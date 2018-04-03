Hayalleri sokağa düştü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşayan 23 yaşındaki eski basketbolcu Mehmet Şanlı'nın hikayesi, yürekleri dağlamıştı. NBA'de basketbol oynama hayali ile ABD'ye gitmek isteyen genç basketbolcu, havalimanından önce sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Küçük yaşlarda babasından şiddet gören Mehmet Şanlı, kaldırımlarda yattığı bir gece vakti tinercelerin saldırısana uğradığı anlaşıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Şanlı'ya 4 kişi, saldırıyor.Kaçmaya çalışangenç basketbolcu dengesinikaybedip yere düşerken, maddebağımlıları sopalarla saldırmayadevam ediyor.
HASTANEYEYATIRILDI Atatürk Havalimanı'nda kalan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.
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