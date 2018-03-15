Otostop asker

İstanbul'da oturan Mehmet Sendiç, üniversite eğitimini tamamlayıp bir şirkette işe başladı. Ancak bir süre sonra ayrıldı. Bir yıldır otostopla Türkiye'yi dolaşmaya başladı. Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde Edirne'den Kars'a günde 5 TL harcayarak ulaştı. Evine celp kağıdı gelince de vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi. İstanbul'danpazartesi günü yolaçıktı. Muğla'da kısa dönemolarak yapacağı vatani göreviiçin otostop çekmeye başladı. Üç günde Muğla'daki İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştı. Vatani görevine başlamadan önceki son fotoğrafını da sosyal medyadaki "degisikyollarda" kullanıcı isimli hesabından paylaştı.
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