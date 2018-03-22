Kafr Cenne beldesinden gelen bu fotoğraf, teröristlerin "lüküs hayatını" kanıtladı. Malikanelerin içinden hem cephane, hem de kiler dolusu yiyecek içecek çıktı.

Türk ordusu, terörist temizlemekle kalmadı. Şefkat de dağıttı! Afrin'de insanlar açtı, açıktaydı! Hepsi doydu, ısındı! Bir ananın duası, fazla söze gerek bırakmadı: "SİZİ ALLAH GÖNDERDİ".