Tram'vay arkadaş!'

Sıradışı kaza dün İstanbul'da yaşandı. Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen bir tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. Vatman, bulunduğu kabinde sıkıştı. 13 yolcu da yaralandı. Vatandaşlar ise telefonlarasarıldı. 112 Acil'i aradı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yollandı. Sağlık ekipleri, yaralıları sedyelerle önce ambulanslara sonra da hastanelerin acil servislerine taşıdı. Herkesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
'İNSANLAR YERLERE SAVRULDU' Öte yandan kaza sırasında tramvayda olan Zekeriya Altun, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Tramvayın içindeydik. Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Yaşlı insanlar vardı. Bir amca kafasını yere vurup bayıldı. Herkeskorkup gidince kimse yardım da etmedi.Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sissardı. Makinist ağır bir şekilde sıkışmıştı.Kafasını vurmuş, sıkışıp kalmış orada. Tam hareket edecektik hareket etmeden önce bir ses gelince böyle biz bizim makinistten dolayı sandık hemen kapıyı tuttuk. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye. Arkadan dumanlar çıkmaya başlayınca hepimiz arka tarafa koştuk. İnsanlarsavrulmuştu yerdeydi" şeklinde konuştu.
Kazada yaralanan vatman, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.