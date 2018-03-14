;
Yol Durumu
  1. Hedef Kızıl Elma
  2. Vatan sana minnettar

'yı tehdir ediyorlar

önceki gün ’deki camiye saldırı düzenledi. Alman polisi bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Avrupayı tehdir ediyorlar
TSK'nın Afrin'de huzur ve barış getirmeye yönelik başlatmış olduğu harekat tüm hızıyla devam ederken, terör örgütü 'nın yapılanması, 'da sahneye çıktı. Terör yandaşları camilerimizi yakıp, bayrağımıza saldırdı. Türkiye'nin sabrı taşınca PKK'lılara Almanya'dan müdahale geldi. in polisten dayak yemesi üzerine PKK hesapları sosyal medyada "Avrupa'nın modern kapitalizmi bizi durduramaz. Türk hedeflere saldıracağız. Avrupa da bedelini ödeyecek" şeklinde hain mesajlar yazdı.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar