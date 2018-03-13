Almanya ’ya nota verdik

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, PKK/YPG yandaşlarınınTürk vatandaşlarınayaptığı saldırılara tepki gösterdi. Bozdağ, "Alman Devleti'nin sessizliğidüşündürücü. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldı. Bu konu ile ilgili nota verdik" dedi. Bozdağ, ABD ile Menbiç görüşmeleri için de "Müzakeresonunda belli bir noktayagelindi. Anlaşma sağlanamazsaTürkiye teröristleri temizlemeyekararlı" diye konuştu.
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