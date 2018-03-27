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Ölüme yürüdü

Ölüme yürüdü
Görünmez kaza can aldı. Olay dün Trabzon'da yaşandı. Kaldırımda yürüyen eski kaleci Yaşar Yıldırım'ın (55) başına, bir binanın 2'nci katından mermer düştü. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası adam, kurtarılamadı.



, Hopaspor, Fatsaspor, , Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik, Trabzonspor, Tokatspor, Adıyamanspor, Giresunspor ve Adanaspor'da kaleci antrenörlüğü yapmıştı.





Özgür ÖZDEMİR
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