Kafr Cenne beldesinden gelen bu fotoğraf, teröristlerin "lüküs hayatını" kanıtladı. Malikanelerin içinden hem cephane, hem de kiler dolusu yiyecek içecek çıktı.
Türk ordusu, terörist temizlemekle kalmadı. Şefkat de dağıttı! Afrin'de insanlar açtı, açıktaydı! Hepsi doydu, ısındı! Bir ananın duası, fazla söze gerek bırakmadı: "SİZİ ALLAH GÖNDERDİ".
Sefa-cefa
PKK/YPG’li teröristler, Afrin’in en lüks köşklerini yağmaladı. “Ekmek elden , silah herkesten ” deyip sefa içinde yaşadı.Yöre halkı ise depolara tıkıldı. Aç bırakıldı. İşkencelere maruz kaldı. Mehmetçik, işte bu yüzden Zeytin Dalı Harekatı’nı yaptı.
Kafr Cenne beldesinden gelen bu fotoğraf, teröristlerin "lüküs hayatını" kanıtladı. Malikanelerin içinden hem cephane, hem de kiler dolusu yiyecek içecek çıktı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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