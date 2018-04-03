Afrin kaptan
Ünlü isimler, THY’nin uçağına bindi. Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a gitti. Bu sırada sosyal medyada “Şu uçak bir düşse yüz yıl ileriye gideceğiz. Pilot kahraman olabilirdi” şeklinde kanlı mesajlar servis edildi. Bunu gören pilot Elif Güveyler, kan lobisine tepki gösterdi: “Benden çıkmaz sizin ucuz kahramanlarınız bu böyle biline...”
BAZI ŞEYLER SİYASET ÜSTÜDÜR...
Türkiye düşmanları sahneye çıktı. Sosyal medyada "Şu uçak bir düşse 100 yıl ileriye gideceğiz. Uçağın pilotu da kahraman olur" şeklinde mesajlar yazdı. Bunu sosyal medyada gören pilot Elif Güveyler ise karanlık lobiye sert çıktı.
Güveyler, kan emicilere tokat gibi şu mesajları yazdı: "Dünkü uçuşumuz için böyle dua edenler olmuş. 'Kaptan kahraman olabilirdi' yazmışlar. Benden çıkmaz sizin ucuz kahramanlarınız böyle biline. Bazı şeyler siyaset üstüdür. İnsanlar sizin gibi düşünmüyorsa ölebilir değil mi! Çünkü aydın olmak, elit olmak bunu gerektirir. Sanki atomu parçalıyorlar, ülkeye 3 kuruş faydaları oluyor da birileri engel oluyor bunlara..."
Etiketler: ibrahim tatlıses , Sibel Can , Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan , THY , Elif Güveyler , Sosyal medya , İstanbul , Türkiye
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.