‘İşte farkımız!’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya seslendi: Siz kadın, çocuk demeden bir milyona yakın masumu öldürdünüz. Biz ise mazlumlara sadece el uzatıyoruz. Aramızdaki fark bu...
Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz.
Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz. Hem bölgedeki, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak hem de Suriye'nin yeniden inşasına yönelik adımlar atacağız.
Dünyaya sesleniyorum, siz ne yapıyorsunuz? Siz bombalarla Doğu Guta'da binlerce, çocuk, yaşlı, kadın, bu insanları öldürürken, Suriye'de bir milyona yaklaşan insanı öldürürken, biz sadece mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu.
VEFA ÖDÜLÜ KAHRAMANLARA
Vefa ödülü, Afrin'de sivillere zarar gelmemesi için büyük çaba verilen Mehmetçik'e layık görüldü. Ödül, Erdoğan, tarafından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a verildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hulusi Akar , Suriye , vefa
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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