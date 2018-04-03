3 arkadaş, gasp için akıl almaz bir plana başvurdu. Otostop çekerek durdurdukları sürücüyü soydu. Olay İstanbul Beykoz'da 27 Mart günü meydana geldi. MuzafferU. (50) yolda telaşlı halde bir kadının kendisine dur işareti yaptığını gördü. Kadını araca aldı. Bir süre sohbet eden ikili, sürücünün serasına gitti. Kadının daha önceden anlaştığı elleri silahlı iki kişi seraların bulunduğu yere gitti. Gaspçılar, "Sen bu kızı kaçırdın" deyip adamın elini kolunu bağladı.
İPLERDEN KURTULDU Neye uğradığını anlamayan Muzaffer U.'nun kredi kartlarını ve banka kartlarını gasbeden üç şüpheli, adamın aracını da alıp kaçtı. İplerden kurtulan Muzaffer U., polisi aradı. Emniyet güçleri, şüpheliler Gamze B. (20), Tayfun S. (19) ve E.K.'yı (17) gözaltına aldı. Gaspçılar tutuklandı. Gamze B.'nin sosyal medyada arkadaş bulma uygulaması üzerinden, Sancaktepe'de jandarma bölgesinde bir kişiyi dolandırdığı ve 700 bin lira parasını aldığı ortaya çıktı.
İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, gaspçıların peşine düştü. Şüphelileri kıskıvrak yakaladı...
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