;
Yol Durumu
  1. Cinayetin sinyalini facebook’tan vermiş
  2. CHP seçmeninin motivasyonunu bozuyor

Tram'vay arkadaş!'

’da yerin metrelerce altında iki çarpıştı. İlginç da vatman, kabininde sıkıştı. 13 yolcu ise yaralandı

Tramvay arkadaş!
Sıradışı dün İstanbul'da yaşandı. Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen bir a, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. Vatman, bulunduğu kabinde sıkıştı. 13 yolcu da yaralandı. Vatandaşlar ise telefonlara sarıldı. 112 Acil'i aradı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yollandı. Sağlık ekipleri, yaralıları sedyelerle önce ambulanslara sonra da hastanelerin acil servislerine taşıdı. Herkesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

'İNSANLAR YERLERE SAVRULDU'
Öte yandan kaza sırasında tramvayda olan Zekeriya Altun, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Tramvayın içindeydik. Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Yaşlı insanlar vardı. Bir amca kafasını yere vurup bayıldı. Herkes korkup gidince kimse yardım da etmedi. Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sis sardı. Makinist ağır bir şekilde sıkışmıştı. Kafasını vurmuş, sıkışıp kalmış orada. Tam hareket edecektik hareket etmeden önce bir ses gelince böyle biz bizim makinistten dolayı sandık hemen kapıyı tuttuk. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye. Arkadan dumanlar çıkmaya başlayınca hepimiz arka tarafa koştuk. İnsanlar savrulmuştu yerdeydi" şeklinde konuştu.


Kazada yaralanan vatman, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar