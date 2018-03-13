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’ya nota verdik

Almanya ’ya nota verdik
Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü , PKK/YPG yandaşlarının Türk vatandaşlarına yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Bozdağ, "Alman Devleti'nin sessizliği düşündürücü. 'nın Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldı. Bu konu ile ilgili nota verdik" dedi. Bozdağ, ABD ile Menbiç görüşmeleri için de "Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı" diye konuştu.
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