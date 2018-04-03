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Afrin kaptan

Ünlü isimler, ’nin uçağına bindi. Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a gitti. Bu sırada da “Şu uçak bir düşse yüz yıl ileriye gideceğiz. Pilot kahraman olabilirdi” şeklinde kanlı mesajlar servis edildi. Bunu gören pilot , kan lobisine tepki gösterdi: “Benden çıkmaz sizin ucuz kahramanlarınız bu böyle biline...”

Afrin kaptan
Mehmetçik, sınır ötesinde destan yazdı. Afrin'i terör örgütünden kurtarıp sınırda güvenliğimizi sağladı. Sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri de tebriklerini sunmak için önceki gün Hatay'a doğru yola çıktı. Organizasyona , , Seda Sayan, , , gibi birçok ünlü isim katıldı. Ünlüler 'nin Gümüşhahe uçağı ile 'dan havalandı. Uçaktan paylaşılan birlik ve beraberlik dolu görüntüler ise kan lobisini şoka uğrattı.


BAZI ŞEYLER SİYASET ÜSTÜDÜR...
düşmanları sahneye çıktı. da "Şu uçak bir düşse 100 yıl ileriye gideceğiz. Uçağın pilotu da kahraman olur" şeklinde mesajlar yazdı. Bunu sosyal medyada gören pilot ise karanlık lobiye sert çıktı.


Güveyler, kan emicilere tokat gibi şu mesajları yazdı: "Dünkü uçuşumuz için böyle dua edenler olmuş. 'Kaptan kahraman olabilirdi' yazmışlar. Benden çıkmaz sizin ucuz kahramanlarınız böyle biline. Bazı şeyler siyaset üstüdür. İnsanlar sizin gibi düşünmüyorsa ölebilir değil mi! Çünkü aydın olmak, elit olmak bunu gerektirir. Sanki atomu parçalıyorlar, ülkeye 3 kuruş faydaları oluyor da birileri engel oluyor bunlara..."

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