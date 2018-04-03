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Hayalleri sokağa düştü

Hayalleri sokağa düştü
İstanbul 'nda yaşayan 23 yaşındaki eski basketbolcu Mehmet Şanlı'nın hikayesi, yürekleri dağlamıştı. NBA'de basketbol oynama hayali ile ABD'ye gitmek isteyen genç basketbolcu, havalimanından önce sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Küçük yaşlarda babasından şiddet gören Mehmet Şanlı, kaldırımlarda yattığı bir gece vakti tinercelerin saldırısana uğradığı anlaşıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Şanlı'ya 4 kişi, saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, madde bağımlıları sopalarla saldırmaya devam ediyor.



HASTANEYE YATIRILDI
Atatürk Havalimanı'nda kalan 23 yaşındaki tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.
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