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Siyonizmin kurucusu Herzl, Osmanlı'dan ne istedi?

Siyonizmin kurucusu 'in 'e gönderdiği mektup gün yüzüne çıktı.

Siyonizmin kurucusu Herzl, Osmanlıdan ne istedi?

'in ölümünün 100. yılında, tartışmalara nokta koyacak bir belge Başbakanlık Osmanlı Aşivleri'nden ilk kez gün yüzüne çıktı. Siyonizm'in kurucusu ve ilk Yahudi devleti fikrini ortaya atan ile 2. Abdülhamid arasında yıllardır tartışılan 'yüz yüze görüşme' meselesi ortaya çıkan belgeyle aydınlığa kavuştu.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 07:35
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