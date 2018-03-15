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asker

Mehmet Sendinç, “Memleketimin 70 vilayetini karış karış la gezdim. Vatani görevim bitince göğsümde Türk bayrağı ile dünyayı otostopla gezeceğim” dedi.

Otostop asker
İstanbul'da oturan Mehmet Sendiç, üniversite eğitimini tamamlayıp bir şirkette işe başladı. Ancak bir süre sonra ayrıldı. Bir yıldır la 'yi dolaşmaya başladı. Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde 'den 'a günde 5 TL harcayarak ulaştı. Evine celp kağıdı gelince de vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi. İstanbul'dan pazartesi günü yola çıktı. Muğla'da kısa dönem olarak yapacağı vatani görevi için otostop çekmeye başladı. Üç günde 'daki İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştı. Vatani görevine başlamadan önceki son fotoğrafını da sosyal medyadaki "degisikyollarda" kullanıcı isimli hesabından paylaştı.
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