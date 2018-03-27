Ölüme yürüdü

Görünmez kaza can aldı. Olay dün Trabzon'da yaşandı. Kaldırımda yürüyen eski kaleci Yaşar Yıldırım'ın (55) başına, bir binanın 2'nci katından mermer düştü. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası adam, kurtarılamadı.
Yaşar Yıldırım, Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik, Trabzonspor, Tokatspor, Adıyamanspor, Giresunspor ve Adanaspor'da kaleci antrenörlüğü yapmıştı.
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