koyacak bir belge Başbakanlık Osmanlı Aşivleri'nden ilk kez gün yüzüne çıktı. Siyonizm'in kurucusu ve ilk Yahudi devleti fikrini ortaya atan Theodor Herzl ile 2. Abdülhamid arasında yıllardır tartışılan 'yüz yüze görüşme' meselesi ortaya çıkan belgeyle aydınlığa kavuştu.