TSK'nın Afrin'de huzur ve barış getirmeye yönelik başlatmış olduğu harekat tüm hızıyla devam ederken, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması, Almanya'da sahneye çıktı. Terör yandaşları camilerimizi yakıp, bayrağımıza saldırdı. Türkiye'nin sabrı taşınca PKK'lılara Almanya'dan müdahale geldi. Teröristlerin polisten dayak yemesi üzerine PKK hesapları sosyal medyada "Avrupa'nın modern kapitalizmi bizi durduramaz. Türk hedeflere saldıracağız. Avrupa da bedelini ödeyecek" şeklinde hain mesajlar yazdı.
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